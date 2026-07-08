Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?

Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?

इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दूसरे टी20 में सस्ते में आउट होने के बाद 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की जगह पर सवाल उठने लगे हैं. अब चर्चा है कि अगले मैच में संजू सैमसन को फिर से ओपनिंग का मौका मिल सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 08 Jul 2026 01:46 PM (IST)
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इंग्लैंड दौरे पर गए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी लगातार दो मैचों में बल्ले से फेल रहे. टीम इंडिया में वैभव के डेब्यू के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अपने पहले मैच में वह सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद नॉटिंगघम में खेले गए तीसरे टी20 में वैभव 5 गेंद में सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, उन्होंने 2 आकर्षक छक्के जरूर लगाए. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह टीम में शामिल किया गया है. ऐसे में लगातार दो मैचों में फेल होने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वैभव के डेब्यू को लेकर जल्दबाजी की गई. क्या फिर से टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन का रुख करेगी और वैभव को प्लेइंग से बाहर होना पड़ेगा.

क्या प्लेइंग इलेवन से बाहर होंगे वैभव?

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है. इंग्लैंड से पहले भारत को आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से सीरीज गंवानी पड़ी थी. आयरलैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला था. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ दो मैच में फेल होने के बाद भी वैभव को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने की संभावना नहीं है. टीम मैनेजमेंट वैभव को पूरा मौका देने के मूड लग रही है. ऐसे में संजू सैमसन को फिलहाल तो इंतजार ही करना पड़ सकता है.

हालांकि, मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा की जगह संजू को फिट किया जा सकता है क्योंकि तिलक भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. वहीं, बात करें वैभव की तो उनकी विध्वंसक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया अवगत हो चुकी है. पहली बार सीनियर टीम के लिए खेल रहे वैभव ने बेशक छोटी पारियां खेली है, लेकिन जितनी देर भी वह क्रीज रुके गेंदबाजों में दहशत देखने को मिला है.

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तीसरे टी20 में 125 रनों से हारी टीम इंडिया

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में टीम इंडिया को 125 रनों के अंतर से हार मिली. मैच में इंग्लैंड ने फिल साल्ट की अर्धशतकीय पारी से 7 विकेट पर 201 रन बनाए थे. इसके जवाब में पूरी भारतीय टीम ने 11.4 ओवर में सिर्फ 76 रन बनाकर सिमट गई.

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Published at : 08 Jul 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Sanju Samson T20 Series India Vs England Vaibhav Sooryavanshi
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