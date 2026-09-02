दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. शहर के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज राजधानी के कई इलाकों के लिए हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार (1 सितंबर) को कई इलाकों में बारिश हुई. इस दौरान न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 36.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा. वहीं, गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस और नोएडा में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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IMD के अनुसार, आज बुधवार (2 सितंबर) को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान/बिजली भी कड़क सकती है. शाम को बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर आने की संभावना है. इस दौरान शहर में न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है.

विभाग के अनुसार, दिन के दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति दिन के समय 15-20 किमी प्रति/घंटा रहेगी. भारी बारिश को देखते हुए विभाग ने लोगों से जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.

पिछले 24 घंटों में कितना रहा तापमान?

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया गया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं. IMD के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम नमी का स्तर 83 प्रतिशत और न्यूनतम नमी का स्तर 54 प्रतिशत रहा.

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