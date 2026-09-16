Android फोन में छिपा Spyware ऐसे पकड़ें! ये है सबसे आसान तरीका

आज स्मार्टफोन में हमारी निजी तस्वीरों से लेकर बैंकिंग डिटेल्स, मैसेज और सोशल मीडिया अकाउंट तक कई संवेदनशील जानकारियां मौजूद रहती हैं. ऐसे में अगर फोन में Spyware या कोई संदिग्ध ऐप मौजूद हो तो ये आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. अच्छी बात ये है कि Android फोन में कुछ आसान तरीकों से ऐसे ऐप्स की पहचान की जा सकती है.
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अगर आपका फोन नॉर्मल इस्तेमाल के बावजूद पहले के मुकाबले में बहुत तेजी से बैटरी खर्च करने लगा है तो इसे नजरअंदाज न करें. कुछ Spyware बैकग्राउंड में लगातार एक्टिव रहकर डेटा इकट्ठा करते हैं जिससे बैटरी और मोबाइल डेटा की खपत बढ़ जाती है. हालांकि, सिर्फ बैटरी ड्रेन को Spyware का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता है. इसी तरह फोन का बिना वजह गर्म होना, मोबाइल डेटा का ज्यादा इस्तेमाल होना या अचानक परफॉर्मेंस स्लो पड़ना भी जांच का कारण हो सकता है.
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सबसे पहले फोन की Settings खोलें और Apps या App Management सेक्शन में जाएं. यहां इंस्टॉल किए गए सभी ऐप्स की लिस्ट देखें. अगर कोई ऐसा ऐप दिखाई देता है जिसे आपने खुद इंस्टॉल नहीं किया या जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसके बारे में चेक करें.
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खास तौर पर ऐसे ऐप्स पर ध्यान दें जिनका नाम अजीब हो, आइकन नॉर्मल न लगे या जो जरूरत से ज्यादा परमिशन मांग रहा हो. किसी अनजान ऐप को तुरंत डिलीट करने के बजाय पहले उसकी जानकारी और परमिशन चेक करना बेहतर है.
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Spyware अक्सर फोन के संवेदनशील हिस्सों तक पहुंच हासिल करने की कोशिश करता है. इसलिए ऐप की Permissions जरूर चेक करें. Settings में जाकर ऐप चुनें और देखें कि उसे कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, SMS या फाइल्स जैसी कौन-कौन सी परमिशन मिली हुई है. अगर किसी साधारण ऐप को ऐसी परमिशन मिली है जिसकी उसे जरूरत ही नहीं होनी चाहिए तो उसकी परमिशन बंद कर दें और ऐप को हटाने पर विचार करें.
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Android फोन में मौजूद Google Play Protect भी संदिग्ध ऐप्स का पता लगाने में मदद कर सकता है. Google Play Store खोलकर प्रोफाइल आइकन पर टैप करें और Play Protect सेक्शन में जाएं. यहां से फोन में मौजूद ऐप्स की सुरक्षा जांच की जा सकती है. Play Protect को हमेशा एक्टिव रखना बेहतर है क्योंकि ये संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स को पहचानने और उनके खिलाफ चेतावनी देने में मदद करता है.
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अगर कोई संदिग्ध ऐप मिल जाता है तो पहले उसकी जरूरी Permissions बंद करें और फिर उसे Uninstall करने की कोशिश करें. अगर ऐप डिलीट नहीं हो रहा है तो उसके पास Device Administrator जैसी स्पेशल परमिशन हो सकती है. Settings के Security सेक्शन में जाकर ऐसे Access को चेक करें और जरूरत न होने पर उसे हटाएं. फोन में हमेशा Android का लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट रखें और ऐप्स केवल भरोसेमंद स्रोतों से इंस्टॉल करें. किसी अनजान लिंक से APK डाउनलोड करना भी जोखिम बढ़ा सकता है.
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अगर फोन में अनजान ऐप्स दिखाई दे रहे हैं, बैटरी और डेटा अजीब तरीके से खर्च हो रहा है या कैमरा-माइक्रोफोन जैसी परमिशन किसी संदिग्ध ऐप को मिली है तो तुरंत उसको चेक करें. समय रहते Spyware हटाने से पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा काफी कम किया जा सकता है.