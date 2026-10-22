नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म ?

नानी की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. हालांकि फैंस इसके ओटीटी पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली 'द पैराडाइज' ने डिजिटिल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर लिया है. जानते हैं इसे कहां देख सकते हैं?

'द पैराडाइज' ओटीटी पर कहां देखें?

जो लोग नानी की 'द पैराडाइज' को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए वे अब इसे घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. दरअसल ये फिल्म ऑनलाइन स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. बता दें कि 'द पैराडाइज़' अब नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में स्ट्रीम हो रही है. गुरुवार को इंस्टाग्राम पर, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने 'द पैराडाइज़' का पोस्टर शेयर किया, जिसमें नानी नजर आ रहे हैं साथ ही, उन्होंने आज नेटफ्लिक्स पर इसके रिलीज़ होने की घोषणा की.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "यह 'पैराडाइज' अभी बन रहा है और इसमें एक क्रांति आ रही है. 'द पैराडाइज' को नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में देखें. इसके अलावा, नेटफ्लिक्स पर 'साउथवर्स' सर्च करके दक्षिण भारतीय फिल्मों और सीरीज़ का बेहतरीन कलेक्शन एक्सप्लोर करें।"

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'द पैराडाइज' की क्या है कहानी

1980 के दशक के सिकंदराबाद की झुग्गी-बस्तियों पर आधारित, 'द पैराडाइज़' कहानी है 'सवारी' समुदाय की. यह एक हाशिए पर रहने वाला खानाबदोश समुदाय है, जिसे नागरिकता और वोट देने के अधिकार जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम रखा गया है. यह समुदाय एक ताकतवर जमींदार, 'शिकंजा मालिक' (मोहन बाबू) और उसके बेटे 'विक्रम मालिक' (राघव जुयाल) के दमनकारी शासन के साये में रहता है. फिल्म की कहानी 'जडल' (नानी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक निडर विद्रोही है. वह जेल से वापस आता है और अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ने का पक्का इरादा कर लेता है.

'द पैराडाइज़' स्टार कास्ट एंड क्रू

श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित, एक्शन-ड्रामा में नानी के अलावा अन्य प्रमुख कलाकारों में मोहन बाबू, कयादु लोहार, सोनाली कुलकर्णी, राघव जुयाल, संपूर्णेश बाबू, ईश्वरी राव, तनिकेला भरणी, विशिका, कृष्णा तेजा और प्रियदर्शी पुलिकोंडा शामिल हैं. यह एसएलवी सिनेमाज द्वारा निर्मित है, और इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा क्रिएट किया गया है.