भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत

PM नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और पोलैंड की साझेदारी ने पिछले दो वर्षों में नई गति पकड़ी है. दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है. पीएम मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को भारत के साथ इन क्षेत्रों में संयुक्त विकास और उत्पादन करने के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि भारत और पोलैंड के संबंध केवल कूटनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मानवता और संवेदना की साझा विरासत पर भी आधारित हैं.

गौरलतब है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क इन दिनों भारत के दौरे पर हैं. दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हो रही है. इस दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो रही है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी पोलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. वहीं, पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले डोनाल्ड टस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, ‘हमें कोई रोक नहीं सकता.’

2024 की यात्रा के बाद भारत-पोलैंड साझेदारी ने पकड़ी रफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोलैंड के प्रधानमंत्री का भारत में स्वागत करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है. उन्होंने वर्ष 2024 में अपनी पोलैंड यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान डोनाल्ड टस्क ने उनका और उनके प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत किया था. पीएम मोदी ने बताया कि उसी यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था. उन्होंने कहा कि इसी मजबूत आधार पर पिछले दो वर्षों में भारत और पोलैंड की साझेदारी ने नई गति हासिल की है. दोनों देश अब अपने संबंधों को और व्यापक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड के बच्चों को भारत ने दिया था आश्रय

पीएम मोदी ने भारत और पोलैंड के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों की मित्रता केवल कूटनीतिक रिश्तों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानवता और संवेदना की साझा विरासत भी है. उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जामनगर और कोल्हापुर के राजपरिवारों ने पोलैंड के हजारों बच्चों और परिवारों को भारत में आश्रय दिया था. प्रधानमंत्री के मुताबिक, यह ऐतिहासिक जुड़ाव दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों की एक महत्वपूर्ण नींव है.

रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत ने भारत-पोलैंड साझेदारी के लिए नए अवसर पैदा किए हैं. भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने इन अवसरों को और व्यापक बनाया है. उन्होंने बताया कि भारत और पोलैंड ने रक्षा, अंतरिक्ष तथा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने पर सहमति बनाई है. प्रधानमंत्री ने इन रणनीतिक क्षेत्रों में पोलैंड की कंपनियों को भारत के साथ संयुक्त विकास और संयुक्त उत्पादन के लिए आमंत्रित किया. इस पहल से दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग और आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है.

सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क सबसे बड़ी ताकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सांस्कृतिक संबंध और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क भारत-पोलैंड रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत हैं. उन्होंने पोलैंड में संस्कृत अध्ययन और भारतविद्या की समृद्ध परंपरा का भी उल्लेख किया. पीएम मोदी ने बताया कि पोलैंड के क्राकोव शहर में भारतीय अध्ययन पीठ की स्थापना की गई है. उन्होंने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शैक्षणिक संबंधों को दोनों देशों की दोस्ती का अहम हिस्सा बताया.