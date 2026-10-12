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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई

CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सभी याचिकाओं को मंजूर कर लिया है. इन सभी याचिकाओं को जोड़ते हुए, अब 27 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च अदालत सुनवाई करेगी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Oct 2026 05:01 PM (IST)
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सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सभी याचिकाओं को मंजूर कर लिया गया है. अब इन पर सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगी. यह याचिकाएं चुनावी अनियमितताओं और एसआईआर प्रक्रिया समेत चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दाखिल की गई हैं. इन सभी याचिकाओं को जोड़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अब एक साथ सुनवाई का फैसला किया है. 

 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 12 Oct 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar SUPREME COURT
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