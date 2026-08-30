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ऐप से कंट्रोल के अलावा कौन-कौन से फीचर्स के साथ आते हैं Smart Fan? चेक करें लिस्ट
Smart Fan में ऐप कंट्रोल के अलावा वॉयस कमांड, टाइमर, स्लीप-ब्रीज मोड, ऑटो शेड्यूल और एनर्जी सेविंग जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं.
आजकल घरों में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसी कड़ी में Smart Fan भी लोगों के बीच काफी तेजी से फेमश हो रहे हैं. इन पंखों को मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इनकी खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है. कई स्मार्ट फैन में वॉयस कंट्रोल, टाइमर, ऑटोमैटिक स्पीड एडजस्टमेंट, एनर्जी मॉनिटरिंग और स्लीप मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 04:34 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Smart Fan
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ऐप से कंट्रोल के अलावा कौन-कौन से फीचर्स के साथ आते हैं Smart Fan? चेक करें लिस्ट
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प्रो. सोनाली सिंह
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