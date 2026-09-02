'कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ रील', बंगाल BJP विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बरसे

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की ओंडा विधानसभा से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अमरनाथ शाखा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर की गई अपनी एक तीखी पोस्ट में अमरनाथ शाखा ने आरोप लगाया कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी जमीनी मुद्दों पर माकपा (CPI-M) और लेफ्ट फ्रंट का मुकाबला करने के बजाय केवल रील्स बनाने, फॉलोअर्स बढ़ाने और अपने फैन क्लब बनाने में व्यस्त हैं.

उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से इस पार्टी में सक्रिय रहने के कारण कुछ चीजें देखकर मैं चुप नहीं रह सकता. मैं दूसरों को खुश करने में विश्वास नहीं रखता, जो मुझे गलत लगता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं और इसी वजह से मेरे कई दुश्मन बन गए हैं. हालांकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरी पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी रही है. उन्होंने कहा कि मैं कभी ऐसा इंसान नहीं रहा और न ही बनना चाहता हूं, जो सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से अपना स्वभाव बदल ले.

'नेता अपना पेट भरने में बिजी'

अमरनाथ शाखा ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, लेफ्ट फ्रंट उकसावे और गलत जानकारी फैलाकर जनता की नजर में सरकार की छवि खराब करने में लगा हुआ है. फिर भी हमारे वरिष्ठ नेता कोई विरोध नहीं करते. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, वे बस अपना प्रचार करने में ही लगे रहते हैं. उन्हें लगता है, "पार्टी भाड़ में जाए, बस हमारा पेट भरा रहना चाहिए, यही मायने रखता है."

'CPIM के खिलाफ कोई जवाबी नैरेटिव नहीं'

उन्होंने आरोप लगाया कि CPIM के खिलाफ कोई जवाबी नैरेटिव नहीं है, कोई विरोध नहीं है. हर कोई रील्स बनाने, फॉलोअर्स बढ़ाने और अपने फैन क्लब को बड़ा करने में व्यस्त है. सरकार के सत्ता में आने के बाद से उनकी शान-ओ-शौकत बहुत बढ़ गई है देखिए वे कहां से शुरू हुए थे और अब कहां पहुंच गए हैं. उन्हें पार्टी के प्रति कोई जवाबदेही महसूस नहीं होती.

'कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर'

अमरनाथ शाखा ने कहा कि किसी खास 'दादा' (नेता) का फॉलोअर बनने के बजाय, पहले पार्टी के प्रति वफादार बनिए. नेता तो आते-जाते रहेंगे, लेकिन पार्टी बनी रहेगी. मैंने अपनी जवानी, परिवार और बाकी सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन इस पार्टी को समर्पित कर दिया है. 34 सालों तक मैंने CPM की धमकियों और आतंक के साथ-साथ तृणमूल के अत्याचारों का भी सामना किया. इन सबके बावजूद लोगों ने हम पर भरोसा बनाए रखा. फिर भी, कुछ लोगों की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है और उन लोगों का ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर है.

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