Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी12 से 18 अक्टूबर के बीच स्मार्टफोन कंपनियों के बड़े लॉन्च, देखें लिस्ट

12 से 18 अक्टूबर के बीच स्मार्टफोन कंपनियों के बड़े लॉन्च, देखें लिस्ट

अक्टूबर के इस हफ्ते OnePlus, OPPO और दूसरी कंपनियों के नए स्मार्टफोन चर्चा में हैं. जानें 12 से 18 अक्टूबर के बीच कौन-से फोन लॉन्च होंगे और भारत में किन नए स्मार्टफोन की एंट्री की उम्मीद है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Oct 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • OPPO, Motorola, Infinix के फोन भारत में अपेक्षित.;

12 से 18 अक्टूबर के बीच यानी अक्टूबर के इस हफ्ते स्मार्टफोन बाजार में कई नए फोन आने वाले हैं. कंपनियां अपने नए मॉडल में बेहतर डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, तेज प्रोसेसर और गेमिंग के लिए खास फीचर्स देने पर ध्यान दे रही हैं. OnePlus और RedMagic चीन में अपने नए फ्लैगशिप फोन लॉन्च करने जा रहे हैं. वहीं, OPPO, Motorola और Infinix के कुछ फोन भी भारत में आ सकते हैं, हालांकि इनमें से ज्यादातर फोन की भारतीय लॉन्च डेट को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

OnePlus 16 में मिलेगी 9000mAh की बैटरी

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
हीटिंग से सेफ्टी तक, सर्दियों में रूम हीटर खरीदने से पहले जानें ये बातें
हीटिंग से सेफ्टी तक, सर्दियों में रूम हीटर खरीदने से पहले जानें ये बातें
टेक्नोलॉजी
दिवाली से पहले घर की हवा को लेकर हैं परेशान? इन Air Purifier पर नजर डालें
दिवाली से पहले घर की हवा को लेकर हैं परेशान? इन Air Purifier पर नजर डालें
टेक्नोलॉजी
Jio से टक्कर के बीच मस्क का दांव, भारत में किफायती होगा Starlink?
Jio से टक्कर के बीच मस्क का दांव, भारत में किफायती होगा Starlink?
टेक्नोलॉजी
70 पर्सेंट भारतीय Firms का AI पर फोकस, Security को लेकर बढ़ी चिंता
70 पर्सेंट भारतीय Firms का AI पर फोकस, Security को लेकर बढ़ी चिंता

OnePlus 16 को चीन में 12 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किया जाना है. कंपनी के मुताबिक, फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलेगी, जो चुनिंदा गेम में 185Hz तक जा सकेगी. इसमें Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर, 9000mAh की बैटरी, 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलने की जानकारी दी गई है. कैमरे के लिए 200MP का मेन सेंसर और 50MP के अल्ट्रा-वाइड व पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे दिए जा सकते हैं. भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है. 

RedMagic 12 Pro+ गेमिंग पर करेगा फोकस

RedMagic 12 Pro+को चीन में 15 अक्टूबर को पेश किया जाएगा. इसमें Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट और अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा टेक्नोलॉजी मिलने की पुष्टि हुई है. कंपनी ने इसके स्क्रीन बेजल को घटाकर 0.96mm कर दिया है. फोन के ट्रांसपेरेंट डिजाइन में तीन कलर ऑप्शन मिलेंगे. इसकी बैटरी 8,400mAh की हो सकती है, जिसमें 120W वायर्ड और 80W वायरलेस चार्जिंग मिलने की उम्मीद है. बाकी स्पेसिफिकेशन लॉन्च के दौरान सामने आएंगे. 

यह भी पढ़ें - दिवाली पर लॉन्च होंगे ये स्मार्ट गैजेट्स! बाजार में मचाएंगे धूम

OPPO, Motorola और Infinix के फोन भी लिस्ट में शामिल

OPPO Find X10 सीरीज के भारत में अक्टूबर के इस हफ्ते या आखिर तक आने की चर्चा है. इसके Pro Max मॉडल में 6.78 इंच की 144Hz स्क्रीन, Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर, तीन 200MP कैमरे और 8000mAh की बैटरी मिलने की जानकारी सामने आई है, हालांकि भारत में इसकी लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुई है.

Motorola Edge 70 Neo को भी भारत में पेश किए जाने की उम्मीद है, जबकि Infinix GT 50 Pro को कंपनी भारतीय बाजार के लिए टीज कर चुकी है. Infinix के इस फोन में 144Hz AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 8400 Ultimate प्रोसेसर और 6,500mAh की बैटरी मिलती है. इसकी भारतीय कीमत और लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है. 

iQOO और Xiaomi के नए फोन पर भी नजर

iQOO 16 को चीन में लॉन्च किया जा चुका है और भारत में इसकी एंट्री अक्टूबर के आखिर में हो सकती है. इसमें 8,400mAh बैटरी, 165Hz डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर मिलता है. वहीं Xiaomi 18 Pro की भारत में लॉन्चिंग को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट सामने आई हैं. कुछ रिपोर्ट अक्टूबर, जबकि कुछ दिसंबर में लॉन्च की संभावना जता रही हैं. 

यह भी पढ़ें - Vivo Y600s Pro लॉन्च, 10,200mAh बैटरी से फोन की पावर गेम में बदलाव?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Upcoming Smartphones 2026 Smartphone Launches
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
हीटिंग से सेफ्टी तक, सर्दियों में रूम हीटर खरीदने से पहले जानें ये बातें
हीटिंग से सेफ्टी तक, सर्दियों में रूम हीटर खरीदने से पहले जानें ये बातें
टेक्नोलॉजी
दिवाली से पहले घर की हवा को लेकर हैं परेशान? इन Air Purifier पर नजर डालें
दिवाली से पहले घर की हवा को लेकर हैं परेशान? इन Air Purifier पर नजर डालें
टेक्नोलॉजी
Jio से टक्कर के बीच मस्क का दांव, भारत में किफायती होगा Starlink?
Jio से टक्कर के बीच मस्क का दांव, भारत में किफायती होगा Starlink?
टेक्नोलॉजी
70 पर्सेंट भारतीय Firms का AI पर फोकस, Security को लेकर बढ़ी चिंता
70 पर्सेंट भारतीय Firms का AI पर फोकस, Security को लेकर बढ़ी चिंता
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो यह पूरी तरह से उल्लंघन होगा', CJI सूर्यकांत ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
'...तो यह पूरी तरह से उल्लंघन होगा', CJI सूर्यकांत ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब केवल टैंक आना बाकी...', जंतर-मंतर पर सशस्त्र बल की तैनाती पर बोले अखिलेश
'अब केवल टैंक आना बाकी...', जंतर-मंतर पर सशस्त्र बल की तैनाती पर बोले अखिलेश
इंडिया
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज ने 2000 सिक्स लगाकर बनाया टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत पीछे-पीछे
वेस्टइंडीज ने 2000 सिक्स लगाकर बनाया टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत पीछे-पीछे
बॉलीवुड
दिग्गज मराठी एक्ट्रेस मधु कांबीकर का निधन, निभा चुकी हैं नाना पाटेकर की मां का रोल
दिग्गज मराठी एक्ट्रेस मधु कांबीकर का निधन, निभा चुकी हैं नाना पाटेकर की मां का रोल
इंडिया
जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से हटा तो भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'लिखकर ले लीजिए कि...'
जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से हटा तो भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'लिखकर ले लीजिए कि...'
बिहार
जंतर-मंतर वाले आदेश पर जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया, 'मोदी सरकार…'
जंतर-मंतर वाले आदेश पर जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया, 'मोदी सरकार…'
एग्रीकल्चर
बिना खेत कैसे कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसमें कितनी लागत?
बिना खेत कैसे कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसमें कितनी लागत?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget