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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET PG काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन

NEET PG काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आज 12 अक्टूबर से नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है. योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 12 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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नीट पीजी 2026 परीक्षा का पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन के प्रक्रिया शुरू हो रही है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आज 12 अक्टूबर से नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है. योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. इस काउंसलिंग के जरिए उम्मीदवारों को एमडी, एमएस और दूसरे पीजी मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा. वहीं आवेदन प्रक्रिया में काउंसलिंग फीस और सिक्योरिटी डिपाजिट जमा करना होगा.

नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 1 का पूरा शेड्यूल

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मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने पहले राउंड के लिए शेड्यूल निर्धारित किया है. इसमें रजिस्ट्रेशन आज यानी 12 अक्टूबर से शुरू होगा. वहीं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर दोपहर 12:00 तक है. इसके अलावा फीस जमा करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2026 दोपहर 3 बजे तक है. वहीं चॉइस फिलिंग 13 से 22 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे तक, चॉइस लॉकिंग 21 अक्टूबर शाम 4 बजे से 22 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 22 और 23 अक्टूबर 2026 और राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 24 अक्टूबर 2026 को जारी किया जाएगा. इसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग और जॉइनिंग 26 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 तक और जॉइन कर चुके उम्मीदवारों के डेटा का वेरिफिकेशन 3 नवंबर 2026 तक होगा.

कौन कर सकता है काउंसलिंग के लिए आवेदन?

नीट पीजी 2026 परीक्षा में क्वालीफाई करने वाले और निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवार राउंड 1 की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवारों को संबंधित मेडिकल कॉलेज और काउंसलिंग प्राधिकरण की प्रवेश संबंधी शर्तें भी पूरी करनी होगी. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी अखिल भारतीय कोटा के 50 प्रतिशत पीजी मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करते हैं. इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संबंधित संस्थाओं की सीटें भी इसी प्रक्रिया में शामिल है.

नीट पीजी काउंसलिंग के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

  • काउंसलिंग के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए.
  • इसके बाद होम पेज पर दिए गए मेडिकल काउंसलिंग सेक्शन खोलें.
  • अब नीट पीजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करें.
  • इसके बाद मांगी गई सारी जानकारी भरे और लॉगिन करें.
  • अब आवेदन फॉर्म में अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें.
  • इसके बाद जरूरी विवरण और डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएं.
  • अब निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट का पेमेंट करें.
  • फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांचें और आवेदन सबमिट कर दें.
  • रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

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काउंसलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

  • नीट पीजी एडमिट कार्ड
  • नीट पीजी स्कोरकार्ड
  • एमबीबीएस की डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट
  • एमबीबीएस की मार्कशीट
  • इंटर्नशिप पूरी करने का प्रमाण पत्र
  • वैध फोटो पहचान पत्र
  • स्थायी या प्रोविजनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन
  • सर्टिफिकेट लागू होने पर कैटेगरी या दिव्यांग प्रमाण पत्र
  • सीट आवंटित होने के बाद अलॉटमेंट लेटर

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 Oct 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
NEET-PG NEET PG 2026
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