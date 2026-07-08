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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-Iran War LIVE: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का दावा- बहरीन और कुवैत में धुआं-धुआं किए US के 85 सैन्य ठिकाने

US-Iran War LIVE: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का दावा- बहरीन और कुवैत में धुआं-धुआं किए US के 85 सैन्य ठिकाने

US-Iran War Live Updates: पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. होर्मुज में तीन टैंकरों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह  | Updated at : 08 Jul 2026 10:36 AM (IST)

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Key Events
US-Iran War Live Updates America Airstrikes Hormuz Tanker Attack Donald Trump Israel Lebanon Hezbollah Ceasefire US-Iran War LIVE: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का दावा- बहरीन और कुवैत में धुआं-धुआं किए US के 85 सैन्य ठिकाने
US-Iran War LIVE: अमेरिका ने ईरान पर किए नए हमले
Source : Twitter

Background

US-Iran War Live Updates: पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है. कुछ दिनों से शांत पड़े होर्मुज जलडमरूमध्य में फिर हलचल तेज हो गई है. तीन व्यावसायिक टैंकरों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं. इसके साथ ही वॉशिंगटन ने ईरान के तेल निर्यात से जुड़ा अहम लाइसेंस भी रद्द कर दिया है. ऐसे समय में यह कार्रवाई हुई है, जब ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार और शोक कार्यक्रम चल रहे हैं. अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों के बीच पिछले महीने हुए संघर्ष-विराम पर भी गंभीर संकट गहरा गया है.

अमेरिका ने शुरू किए नए सैन्य हमले (US Airstrikes LIVE)

अमेरिकी सेना ने मंगलवार को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का नया दौर शुरू किया. यह हमला होर्मुज में तीन टैंकरों पर हुए हमलों के बाद किया गया. अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ईरान की हालिया गतिविधियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और संघर्ष-विराम दोनों को खतरे में डाल दिया है.

ईरानी तेल निर्यात पर भी बड़ा झटका 

सैन्य कार्रवाई के साथ ही अमेरिका ने ईरान को आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा झटका दिया है. वॉशिंगटन ने वह लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसके तहत ईरान को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की अनुमति दी गई थी. इस फैसले से ईरान के तेल निर्यात और उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

होर्मुज में टैंकरों पर हमले के बाद बढ़ा तनाव

अमेरिका की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन व्यावसायिक टैंकरों पर हमले की घटना सामने आई है. दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है.

अमेरिका और ईरान संघर्ष-विराम पर फिर मंडराया खतरा

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने हुआ संघर्ष-विराम पहले से ही नाजुक स्थिति में था. अब नए सैन्य हमलों और तेल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में फिर तनाव बढ़ गया है. माना जा रहा है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की आशंका पैदा हो सकती है.

10:36 AM (IST)  •  08 Jul 2026

US-Iran War Live Updates: कुवैत में गूंजे सायरन, एयर डिफेंस सिस्टम हुआ सक्रिय

अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद बुधवार को कुवैत में सायरन बजने लगे. देश की सेना ने बताया कि संभावित हमले को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया गया और आने वाले मिसाइल या अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए कार्रवाई की गई. कुवैत से पहले बहरीन ने भी बुधवार सुबह अपनी ओर आने वाली मिसाइलों की जानकारी दी थी. दोनों देशों में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं. फिलहाल कुवैत या बहरीन में किसी ठिकाने पर हमले या नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

10:27 AM (IST)  •  08 Jul 2026

US-Iran War Live Updates: ईरान का दावा- अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया

 

IRGC के प्रवक्ता ने दावा किया कि ईरान के बुशेहर प्रांत के खोरमोज क्षेत्र में अमेरिका का एक MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया है. सरकारी मीडिया के अनुसार, ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहाबी ने कहा कि मंगलवार तड़के अमेरिकी "हवाई आक्रामक कार्रवाई" के बाद IRGC की एयर डिफेंस प्रणाली ने ड्रोन को निशाना बनाया. हालांकि अमेरिका की ओर से अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

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