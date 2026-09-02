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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन में FM रेडियो वाला फीचर कंपनियों ने आखिर क्यों बंद किया? ये है वजह

फोन में FM रेडियो वाला फीचर कंपनियों ने आखिर क्यों बंद किया? ये है वजह

एक समय फोन में FM रेडियो आम फीचर हुआ करता था लेकिन अब ज्यादातर कंपनियां इसे हटा रही हैं. आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या वजह है?

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 02 Sep 2026 06:38 AM (IST)
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एक समय था जब मोबाइल फोन सिर्फ कॉल और मैसेज करने के लिए ही नहीं इस्तेमाल किए जाते थे. बल्कि इनमें FM रेडियो भी एक ऐसा फीचर हुआ करता था जिसका इस्तेमाल लोग सफर के दौरान गाने सुनने, खबरें जानने और मनोरंजन के लिए करते थे. खास बात ये थी कि इसके लिए इंटरनेट या किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी. लेकिन जैसे-जैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट तकनीक आगे बढ़ी, FM रेडियो धीरे-धीरे फोन से गायब होता चला गया.

स्मार्टफोन ही बन जाता था रेडियो

दरअसल, कुछ साल पहले तक कई बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन में FM रेडियो लगभग नॉर्मल फीचर माना जाता था. यूजर फोन में ईयरफोन लगाकर लोकल FM स्टेशन सुन सकते थे. ईयरफोन का तार ही एंटीना का काम करता था, इसलिए अलग से किसी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती थी.

उस दौर में ये सुविधा खास तौर पर उन इलाकों में काफी ज्यादा इस्तेमाल होती थी, जहां मोबाइल इंटरनेट नहीं मिलता था. खबरें, संगीत और लोकल कार्यक्रम सुनने के लिए लोगों के पास FM रेडियो एक आसान और मुफ्त ऑप्शन था.

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2013 में स्मार्टफोन पर FM को बढ़ावा देने की कोशिश

स्मार्टफोन में FM रेडियो को लोकप्रिय बनाने की एक बड़ी कोशिश 2013 में हुई. ब्रॉडकास्टर Emmis Communications ने NextRadio ऐप के जरिए मोबाइल फोन पर FM प्रसारण को बढ़ावा देने की पहल की. इसके लिए कंपनी ने Sprint के साथ साझेदारी की और कुछ डिवाइस में FM रेडियो की सुविधा उपलब्ध कराई गई.

बाद में NextRadio ने LG और Samsung जैसे फोन निर्माताओं के साथ भी काम किया. हालांकि, ये पहल ज्यादा समय तक नहीं चल सकी. मोबाइल ऑपरेटरों की ओर से ये तर्क सामने आया कि ग्राहकों में इस फीचर की मांग बहुत ज्यादा नहीं है. आखिरकार NextRadio का अभियान भी धीरे-धीरे खत्म हो गया.

स्ट्रीमिंग सेवाओं ने बदल दी पूरी तस्वीर

FM रेडियो के कमजोर पड़ने की सबसे बड़ी वजहों में से एक इंटरनेट स्ट्रीमिंग का तेजी से बढ़ना है. आज YouTube, Spotify और दूसरे म्यूजिक व पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग ऑडियो कंटेंट सुनते हैं.

मोबाइल इंटरनेट की स्पीड बढ़ने के साथ यूजर्स को अपनी पसंद के गाने, पॉडकास्ट, न्यूज और दूसरे कार्यक्रम कभी भी सुनने का ऑप्शन मिलने लगा है. 4G और 5G नेटवर्क ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है. ऐसे में फोन निर्माता भी ऐसे फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं जो यूजर्स के ज्यादा काम आता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 02 Sep 2026 06:38 AM (IST)
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