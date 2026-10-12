सैफ अली खान का ऑफिशियली इंस्टाग्राम डेब्यू, पहली पोस्ट में दिखाई 'पटौदी लाइब्रेरी'

Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसैफ अली खान का ऑफिशियली इंस्टाग्राम डेब्यू, दिखाई 'पटौदी लाइब्रेरी', सिर्फ करीना को करते हैं फॉलो

सैफ अली खान का ऑफिशियली इंस्टाग्राम डेब्यू, दिखाई 'पटौदी लाइब्रेरी', सिर्फ करीना को करते हैं फॉलो

Saif Ali khan instagram debut: सैफ अली खान फाइनली इंस्टाग्राम पर डेब्यू कर चुके हैं. उन्होंने अपना ऑफिशियल अकाउंट बना लिया है और पोस्ट भी शेयर की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 12 Oct 2026 04:40 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने ऑफिशियली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है. उनकी सोशल मीडिया से सालों पुरानी दूरी अब खत्म हो चुकी है. एक्टर ने खुद इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने के बाद एक पोस्ट भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने पटौदी लाइब्रेरी की झलक भी दिखाई है. 

सैफ अली खान को सोशल मीडिया से दूरी बनाने और पर्सनल लाइफ को ऑनलाइन की दुनिया से दूर रखने के लिए भी जाना जाता है. वो ऑनलाइन से काफी हद तक दूर थे और उनकी पर्सनल लाइफ भी पर्सनल ही थी. लेकिन अब ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के बाद उन्होंने इस दूरी को खत्म कर दिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'बहुत मोटी हो, हीरोइन कैसे बनेगी ये', राधिका मदान ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द
'बहुत मोटी हो, हीरोइन कैसे बनेगी ये', राधिका मदान ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द
बॉलीवुड
कंफर्म: 'जेलर 2' का हिंदी वर्जन भी होगा रिलीज, अफवाहों के बीच मेकर्स ने दी सफाई
'जेलर 2' का हिंदी वर्जन भी होगा रिलीज, अफवाहों के बीच मेकर्स ने दी सफाई
बॉलीवुड
'सूर्या: अंत से आरंभ' में नजर आएंगे सनी देओल, अनदेखे अंदाज में दिखेंगे एक्टर
'सूर्या: अंत से आरंभ' में नजर आएंगे सनी देओल, अनदेखे अंदाज में दिखेंगे एक्टर
बॉलीवुड
'वे बेहतरीन कलाकार थे', नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए गुरमीत चौधरी
'वे बेहतरीन कलाकार थे', नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए गुरमीत चौधरी
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saif Ali Khan (@saifalikhanpataudi)

सैफ ने पहली पोस्ट में दिखाई 'पटौदी लाइब्रेरी' की झलक

सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने के बाद अपनी पहली पोस्ट भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने 'पटौदी लाइब्रेरी' की झलक दिखाई है. इस पोस्ट में एक्टर को डैशिंग अंदाज में देखा जा सकता है. वो लाइब्रेरी में किताबों के साथ वक्त बिताते नजर आ रहे हैं. पटौदी लाइब्रेरी काफी लग्जरी है. एक्टर ने पोस्ट को शेयर करने के साथ ही लिखा, 'पटौदा लाइब्रेरी...किताबों के कवर से उनको जज कर रहा हूं.'

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' ने तोड़ा 'हनुमान अंश' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

सैफ के कितने फॉलोअर्स और किसे करते हैं फॉलो?

वहीं, अगर बात की जाए कि सैफ अली खान के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं तो ये खबर लिखे जाने तक एक्टर के इंस्टाग्राम पर 4,306 फॉलोअर्स हैं. इसके साथ ही एक्टर इंस्टाग्राम पर अभी सिर्फ एक अकाउंट को ही फॉलो करते हैं. वो भी कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर हैं.

सैफ अली खान के पास था प्राइवेट अकाउंट

सैफ अली खान ने एचटी सिटी के साथ 2024 के इंटरव्यू में बताया था कि वो एक प्राइवेट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि कभी-कभार कंटेंट देख लेते हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी माना था कि सोशल मीडिया की लत लग सकती है और इसी वजह से वो ऑनलाइन पब्लिक प्रेजेंस बनाए रखने से बचते थे. इस दौरान अभिनेता ने सीक्रेट अकाउंट होने की बात को भी कबूला था.

सैफ अली खान के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो उन्हें आखिरी बार प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' में देखा गया था. इसमें उनके साथ एक्टर अक्षय कुमार भी थे. दोनों करीब 17 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ में नजर आए.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
SAIF ALI KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'बहुत मोटी हो, हीरोइन कैसे बनेगी ये', राधिका मदान ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द
'बहुत मोटी हो, हीरोइन कैसे बनेगी ये', राधिका मदान ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द
बॉलीवुड
कंफर्म: 'जेलर 2' का हिंदी वर्जन भी होगा रिलीज, अफवाहों के बीच मेकर्स ने दी सफाई
'जेलर 2' का हिंदी वर्जन भी होगा रिलीज, अफवाहों के बीच मेकर्स ने दी सफाई
बॉलीवुड
'सूर्या: अंत से आरंभ' में नजर आएंगे सनी देओल, अनदेखे अंदाज में दिखेंगे एक्टर
'सूर्या: अंत से आरंभ' में नजर आएंगे सनी देओल, अनदेखे अंदाज में दिखेंगे एक्टर
बॉलीवुड
'वे बेहतरीन कलाकार थे', नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए गुरमीत चौधरी
'वे बेहतरीन कलाकार थे', नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए गुरमीत चौधरी
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा ऐलान, 'सभी पार्टियां SC में याचिका दाखिल करेंगी'
अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा ऐलान, 'सभी पार्टियां SC में याचिका दाखिल करेंगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गृह मंत्रालय के इस फैसले पर भड़के डिंपल-अखिलेश, कहा- 'चारों दिशाओं से...'
गृह मंत्रालय के इस फैसले पर भड़के डिंपल-अखिलेश, कहा- 'चारों दिशाओं से...'
इंडिया
राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज
राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज
क्रिकेट
बेटी सारा तेंदुलकर के बर्थडे पर भावुक हुए सचिन, बोले- 'एक वक्त था जब मैं...'
बेटी सारा तेंदुलकर के बर्थडे पर भावुक हुए सचिन, बोले- 'एक वक्त था जब मैं...'
बॉलीवुड
सैफ अली खान का ऑफिशियली इंस्टाग्राम डेब्यू, पहली पोस्ट में दिखाई 'पटौदी लाइब्रेरी'
सैफ अली खान का ऑफिशियली इंस्टाग्राम डेब्यू, पहली पोस्ट में दिखाई 'पटौदी लाइब्रेरी'
इंडिया
जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से हटा तो भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'लिखकर ले लीजिए कि...'
जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से हटा तो भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'लिखकर ले लीजिए कि...'
एग्रीकल्चर
बिना खेत कैसे कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसमें कितनी लागत?
बिना खेत कैसे कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसमें कितनी लागत?
विश्व
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget