Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीऐप से कंट्रोल के अलावा कौन-कौन से फीचर्स के साथ आते हैं Smart Fan? चेक करें लिस्ट

ऐप से कंट्रोल के अलावा कौन-कौन से फीचर्स के साथ आते हैं Smart Fan? चेक करें लिस्ट

Smart Fan में ऐप कंट्रोल के अलावा वॉयस कमांड, टाइमर, स्लीप-ब्रीज मोड, ऑटो शेड्यूल और एनर्जी सेविंग जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 30 Aug 2026 04:34 PM (IST)
Smart Fan में ऐप कंट्रोल के अलावा वॉयस कमांड, टाइमर, स्लीप-ब्रीज मोड, ऑटो शेड्यूल और एनर्जी सेविंग जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं.

आजकल घरों में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसी कड़ी में Smart Fan भी लोगों के बीच काफी तेजी से फेमश हो रहे हैं. इन पंखों को मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इनकी खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है. कई स्मार्ट फैन में वॉयस कंट्रोल, टाइमर, ऑटोमैटिक स्पीड एडजस्टमेंट, एनर्जी मॉनिटरिंग और स्लीप मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

1/6
आपको बता दें कि Smart Fan का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फीचर Voice Control है. अगर फैन Alexa या Google Assistant जैसे वॉयस असिस्टेंट को सपोर्ट करता है तो आप बोलकर इसे ऑन-ऑफ करने के साथ स्पीड भी बदल सकते हैं. यानी रात में बिस्तर से उठकर रिमोट या मोबाइल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
आपको बता दें कि Smart Fan का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फीचर Voice Control है. अगर फैन Alexa या Google Assistant जैसे वॉयस असिस्टेंट को सपोर्ट करता है तो आप बोलकर इसे ऑन-ऑफ करने के साथ स्पीड भी बदल सकते हैं. यानी रात में बिस्तर से उठकर रिमोट या मोबाइल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
2/6
इसके अलावा कई स्मार्ट फैन में Timer और Scheduling का ऑप्शन भी मिलता है. इसकी मदद से आप तय कर सकते हैं कि फैन कितनी देर बाद बंद हो या दिन के किस समय अपने आप ऑन-ऑफ हो. जैसे आप रात में सोते समय कुछ घंटों बाद फैन को अपने आप बंद करने के लिए टाइमर लगा सकते हैं.
इसके अलावा कई स्मार्ट फैन में Timer और Scheduling का ऑप्शन भी मिलता है. इसकी मदद से आप तय कर सकते हैं कि फैन कितनी देर बाद बंद हो या दिन के किस समय अपने आप ऑन-ऑफ हो. जैसे आप रात में सोते समय कुछ घंटों बाद फैन को अपने आप बंद करने के लिए टाइमर लगा सकते हैं.
3/6
कुछ एडवांस स्मार्ट फैन में Temperature और Humidity Sensors भी दिए जाते हैं. ये कमरे की कंडिशन को पहचानकर फैन की स्पीड को अपने आप एडजस्ट करते हैं. गर्मी बढ़ने पर स्पीड अपने आप बढ़ जाती है और टेंपरेचर कम होने पर फैन अपने आप स्लो भी हो जाता है.
कुछ एडवांस स्मार्ट फैन में Temperature और Humidity Sensors भी दिए जाते हैं. ये कमरे की कंडिशन को पहचानकर फैन की स्पीड को अपने आप एडजस्ट करते हैं. गर्मी बढ़ने पर स्पीड अपने आप बढ़ जाती है और टेंपरेचर कम होने पर फैन अपने आप स्लो भी हो जाता है.
4/6
Smart Fan में Sleep Mode रात के समय काफी काम आता है. इस मोड में फैन की स्पीड को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है जिससे पूरी रात तेज हवा चलने की परेशानी कम होती है. वहीं Breeze या Natural Mode हवा की स्पीड को अलग-अलग तरीके से बदलकर नैचुरल हवा जैसा एक्सपीरिएंस देने की कोशिश करता है.
Smart Fan में Sleep Mode रात के समय काफी काम आता है. इस मोड में फैन की स्पीड को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है जिससे पूरी रात तेज हवा चलने की परेशानी कम होती है. वहीं Breeze या Natural Mode हवा की स्पीड को अलग-अलग तरीके से बदलकर नैचुरल हवा जैसा एक्सपीरिएंस देने की कोशिश करता है.
5/6
बताते चलें कि कुछ स्मार्ट फैन और उनके ऐप Energy Monitoring की सुविधा भी यूजर्स को देते हैं. इससे यूजर फैन की बिजली खपत को भी ट्रैक कर सकता है. खासकर जो लोग घर में कई घंटे पंखा चलाते हैं, उनके लिए ये फीचर बिजली की खपत समझने में काफी काम का साबित हो सकता है.
बताते चलें कि कुछ स्मार्ट फैन और उनके ऐप Energy Monitoring की सुविधा भी यूजर्स को देते हैं. इससे यूजर फैन की बिजली खपत को भी ट्रैक कर सकता है. खासकर जो लोग घर में कई घंटे पंखा चलाते हैं, उनके लिए ये फीचर बिजली की खपत समझने में काफी काम का साबित हो सकता है.
6/6
कई स्मार्ट सीलिंग फैन में BLDC मोटर का इस्तेमाल किया जाता है. ये पुराने मोटर के मुकाबले में कम बिजली खपत के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, बिजली की असली बचत फैन के मॉडल, इस्तेमाल करने का समय और स्पीड पर निर्भर करती है. इसलिए केवल Smart नाम देखकर नहीं, बल्कि मोटर और पावर कंजम्पशन की रेटिंग देखकर फैन खरीदना ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है.
कई स्मार्ट सीलिंग फैन में BLDC मोटर का इस्तेमाल किया जाता है. ये पुराने मोटर के मुकाबले में कम बिजली खपत के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, बिजली की असली बचत फैन के मॉडल, इस्तेमाल करने का समय और स्पीड पर निर्भर करती है. इसलिए केवल Smart नाम देखकर नहीं, बल्कि मोटर और पावर कंजम्पशन की रेटिंग देखकर फैन खरीदना ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है.
Published at : 30 Aug 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Smart Fan

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
टेक्नोलॉजी
Airtel, Jio और Vi में किसने मारी बाजी! सामने आ गई TRAI की रिपोर्ट
Airtel, Jio और Vi में किसने मारी बाजी! सामने आ गई TRAI की रिपोर्ट
टेक्नोलॉजी
Xiaomi 18 Fold में होगी China की LPDDR6 Chip, जानें खासियत
Xiaomi 18 Fold में होगी China की LPDDR6 Chip, जानें खासियत
टेक्नोलॉजी
China का Kimi K3 vs OpenAI, AI रेस में कौन आगे?
China का Kimi K3 vs OpenAI, AI रेस में कौन आगे?
Advertisement

वीडियोज

Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- Gaurav Khanna को मेरी Bisexuality हॉट लगती थी
Mukesh Khanna की जिद से Shaktimaan अटका? Ranveer Singh को लेकर फिर दिया बड़ा बयान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रो. सोनाली सिंह
प्रो. सोनाली सिंह
रक्षाबंधन पर दिखी यूपी में कानून-व्यवस्था की ताकत
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन
'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन
बॉलीवुड
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
क्रिकेट
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
इंडिया
'आप ऐसे नेता हैं जो...', PM मोदी के नेतृत्व के मुरीद हुए मिर्जियोयेव
'आप ऐसे नेता हैं जो...', PM मोदी के नेतृत्व के मुरीद हुए मिर्जियोयेव
इंडिया
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
ऑटो
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
Embed widget