पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा

पटना से सटे बाढ़ के बेढ़ना गांव में बीते 30 अगस्त को शराब पीने से चार युवकों की मौत हो गई थी. शुरू में कथित तौर पर जहरीली शराब से जान जाने की बात सामने आई थी. अब 48 घंटे के अंदर पटना पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है.

बीते मंगलवार (01 सितंबर, 2026) को इस केस में लव वाला एंगल सामने आया. आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस की ओर से इस संबंध में मीडिया को पूरी जानकारी दी गई. बताया गया कि शराब में जहर मिलाया गया था. इसी के चलते चार युवकों की जान गई है.

तीन आरोपियों में एक नाबालिग

पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड के पीछे प्रेम-प्रसंग और पुरानी रंजिश की साजिश थी. इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा जिसमें से एक नाबालिग है.

दरअसल, इस घटना के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था. कई थानों की पुलिस के साथ डीआईयू की टीम लगी थी. मंगलवार को पटना ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने बताया कि पूछताछ में मुख्य आरोपी लाली कुमार ने अपना जुर्म कबूल किया है. लाली ने बताया कि चारों युवकों को शराब पीने के लिए उसने बुलाया था. शराब में पहले से बाजार से खरीदा गया जहरीला पदार्थ मिला दिया गया था.

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30 अगस्त को एक घर में नॉनवेज और शराब की पार्टी हुई थी जिसमें शराब पीने से चार युवकों निशू राज, शशि, विकास और पंकज की तबीयत बिगड़ गई थी. झाग निकलने के साथ ही बेहोशी की हालत में सबको अस्पताल पहुंचाया गया था जहां डॉक्टर ने सबको मृत घोषित कर दिया था. डॉक्टर ने शुरू में यह कहा था कि पेय पदार्थ में प्वाइजन था.

ढाई साल से चल रहा था प्रेम-प्रसंग

पुलिस के अनुसार, मृतक नीशू कुमार का लाली कुमार की बहन से पिछले करीब दो से ढाई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पुराना विवाद था. ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने बताया कि नीशू और उसके साथी लाली को इस रिश्ते को लेकर ताने भी दिया करते थे. इसी कारण पूरी प्लानिंग की गई.

पुलिस ने मुख्य आरोपी लाली कुमार के अलावा जहर की व्यवस्था में कथित रूप से शामिल सब्जी विक्रेता रुदल कुमार को गिरफ्तार किया है. एक नाबालिग भी पकड़ा गया है.

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