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हमेशा Low Power Mode पर रखते हैं फोन? हो सकते हैं ये नुकसान
फोन की बैटरी बचाने के लिए हमेशा Low Power Mode या Battery Saver ऑन रखते हैं तो ऐसा करना बैटरी की खपत कम कर सकता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं. जानिए इसके नुकसान और बैटरी बचाने के आसान तरीके
फोन की बैटरी जल्दी खत्म होने का डर कई लोगों को हमेशा परेशान करता है. यही वजह है कि कुछ लोग बैटरी बचाने के लिए फोन में Low Power Mode या Battery Saver हमेशा ऑन रखते हैं, लेकिन इसका लगातार इस्तेमाल फोन के लेड एक्सपीरियंस को भी बदल सकता है. स्क्रीन की स्मूदनेस कम होने से लेकर जरूरी नोटिफिकेशन देर से मिलने तक, इसके कुछ ऐसे नुकसान हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है. iPhone और Android में बैटरी सेवर मोड अलग-अलग तरीके से काम कर सकता है. यह बैटरी बचाने के लिए फोन में चल रहे कुछ ऐप्स और फीचर्स की एक्टिविटी कम कर देता है, लेकिन अगर आप इसे हमेशा ऑन रखते हैं, तो बैटरी बचने के साथ फोन की कुछ सुविधाएं भी ठीक से काम नहीं कर पाती है. तो आइए जानते हैं कि हमेशा Low Power Mode पर फोन रखने से कौन-से नुकसान हो सकते हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 07:37 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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