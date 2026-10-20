हमेशा Low Power Mode पर रखते हैं फोन? हो सकते हैं ये नुकसान

Low Power Mode का मकसद बैटरी को ज्यादा देर तक चलाना है, लेकिन पूरे दिन इसे चालू रखने से हर बार बड़ा फायदा नहीं मिलता है. अगर आप लगातार स्क्रीन और ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम रिफ्रेश रेट और सीमित बैकग्राउंड एक्टिविटी से होने वाली बचत कम हो सकती है. बैटरी सेवर को पूरे दिन चालू रखने की जगह जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें. बैटरी बचाने के लिए Always-On Display बंद करना, डार्क मोड अपनाना और गैर-जरूरी ऐप्स की बैकग्राउंड डेटा एक्टिविटी सीमित करना भी मददगार हो सकता है.