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दिल्ली में आज झमाझम बारिश के आसार, बदलेगा मौसम का मिजाज, रहें सतर्क

दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश की संभावना IMD द्वारा जताई गई है. मंगलवार को हुई बारिश से राजधानी के लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है. इस दौरान तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 02 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. शहर के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज राजधानी के कई इलाकों के लिए हल्की से मध्यम और कुछ इलाकों के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार (1 सितंबर) को कई इलाकों में बारिश हुई. इस दौरान न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 36.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा. वहीं, गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस और नोएडा में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

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आज दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा?  

IMD के अनुसार, आज बुधवार (2 सितंबर) को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान/बिजली भी कड़क सकती है. शाम को बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर आने की संभावना है. इस दौरान शहर में न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है. 

विभाग के अनुसार, दिन के दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति दिन के समय 15-20 किमी प्रति/घंटा रहेगी.  भारी बारिश को देखते हुए विभाग ने लोगों से जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.

पिछले 24 घंटों में कितना रहा तापमान?

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया गया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं. IMD के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम नमी का स्तर 83 प्रतिशत और न्यूनतम नमी का स्तर 54 प्रतिशत रहा.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 02 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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