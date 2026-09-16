Android फोन में छिपा Spyware ऐसे पकड़ें! ये है सबसे आसान तरीका

अगर कोई संदिग्ध ऐप मिल जाता है तो पहले उसकी जरूरी Permissions बंद करें और फिर उसे Uninstall करने की कोशिश करें. अगर ऐप डिलीट नहीं हो रहा है तो उसके पास Device Administrator जैसी स्पेशल परमिशन हो सकती है. Settings के Security सेक्शन में जाकर ऐसे Access को चेक करें और जरूरत न होने पर उसे हटाएं. फोन में हमेशा Android का लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट रखें और ऐप्स केवल भरोसेमंद स्रोतों से इंस्टॉल करें. किसी अनजान लिंक से APK डाउनलोड करना भी जोखिम बढ़ा सकता है.