राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास सरकारी गवाह बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था. इसकी वजह उन्होंने क्राइम किया है. राहुल ने यह बातें मार्च से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहीं. राहुल गांधी से जब मीडिया ने पूछा कि किसी तरह का मैसेज सीईसी की तरफ से मिला है?

तो इस पर राहुल ने जवाब देते हुए कहा, 'मैसेज आते हैं. और वह यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं. राहुल ने आगे कहा कि ज्ञानेश कुमार को उन्होंने जवाब दिया था कि सरकारी गवाह बन जाओ, तुमने क्राइम किया और सच कहूं तो तुम मुख्य अपराधी नहीं हो. तुमने गलती की है. तुम इस गलती के पीछे के मुख्य दिमाग नहीं हो.'

हालांकि, राहुल ने इससे जुड़ी जानकारी नहीं दी कि उन्हें संदेश मोबाइल के जरिए मिला, पत्र के जरिए मिला या फिर किसी और माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई.

राहुल ने की सीईसी को हटाने की मांग

इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने कई तरह के आरोप लगाए. उन्होंने सीईसी को हटाने की मांग की. कांग्रेस नेता ने कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक सीईसी को हटा दिया नहीं जाता. चुनाव प्रणाली में सुधार नहीं किया जाता. न्याय नहीं मिल जाता.

'200 सरकारी अधिकारी विपक्ष के संपर्क में हैं'

इस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कई दावों में से एक दावा यह भी किया है कि लगभग 200 सरकारी अधिकारी विपक्ष के संपर्क में है. जानकारी साझा कर रहे थे. इनमें ईडी, सीबीआई और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गलत काम के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है. विपक्ष अपने अभियान से पीछे नहीं हटेगा. राहुल ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को बचा रही है. विपक्ष के पास मुख्य चुनाव आयुक्त के आचरण के बारे में जानकारी है. ज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और उद्योगपति गौतम अडानी के दबाव में काम किया है.