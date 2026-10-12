CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सभी याचिकाओं को मंजूर कर लिया है. इन सभी याचिकाओं को जोड़ते हुए, अब 27 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च अदालत सुनवाई करेगी.
सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सभी याचिकाओं को मंजूर कर लिया गया है. अब इन पर सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगी. यह याचिकाएं चुनावी अनियमितताओं और एसआईआर प्रक्रिया समेत चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दाखिल की गई हैं. इन सभी याचिकाओं को जोड़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अब एक साथ सुनवाई का फैसला किया है.
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