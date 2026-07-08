अगर आपके Smart Fridge को अपडेट मिलना बंद हो जाए तो क्या ये बेकार हो जाएगा? जानिए क्या है सच्चाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अंतिम अपडेट इंस्टॉल करें और इंटरनेट कनेक्शन सीमित रखें।

Smart Fridge: भारत में स्मार्ट होम डिवाइस काफी तेजी से फेमश हो रहे हैं. बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ लोग अब अपने घरों में स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं. ऐसे में कई सारे स्मार्ट डिवाइस मौजूद हैं जो लोगों के घरों में रहकर उनका काम आसान करने में मदद करते हैं. लेकिन इन स्मार्ट डिवाइसेज के साथ कई समस्या भी होती है. दरअसल, स्मार्ट फ्रिज आज के समय में लोगों के बीच काफी ज्यादा चर्चित डिवाइस बन चुका है. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर स्मार्ट फ्रिज में अपडेट मिलना बंद हो जाए तो क्या फ्रिज खराब हो जाएगा. आइए समझते हैं कि क्या है इसकी सच्चाई.

अपडेट बंद होने का क्या मतलब है

आपको बता दें कि स्मार्ट फ्रिज नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की तरह केवल खाना ठंडा रखने का काम नहीं करता बल्कि इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी, टचस्क्रीन, कैमरा, वॉयस असिस्टेंट और मोबाइल ऐप से कंट्रोल होने जैसे स्मार्ट फीचर्स मौजूद रहते हैं. इन फीचर्स को बेहतर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कंपनियां समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करती हैं.

अब जब किसी मॉडल के लिए अपडेट बंद कर दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अब उसके लिए नए फीचर्स, बग फिक्स या सिक्योरिटी पैच उपलब्ध नहीं कराएगी.

क्या सिक्योरिटी का बढ़ जाता है खतरा

जानकारी के लिए बता दें कि अपडेट न मिलने का सबसे बड़ा नुकसान सेफ्टी से जुड़ा होता है. अगर किसी स्मार्ट डिवाइस में कोई नई सुरक्षा कमी साने आती है और कंपनी उसे ठीक करने के लिए कोई अपडेट जारी नहीं करती है तो अक्सर साइबर हमले का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में अगर आपका स्मार्ट फ्रिज इंटरनेट से हमेशा कनेक्ट रहता है तो पुराने सॉफ्टवेयर के कारण उसकी सुरक्षा पहले जैसी मजबूत नहीं रह सकती है.

अपडेट बंद के बाद क्या फ्रिज हो जाएगा बेकार

ऐसा नहीं है. दरअसल, सॉफ्टवेयर बंद होने के बाद फ्रिज में मिलने वाले नए स्मार्ट फीचर्स सही से काम नहीं कर सकते हैं. लेकिन फ्रिज का जो बेसिक काम होता है खाने-पीने की चीजों को ठंड़ा रखना, वो अच्छे से चलता रहेगा. इसका मतलब है कि फ्रिज तुरंत बेकार नहीं होता है.

इसमें मौजूद फीचर्स कुछ हद तक लिमिटेड हो सकते हैं. समय के साथ इसके स्मार्ट फीचर्स प्रभावित हो सकते हैं. जैसे मोबाइल ऐप से कंट्रोल, वॉयस कमांड, ऑनलाइन सर्विस या दूसरी इंटरनेट से चलने वाले फीचर्स बंद हो सकते हैं.

यूजर्स को क्या करना चाहिए

अब अगर आपके स्मार्ट फ्रिज में भी अपडेट मिलना बंद हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले जो लास्ट लेटेस्ट अपडेट था उसे इंस्टॉल करके रखें. इसके अलावा अगर आप स्मार्ट फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि फ्रिज को इंटरनेट से ज्यादा कनेक्ट न रखें. साथ ही अगर आप नया स्मार्ट फ्रिज खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये जरूर चेक करें कि कंपनी कितने सालों तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करती है.

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