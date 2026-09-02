टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
India T20 Squad For Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान की 3 मैचों की टी20 सीरीज 13 सितंबर से शुरू हो रही है. उसके लिए भारतीय स्क्वाड में 8 बड़े बदलाव हुए हैं.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का एलान कर दिया है. भारतीय टीम में एक या दो नहीं बल्कि कुल 8 बदलाव हुए हैं. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपना स्थान सुरक्षित रखा है, जो दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में दमदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं. संजू सैमसन की वापसी हुई है, वहीं 4 ऐसे खिलाड़ियों को स्क्वाड में जगह दी गई है, जो अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हैं.
बीसीसीआई ने अचानक टीम इंडिया के 8 खिलाड़ियों को बदल दिया है. दरअसल भारत की पिछली टी20 शृंखला यानी जिम्बाब्वे सीरीज की तुलना में देखें तो 8 नए खिलाड़ियों की टीम इंडिया में वापसी हुई है. इनमें हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी और जसप्रीत बुमराह ऐसे 4 खिलाड़ी हैं, जो तभी खेल पाएंगे जब उन्हें पूरी तरह फिट पाया जाएगा.
टीम इंडिया में 8 बदलाव
टीम इंडिया जिम्बाब्वे टूर पर 3-0 से सीरीज जीतकर आ रही है. वहां बीसीसीआई ने युवा खिलाड़ियों की एक टीम भेजी थी, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम में सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है. जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह वे 8 खिलाड़ी हैं जिनकी भारतीय टीम में वापसी हुई है.
जिम्बाब्वे टूर पर प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे को मौका मिला था, लेकिन वे सभी बाहर हो चुके हैं.
अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा
यह भी पढ़ें: इन 3 खिलाड़ियों का टूटा दिल! अफगानिस्तान टी20 सीरीज में नहीं मिली जगह
संजू सैमसन की वापसी
संजू सैमसन की वापसी बेहद दिलचस्प पहलू है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के स्क्वाड में होने से प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन को लेकर सवाल उठने लाजिमी हैं. अगर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हैं तो सैमसन के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बचती है. इसलिए टॉप ऑर्डर का चयन भी टीम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है.
वहीं जसप्रीत बुमराह मार्च 2026 के बाद पहली बार कोई टी20 मैच खेल रहे होंगे. वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा भी चोट से रिकवर कर रहे हैं, फिर भी उन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया है. बताते चलें कि सीरीज के तीनों टी20 मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे.
टी20 सीरीज का शेड्यूल
- 13 सितंबर - पहला टी20 - भारत बनाम अफगानिस्तान
- 15 सितंबर - दूसरा टी20 - भारत बनाम अफगानिस्तान
- 17 सितंबर - तीसरा टी20 - भारत बनाम अफगानिस्तान
यह भी पढ़ें:
सिर्फ बुमराह नहीं, भारत के स्क्वॉड में चुने गए ये 4 चोटिल खिलाड़ी! उठे सवाल