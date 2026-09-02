Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत का 'शिकारी' रुद्रास्त्र- 500 KM रेंज, 400 की स्पीड, ताकत देख कांप रहा PAK

भारत का 'शिकारी' रुद्रास्त्र- 500 KM रेंज, 400 की स्पीड, ताकत देख कांप रहा PAK

भारतीय वायुसेना हेलिकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाले लोइटरिंग म्यूनिशंस और किलर ड्रोन्स क नई तकनीक अपनाने की दिशा में काम कर रही है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 02 Sep 2026 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय वायुसेना अपनी क्षमता को अगले स्तर पर ले जा रहा है. हेलिकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाले लोइटरिंग म्यूनिशंस और किलर ड्रोन्स क नई तकनीक अपनाने की दिशा में काम कर रहा है. अब बिना पायलटों की जान को जोखिम में डाले दुश्मन के ठिकाने पर सटीक निशाना साधेंगे. ये नई तकनीक भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी.

भारत जिस एयर लॉन्च कैपेबिलिटी पर काम कर रहा है उसकी ताकत बहुत खतरनाक है. ये 0 से 500 किलोमीटर की लंबी रेंज, 400 किमी/घंटा तक की धांसू स्पीड और 30 किलो तक वॉरहेड ले जाने की क्षमता वाले हथियार हैं. इनमें बिना पायलट के दुश्मनों को गिराया जा सकता है.

ये है खासियत
ये हेलिकॉप्टर लॉन्च ड्रोन बहुत ही खास हैं. ये स्वदेशी पावर पैक एयर कॉम्बैट का नियम बदल देंगे. रियल टाइम वीडियो फीड, मैन इन द लूप कंट्रोल से लैस हैं. ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाले लोइटरिंग म्यूनिशन के लिए एक अलग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भी जारी किया गया है, जिनकी रेंज 500 किलोमीटर, वॉरहेड 30 किलोग्राम और क्रूजिंग स्पीड 350-400 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए. 

NLOS गाइडेड वेपंस
इनकी रेंज की बात करें तो ये 50 से 60 किमी है.
इनका मैन इन द लूप कंट्रोल के साथ रियल टाइम वीडियो फीड है. हमला करने से ठीक पहले भी पायलट अपना टारगेट बदल सकता है या अबॉर्ट कर सकता है.
ये हल्के, बेहद किफायती, बख्तरबंद टैंको और सॉफ्ट टारगेट्स दोनों को ही तबाह कर सकते हैं.

हेलिकॉप्टर-डिप्लॉयड ड्रोन्स
इनकी रेंज की बात करें तो ये 80 किमी से भी अधिक है.
ये कम से कम 500 ग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है.

ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लोइटरिंग म्यूनिशन्स

इनकी रेंज 500 किमी है.
ये 30 किलो का भारी भरकम वॉरहेड ले जा सकता है.

स्पीड की बात करें तो 350-400 किमी/घंटा की सुपर फास्ट स्पीड है.

दुनियाभर में बढ़ेगी ताकत

दुनियाभर में ये तकनीक तेजी से बढ़ रही है. अमेरिका अपने Black Hawk हेलिकॉप्टर से Altius-700 को टेस्ट कर चुका है. इजरायल का Hero-120 सिस्टम मिड-एयर में ग्राउंड फोर्सेस को कंट्रोल ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है. भारत की ये नई पहल रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भारतीय वायुसेना को ग्लोबल सुपरपॉवर्स की बराबरी में आधुनिक वॉरफेयर के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें: ईरान का बदला, जॉर्डन-बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, कई US सैनिक मारने का दावा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Indian Air Force Drone Loitering Munitions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत का 'शिकारी' रुद्रास्त्र- 500 KM रेंज, 400 की स्पीड, ताकत देख कांप रहा PAK
भारत का 'शिकारी' रुद्रास्त्र- 500 KM रेंज, 400 की स्पीड, ताकत देख कांप रहा PAK
इंडिया
भारतीय रक्षा बलों में एयर वाइस मार्शल रैंक हासिल करने वाली पहली अधिकारी बनीं शक्ति शर्मा
भारतीय रक्षा बलों में एयर वाइस मार्शल रैंक हासिल करने वाली पहली अधिकारी बनीं शक्ति शर्मा
इंडिया
महंगा चश्मा दिया, हाथ थामकर घूमे, दिल जीत लेगा CM विजय का ये Video
महंगा चश्मा दिया, हाथ थामकर घूमे, दिल जीत लेगा CM विजय का ये Video
इंडिया
कारगिल-लेह पदयात्रा को KDA ने पूर्ण समर्थन का किया ऐलान, क्या हैं मांग?
कारगिल-लेह पदयात्रा को KDA ने पूर्ण समर्थन का किया ऐलान, क्या हैं मांग?
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज झमाझम बारिश के आसार, बदलेगा मौसम का मिजाज, रहें सतर्क
दिल्ली में आज झमाझम बारिश के आसार, बदलेगा मौसम का मिजाज, रहें सतर्क
विश्व
'बड़ा अटैक अभी बाकी है', ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप
'बड़ा अटैक अभी बाकी है', ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
बॉलीवुड
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
विश्व
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
बिहार
सोन नदी का रौद्र रूप! सभी 69 गेट खोले गए, 5.16 लाख क्यूसेक पानी से हड़कंप
सोन नदी का रौद्र रूप! सभी 69 गेट खोले गए, 5.16 लाख क्यूसेक पानी से हड़कंप
शिक्षा
रील्स से गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन परेशान क्यों, 24 घंटे में क्यों बदला फैसला?
रील्स से गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन परेशान क्यों, 24 घंटे में क्यों बदला फैसला?
ट्रेंडिंग
Tesla के साइबर ट्रक को बना दिया बारात की गाड़ी, यूजर्स ने पकड़ा सिर
Tesla के साइबर ट्रक को बना दिया बारात की गाड़ी, यूजर्स ने पकड़ा सिर
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget