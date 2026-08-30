ऐप से कंट्रोल के अलावा कौन-कौन से फीचर्स के साथ आते हैं Smart Fan? चेक करें लिस्ट

कई स्मार्ट सीलिंग फैन में BLDC मोटर का इस्तेमाल किया जाता है. ये पुराने मोटर के मुकाबले में कम बिजली खपत के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, बिजली की असली बचत फैन के मॉडल, इस्तेमाल करने का समय और स्पीड पर निर्भर करती है. इसलिए केवल Smart नाम देखकर नहीं, बल्कि मोटर और पावर कंजम्पशन की रेटिंग देखकर फैन खरीदना ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है.