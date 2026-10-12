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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान

इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान

2026 के इकोनॉमिक्स नोबेल सम्मान की घोषणा कर दी गई है. इस साल यह सम्मान दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को मिला है. सम्मान इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को दिया गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Oct 2026 04:22 PM (IST)
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2026 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ट को दिया गया है. उन्हें इकोनॉमिक्स को स्थिर रखने वाली पॉलिसी को समझने में अहम योगदान के लिए यह सम्मान मिला है.  

नॉबेल प्राइज एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 2026 का स्वेरिगेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेज, मैक्रोइकॉनोमिक स्थिरीकरण के माइक्रोइकॉनॉमिक आधारों के लिए देने का फैसला किया है. 

नोबेल प्राइज कमिटी ने क्या दी जानकारी? 

हॉल कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से और वुडफोर्ड न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं. इकोनॉमिक साइंसेज में अवॉर्ड के बनी कमिटी के अध्यक्ष ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि इन इकोनॉमिस्ट के काम ने हमें उन मॉडलों के लिए स्थिर सैद्धांतिक आधार दिया है. इनका इस्तेमाल आज दुनियाभर के सेंट्रल बैंक और सरकारें करती हैं. 

इसमें आगे बताया गया कि इनकी मदद से हम इकॉनोमिक्स में आने वाले आर्थिक झटकों, जैसे उर्जा का संकट या परिवार में कंजप्शन यानी खपत में अचानक से बदलाव, इनसे कैसे निपट सकते हैं. 

इस नाम से भी जाना जाता है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज

इस अवॉर्ड को अल्फ्रेड नोबेल की याद में बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज के नाम से भी जाना जाता है. पिछले साल बिजनेस-इनोवेशन पर रिसर्च करने वाली तीन रिसचर्स को यह पुरस्कार मिला था. उन्होंने बताया कि कैसे नए प्रोडक्ट और इनोवेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ावा देते हैं. भले ही वे पुरानी कंपनियों को पीछे छोड़ देते हों. 

नोबेल प्राइज कैटेगिरी में अर्थशास्त्र विषय से जुड़ा यह सम्मान अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है. केंद्रीय बैंक ने इसे साल 1968 में शुरू किया था. नोबेल 19वीं सदी के स्वीडिश बिजनेसमैन और कैमिस्ट थे. इन्होंने डायनामाइट का अविष्कार किया ता. साथ ही पांच नोबेल अवॉर्ड की शुरुआत की थी. हालांकि, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टेक्नीकल तौर पर यह अवॉर्ड नोबेल पुरस्कार नहीं है, लेकिन 10 दिसंबर को इसे अन्य अवॉर्ड के साथ दिया जाता है. 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 12 Oct 2026 03:49 PM (IST)
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