हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअगर आपके Smart Fridge को अपडेट मिलना बंद हो जाए तो क्या ये बेकार हो जाएगा? जानिए क्या है सच्चाई

अगर आपके Smart Fridge को अपडेट मिलना बंद हो जाए तो क्या ये बेकार हो जाएगा? जानिए क्या है सच्चाई

Smart Fridge: जब किसी मॉडल के लिए अपडेट बंद कर दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अब उसके लिए नए फीचर्स, बग फिक्स या सिक्योरिटी पैच उपलब्ध नहीं कराएगी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 08 Jul 2026 02:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अंतिम अपडेट इंस्टॉल करें और इंटरनेट कनेक्शन सीमित रखें।

Smart Fridge: भारत में स्मार्ट होम डिवाइस काफी तेजी से फेमश हो रहे हैं. बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ लोग अब अपने घरों में स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं. ऐसे में कई सारे स्मार्ट डिवाइस मौजूद हैं जो लोगों के घरों में रहकर उनका काम आसान करने में मदद करते हैं. लेकिन इन स्मार्ट डिवाइसेज के साथ कई समस्या भी होती है. दरअसल, स्मार्ट फ्रिज आज के समय में लोगों के बीच काफी ज्यादा चर्चित डिवाइस बन चुका है. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर स्मार्ट फ्रिज में अपडेट मिलना बंद हो जाए तो क्या फ्रिज खराब हो जाएगा. आइए समझते हैं कि क्या है इसकी सच्चाई.

अपडेट बंद होने का क्या मतलब है

आपको बता दें कि स्मार्ट फ्रिज नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की तरह केवल खाना ठंडा रखने का काम नहीं करता बल्कि इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी, टचस्क्रीन, कैमरा, वॉयस असिस्टेंट और मोबाइल ऐप से कंट्रोल होने जैसे स्मार्ट फीचर्स मौजूद रहते हैं. इन फीचर्स को बेहतर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कंपनियां समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करती हैं.

अब जब किसी मॉडल के लिए अपडेट बंद कर दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अब उसके लिए नए फीचर्स, बग फिक्स या सिक्योरिटी पैच उपलब्ध नहीं कराएगी.

क्या सिक्योरिटी का बढ़ जाता है खतरा

जानकारी के लिए बता दें कि अपडेट न मिलने का सबसे बड़ा नुकसान सेफ्टी से जुड़ा होता है. अगर किसी स्मार्ट डिवाइस में कोई नई सुरक्षा कमी साने आती है और कंपनी उसे ठीक करने के लिए कोई अपडेट जारी नहीं करती है तो अक्सर साइबर हमले का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में अगर आपका स्मार्ट फ्रिज इंटरनेट से हमेशा कनेक्ट रहता है तो पुराने सॉफ्टवेयर के कारण उसकी सुरक्षा पहले जैसी मजबूत नहीं रह सकती है.

अपडेट बंद के बाद क्या फ्रिज हो जाएगा बेकार

ऐसा नहीं है. दरअसल, सॉफ्टवेयर बंद होने के बाद फ्रिज में मिलने वाले नए स्मार्ट फीचर्स सही से काम नहीं कर सकते हैं. लेकिन फ्रिज का जो बेसिक काम होता है खाने-पीने की चीजों को ठंड़ा रखना, वो अच्छे से चलता रहेगा. इसका मतलब है कि फ्रिज तुरंत बेकार नहीं होता है.

इसमें मौजूद फीचर्स कुछ हद तक लिमिटेड हो सकते हैं. समय के साथ इसके स्मार्ट फीचर्स प्रभावित हो सकते हैं. जैसे मोबाइल ऐप से कंट्रोल, वॉयस कमांड, ऑनलाइन सर्विस या दूसरी इंटरनेट से चलने वाले फीचर्स बंद हो सकते हैं.

यूजर्स को क्या करना चाहिए

अब अगर आपके स्मार्ट फ्रिज में भी अपडेट मिलना बंद हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले जो लास्ट लेटेस्ट अपडेट था उसे इंस्टॉल करके रखें. इसके अलावा अगर आप स्मार्ट फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि फ्रिज को इंटरनेट से ज्यादा कनेक्ट न रखें. साथ ही अगर आप नया स्मार्ट फ्रिज खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये जरूर चेक करें कि कंपनी कितने सालों तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करती है.

यह भी पढ़ें:

Android यूजर्स सावधान! Google के नए नियम से मिनटों में भर सकता है आपका फ्री स्टोरेज, जानिए क्या करें

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Smart Fridge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अगर आपके Smart Fridge को अपडेट मिलना बंद हो जाए तो क्या ये बेकार हो जाएगा? जानिए क्या है सच्चाई
अगर आपके Smart Fridge को अपडेट मिलना बंद हो जाए तो क्या ये बेकार हो जाएगा? जानिए क्या है सच्चाई
टेक्नोलॉजी
Meta के नए एआई टूल ने दे दी नई टेंशन, कोई भी यूज कर सकता है आपकी इंस्टाग्राम फोटोज
Meta के नए एआई टूल ने दे दी नई टेंशन, कोई भी यूज कर सकता है आपकी इंस्टाग्राम फोटोज
टेक्नोलॉजी
अब बिना पेड़ के भी मिलेगा ऑक्सीजन! आ गया देश का पहला मोबाइल Liquid Tree SALT, जानें क्या है टेक्नोलॉजी
अब बिना पेड़ के भी मिलेगा ऑक्सीजन! आ गया देश का पहला मोबाइल Liquid Tree SALT, जानें क्या है टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
एक से बढ़कर एक धमाका करने को तैयार गूगल और सैमसंग, जानें कब लॉन्च करेंगी अपने नए फोन
एक से बढ़कर एक धमाका करने को तैयार गूगल और सैमसंग, जानें कब लॉन्च करेंगी अपने नए फोन
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
E20 पेट्रोल पर abp न्यूज़ की पड़ताल, सरकार की खुद की रिपोर्ट में गाड़ियों के पुर्जे बदलने की सलाह
E20 पेट्रोल पर abp न्यूज़ की पड़ताल, सरकार की खुद की रिपोर्ट में गाड़ियों के पुर्जे बदलने की सलाह
हरियाणा
Gurugram Rains: भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
एग्रीकल्चर
अपने खेत में ऐसे शुरू करें काले गेहूं की खेती, जमकर होगी पैसों की बारिश
अपने खेत में ऐसे शुरू करें काले गेहूं की खेती, जमकर होगी पैसों की बारिश
ABP NEWS
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
ABP NEWS
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
ABP NEWS
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: इससे पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भयानक लैंडस्लाइड, वायरल वीडि
Viral News: इससे पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भयानक लैंडस्लाइड, वायरल वीडि
ABP NEWS
Viral News: मस्त ठंडी हवा और बारिश के मजे ले रहा था शख्स, अचानक से सिर पर गिरा कुछ ऐसा!
Viral News: मस्त ठंडी हवा और बारिश के मजे ले रहा था शख्स, अचानक से सिर पर गिरा कुछ ऐसा!
Embed widget