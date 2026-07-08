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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब बिना पेड़ के भी मिलेगा ऑक्सीजन! आ गया देश का पहला मोबाइल Liquid Tree SALT, जानें क्या है टेक्नोलॉजी

अब बिना पेड़ के भी मिलेगा ऑक्सीजन! आ गया देश का पहला मोबाइल Liquid Tree SALT, जानें क्या है टेक्नोलॉजी

Liquid Tree SALT: सीएसआईआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (CSIR-CIMFR) के वैज्ञानिकों ने भारत का पहला मोबाइल लिक्विड ट्री तैयार किया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 08 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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  • यह तकनीक पेड़ों के अभाव वाले क्षेत्रों में हवा शुद्ध करने हेतु उपयोगी है।

Liquid Tree SALT: वायु प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या बन चुकी है. खासतौर पर बड़े शहरों में वायु प्रदूषण से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं. यहां तक इसका असर बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है. फेफड़ों से संबंधित बीमारियां भी वायु प्रदूषण की वजह से काफी बढ़ चुकी हैं. इसी को देखते हुए अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसकी मदद से अब लोगों को ज्यादा ऑक्सिजन मिल सकेगी. जी हां, दरअसल, हर जगह पर पेड़ लगाना संभव नहीं है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक मोबाइल लिक्विड पेड तैयार किया है. आइए जानते हैं क्या है ये टेक्नोलॉजी और कैसे काम करता है.

देश का पहला लिक्विड ट्री

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीएसआईआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (CSIR-CIMFR) के वैज्ञानिकों ने भारत का पहला मोबाइल लिक्विड ट्री तैयार किया है. इस नई टेक्नोलॉजी का नाम स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री (SALT) रखा गया है. इसका मकसद बड़े शहरों और ज्यादा प्रदूषित इलाकों में एयर क्वालिटी को बेहतर करना है.

कैसे कम करेगा प्रदूषण

बता दें कि SALT के काम करने का तरीका पेड़ों से काफी मिलता-जुलता है. इस सिस्टम के तहत जब भी प्रदूषित हवा इस सिस्टम के संपर्क में आती है तो उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को माइक्रोएल्गी खींच लेती है. इसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन को हवा में छोड़ दिया जाता है.

इतना ही नहीं, इस सिस्टम की एक और खास बात ये है कि ये सिर्फ सूरज की रौशनी पर निर्भर करती है. हालांकि, जरुरत पड़ने पर ये आर्टिफिशियल लाइट पर भी आसानी से काम कर सकती है.

कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी

आपको बता दें कि SALT यानी Smart Algal Liquid Tree एक छोटा और पोर्टेबल एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम है जिसमें पानी के साथ बहुत छोटे Microalgae का इस्तेमाल किया जाता है. ये टेक्नोलॉजी Photosynthesis के प्रोसेस को एक बंद सिस्टम के अंदर रिपीट करती है.

इस परियोजना को पहले ही झारखंड के धनबाद स्थित CSIR-CIMFR परिसर और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के परिसर में स्थापित किया जा चुका है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी मोबिलिटी है यानी इसका मतलब ये है कि इसे एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है.

क्या असली पेड़ की जगह लग सकती है ये टेक्नोलॉजी

जी हां, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का मकसद ऐसी जगहों पर इसे इस्तेमाल करना जहां पर पेड़ लगाना पूरी तरह से असंभव है. लेकिन जहां पर पेड़ लगाए जा सकते हैं या फिर वे पहले से मौजूद हैं, उन जगहों पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इसे सिर्फ एक ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है न कि असली पेड़ों की जगह पर इस्तेमाल करने के लिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 08 Jul 2026 01:51 PM (IST)
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