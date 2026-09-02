प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक, किर्गिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया. बैठक के दौरान उन्होंने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं तथा उनके परिवार के सदस्यों को भारत की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, वस्त्र, चाय, संगीत और साहित्य से जुड़े उपहार भेंट किए. इन उपहारों में भारत के अलग-अलग क्षेत्रों की कला और संस्कृति की झलक दिखाई दी. साथ ही, इनके जरिए भारत और मध्य एशिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को भी रेखांकित किया गया.

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को संगमरमर की प्लेट और कांगड़ा चाय

प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को संगमरमर की जड़ाई वाली सजावटी प्लेट भेंट की. इस प्लेट पर नीले, हरे और लाल रंग के फूल-पत्तियों वाले डिजाइन बने हैं, जिन्हें चमकदार सफेद संगमरमर में जड़ा गया है. यह खास तरह की कारीगरी उत्तर प्रदेश के आगरा से जुड़ी मानी जाती है और भारतीय कारीगरों की पीढ़ियों पुरानी कला को दर्शाती है.

मोदी ने मिर्जियोयेव को कांगड़ा की प्रीमियम चाय के दो डिब्बे भी दिए. इनमें कांगड़ा फर्स्ट फ्लश ब्लैक टी और कांगड़ा ग्रीन टी शामिल हैं. दोनों चाय को नक्काशीदार लकड़ी के डिब्बे में रखा गया था. कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी की पहचान है, जहां इसकी खेती 19वीं सदी से की जा रही है.

संतूर और शतरंज से जुड़ी खास भेंट

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को चंदन से बना शत-तंत्री वीणा भी भेंट किया गया, जिसे आम तौर पर संतूर के नाम से जाना जाता है. यह कई तारों वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र जम्मू-कश्मीर से जुड़ा हुआ है.

संतूर की बनावट उज्बेकिस्तान के पारंपरिक वाद्य यंत्र चांग से मिलती-जुलती है. इसी समानता को दोनों देशों की संगीत परंपराओं के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव के तौर पर सामने रखा गया.

मोदी ने मिर्जियोयेव को उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव की 2025 FIDE विश्व कप फाइनल की मूल हस्तलिखित स्कोरशीट भी भेंट की. सिंदारोव ने फाइनल में चीन के वेई यी को हराकर सबसे कम उम्र के FIDE विश्व कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था. इसके साथ ही उन्होंने 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालीफाई किया.

उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी भारतीय कला की झलक

उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरिपोव को भी संगमरमर की जड़ाई वाली सजावटी प्लेट भेंट की गई. इस पर भारत की पारंपरिक पत्थर जड़ाई कला और फूल-पत्तियों की बारीक डिजाइन दिखाई देती है.

इसके अलावा उन्हें संगमरमर की जड़ाई वाला एक संदूक और बनारसी रेशम का स्टोल दिया गया. सफेद संगमरमर के इस संदूक पर रंगीन पत्थरों से फूलों के डिजाइन बनाए गए हैं. वहीं, नीले रंग के बनारसी रेशम के स्टोल पर पेसली यानी बूटीदार जरी डिजाइन है. इस उपहार में आगरा की पत्थर जड़ाई और वाराणसी की बुनाई कला को एक साथ जोड़ा गया.

राष्ट्रपति की पत्नी को संगमरमर का संदूक और बनारसी स्टोल

प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की पत्नी और प्रथम महिला जिरोअत मिर्जियोयेवा को भी संगमरमर की जड़ाई वाला संदूक और बनारसी रेशम का स्टोल भेंट किया.

इस उपहार में आगरा की संगमरमर जड़ाई की कला और वाराणसी की पारंपरिक बुनाई को जोड़ा गया. संदूक पर फूलों की नक्काशी और जड़ाई का काम था, जबकि नीले स्टोल पर पेसली आकार की जरी डिजाइन बनाई गई थी. यह उपहार भारत की पारंपरिक कलात्मक विरासत को दर्शाता है.

राष्ट्रपति की बेटी को चांदी की खास ब्रोच

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की बेटी को प्रधानमंत्री मोदी ने चांदी की एक बारीक ब्रोच भेंट की. इसमें सजावटी टोकरी में रखे फूलों के गुलदस्ते का डिजाइन बनाया गया है.

इस ब्रोच में ओपनवर्क और जालीदार कारीगरी के साथ पत्तियों और फूलों की आकृतियां हैं. इसमें हरे रंग के कैबोशॉन और पारदर्शी पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है.

किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री को डोकरा कला की कलाकृति

किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री को मोदी ने डोकरा कला की एक कलाकृति भेंट की. इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए दो संगीतकारों को दर्शाया गया है. यह कलाकृति भारत की पारंपरिक लॉस्ट-वैक्स धातु ढलाई तकनीक से हाथ से तैयार की जाती है.

किर्गिस्तान के राष्ट्रपति को लद्दाखी कंबल और महाभारत

किर्गिस्तान के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख का पारंपरिक ‘त्सुग-दुल’ कंबल भेंट किया. यह ऊन से बना पारंपरिक वस्त्र है, जिस पर ज्यामितीय, फूलों और अलग-अलग शैली के पारंपरिक डिजाइन बनाए गए हैं.

इसके साथ ही उन्हें बिबेक देबरॉय द्वारा किए गए महाभारत के 10 खंडों वाले अंग्रेजी अनुवाद का सेट भी भेंट किया गया.

भारत की ओर से दिए गए इन सभी उपहारों में देश के अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तशिल्प परंपराओं, कलाओं, वस्त्रों, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दी. साथ ही, इन उपहारों ने भारत और मध्य एशिया के देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों और साझा सांस्कृतिक जुड़ाव को भी रेखांकित किया.

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