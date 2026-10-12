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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज

राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज

राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के मैसेज आते हैं. उन्होंने सीईसी को कहा था कि वह सरकारी गवाह बन जाएं. राहुल ने मार्च से पहले मीडिया को संबोधित किया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Oct 2026 03:51 PM (IST)
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लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास सरकारी गवाह बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था. इसकी वजह उन्होंने क्राइम किया है. राहुल ने यह बातें मार्च से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहीं. राहुल गांधी से जब मीडिया ने पूछा कि किसी तरह का मैसेज सीईसी की तरफ से मिला है? 

तो इस पर राहुल ने जवाब देते हुए कहा, 'मैसेज आते हैं. और वह यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं. राहुल ने आगे कहा कि ज्ञानेश कुमार को उन्होंने जवाब दिया था कि सरकारी गवाह बन जाओ, तुमने क्राइम किया और सच कहूं तो तुम मुख्य अपराधी नहीं हो. तुमने गलती की है. तुम इस गलती के पीछे के मुख्य दिमाग नहीं हो.'

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हालांकि, राहुल ने इससे जुड़ी जानकारी नहीं दी कि उन्हें संदेश मोबाइल के जरिए मिला, पत्र के जरिए मिला या फिर किसी और माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई.

राहुल ने की सीईसी को हटाने की मांग 

इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने कई तरह के आरोप लगाए. उन्होंने सीईसी को हटाने की मांग की. कांग्रेस नेता ने कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक सीईसी को हटा दिया नहीं जाता. चुनाव प्रणाली में सुधार नहीं किया जाता. न्याय नहीं मिल जाता.

'200 सरकारी अधिकारी विपक्ष के संपर्क में हैं'

इस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कई दावों में से एक दावा यह भी किया है कि लगभग 200 सरकारी अधिकारी विपक्ष के संपर्क में है. जानकारी साझा कर रहे थे. इनमें ईडी, सीबीआई और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गलत काम के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है. विपक्ष अपने अभियान से पीछे नहीं हटेगा. राहुल ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को बचा रही है. विपक्ष के पास मुख्य चुनाव आयुक्त के आचरण के बारे में जानकारी है. ज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और उद्योगपति गौतम अडानी के दबाव में काम किया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 12 Oct 2026 03:44 PM (IST)
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