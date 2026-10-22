Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत

भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 22 Oct 2026 01:52 PM (IST)
Preferred Sources

PM नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और पोलैंड की साझेदारी ने पिछले दो वर्षों में नई गति पकड़ी है. दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है. पीएम मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को भारत के साथ इन क्षेत्रों में संयुक्त विकास और उत्पादन करने के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि भारत और पोलैंड के संबंध केवल कूटनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मानवता और संवेदना की साझा विरासत पर भी आधारित हैं.

गौरलतब है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क इन दिनों भारत के दौरे पर हैं. दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हो रही है. इस दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो रही है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी पोलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. वहीं, पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले डोनाल्ड टस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, ‘हमें कोई रोक नहीं सकता.’

2024 की यात्रा के बाद भारत-पोलैंड साझेदारी ने पकड़ी रफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोलैंड के प्रधानमंत्री का भारत में स्वागत करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है. उन्होंने वर्ष 2024 में अपनी पोलैंड यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान डोनाल्ड टस्क ने उनका और उनके प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत किया था. पीएम मोदी ने बताया कि उसी यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था. उन्होंने कहा कि इसी मजबूत आधार पर पिछले दो वर्षों में भारत और पोलैंड की साझेदारी ने नई गति हासिल की है. दोनों देश अब अपने संबंधों को और व्यापक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड के बच्चों को भारत ने दिया था आश्रय

पीएम मोदी ने भारत और पोलैंड के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों की मित्रता केवल कूटनीतिक रिश्तों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानवता और संवेदना की साझा विरासत भी है. उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जामनगर और कोल्हापुर के राजपरिवारों ने पोलैंड के हजारों बच्चों और परिवारों को भारत में आश्रय दिया था. प्रधानमंत्री के मुताबिक, यह ऐतिहासिक जुड़ाव दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों की एक महत्वपूर्ण नींव है.

रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत ने भारत-पोलैंड साझेदारी के लिए नए अवसर पैदा किए हैं. भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने इन अवसरों को और व्यापक बनाया है. उन्होंने बताया कि भारत और पोलैंड ने रक्षा, अंतरिक्ष तथा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने पर सहमति बनाई है. प्रधानमंत्री ने इन रणनीतिक क्षेत्रों में पोलैंड की कंपनियों को भारत के साथ संयुक्त विकास और संयुक्त उत्पादन के लिए आमंत्रित किया. इस पहल से दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग और आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है.

सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क सबसे बड़ी ताकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सांस्कृतिक संबंध और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क भारत-पोलैंड रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत हैं. उन्होंने पोलैंड में संस्कृत अध्ययन और भारतविद्या की समृद्ध परंपरा का भी उल्लेख किया. पीएम मोदी ने बताया कि पोलैंड के क्राकोव शहर में भारतीय अध्ययन पीठ की स्थापना की गई है. उन्होंने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शैक्षणिक संबंधों को दोनों देशों की दोस्ती का अहम हिस्सा बताया.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
X- https://x.com/ashupratap18 
Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
Read More
Published at : 22 Oct 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi PM Narendra Modi Breaking News Abp News Polish Prime Minister Donald Tusk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जवाब तो मैं तब दूंगा, जब...', केजरीवाल से नाराज होकर क्या बोले अमित शाह
'जवाब तो मैं तब दूंगा, जब...', केजरीवाल से नाराज होकर क्या बोले अमित शाह
इंडिया
SIR विवाद: अमित शाह का राहुल गांधी को मैसेज, 'बचा-खुचा भी चला जाएगा, चुनाव जीतना है तो...'
SIR विवाद: अमित शाह का राहुल गांधी को मैसेज, 'बचा-खुचा भी चला जाएगा, चुनाव जीतना है तो...'
इंडिया
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
इंडिया
दशहरे के दिन बंगाल में BJP समर्थक की हत्या, बदमाशों पर TMC से जुड़े होने का आरोप
दशहरे के दिन बंगाल में BJP समर्थक की हत्या, बदमाशों पर TMC से जुड़े होने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'
यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'
इंडिया
भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत
भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत
ओटीटी
The Paradise OTT Release: नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म?
नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म?
क्रिकेट
ICC ने किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड, चौंकाने वाली वजह आई सामने
ICC ने किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड, चौंकाने वाली वजह आई सामने
बिहार
हत्याकांड के आरोपियों की आरा में परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई पुलिस
हत्याकांड के आरोपियों की आरा में परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई पुलिस
इंडिया
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?
शिक्षा
बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास को मिलेगा मौका
बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास को मिलेगा मौका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget