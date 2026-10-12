12 से 18 अक्टूबर के बीच स्मार्टफोन कंपनियों के बड़े लॉन्च, देखें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom OPPO, Motorola, Infinix के फोन भारत में अपेक्षित.;

12 से 18 अक्टूबर के बीच यानी अक्टूबर के इस हफ्ते स्मार्टफोन बाजार में कई नए फोन आने वाले हैं. कंपनियां अपने नए मॉडल में बेहतर डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, तेज प्रोसेसर और गेमिंग के लिए खास फीचर्स देने पर ध्यान दे रही हैं. OnePlus और RedMagic चीन में अपने नए फ्लैगशिप फोन लॉन्च करने जा रहे हैं. वहीं, OPPO, Motorola और Infinix के कुछ फोन भी भारत में आ सकते हैं, हालांकि इनमें से ज्यादातर फोन की भारतीय लॉन्च डेट को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

OnePlus 16 में मिलेगी 9000mAh की बैटरी

OnePlus 16 को चीन में 12 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किया जाना है. कंपनी के मुताबिक, फोन में 165Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलेगी, जो चुनिंदा गेम में 185Hz तक जा सकेगी. इसमें Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर, 9000mAh की बैटरी, 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलने की जानकारी दी गई है. कैमरे के लिए 200MP का मेन सेंसर और 50MP के अल्ट्रा-वाइड व पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे दिए जा सकते हैं. भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है.

RedMagic 12 Pro+ गेमिंग पर करेगा फोकस

RedMagic 12 Pro+को चीन में 15 अक्टूबर को पेश किया जाएगा. इसमें Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट और अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा टेक्नोलॉजी मिलने की पुष्टि हुई है. कंपनी ने इसके स्क्रीन बेजल को घटाकर 0.96mm कर दिया है. फोन के ट्रांसपेरेंट डिजाइन में तीन कलर ऑप्शन मिलेंगे. इसकी बैटरी 8,400mAh की हो सकती है, जिसमें 120W वायर्ड और 80W वायरलेस चार्जिंग मिलने की उम्मीद है. बाकी स्पेसिफिकेशन लॉन्च के दौरान सामने आएंगे.

यह भी पढ़ें - दिवाली पर लॉन्च होंगे ये स्मार्ट गैजेट्स! बाजार में मचाएंगे धूम

OPPO, Motorola और Infinix के फोन भी लिस्ट में शामिल

OPPO Find X10 सीरीज के भारत में अक्टूबर के इस हफ्ते या आखिर तक आने की चर्चा है. इसके Pro Max मॉडल में 6.78 इंच की 144Hz स्क्रीन, Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर, तीन 200MP कैमरे और 8000mAh की बैटरी मिलने की जानकारी सामने आई है, हालांकि भारत में इसकी लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुई है.

Motorola Edge 70 Neo को भी भारत में पेश किए जाने की उम्मीद है, जबकि Infinix GT 50 Pro को कंपनी भारतीय बाजार के लिए टीज कर चुकी है. Infinix के इस फोन में 144Hz AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 8400 Ultimate प्रोसेसर और 6,500mAh की बैटरी मिलती है. इसकी भारतीय कीमत और लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है.

iQOO और Xiaomi के नए फोन पर भी नजर

iQOO 16 को चीन में लॉन्च किया जा चुका है और भारत में इसकी एंट्री अक्टूबर के आखिर में हो सकती है. इसमें 8,400mAh बैटरी, 165Hz डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर मिलता है. वहीं Xiaomi 18 Pro की भारत में लॉन्चिंग को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट सामने आई हैं. कुछ रिपोर्ट अक्टूबर, जबकि कुछ दिसंबर में लॉन्च की संभावना जता रही हैं.

यह भी पढ़ें - Vivo Y600s Pro लॉन्च, 10,200mAh बैटरी से फोन की पावर गेम में बदलाव?