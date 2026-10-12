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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबिना इंटरनेट भी मिलेंगे जरूरी डॉक्यूमेंट, Google Drive में ऑन करें ये फीचर

बिना इंटरनेट भी मिलेंगे जरूरी डॉक्यूमेंट, Google Drive में ऑन करें ये फीचर

इंटरनेट न होने पर फ्लाइट टिकट, एडमिट कार्ड या जरूरी डॉक्यूमेंट खोलने में परेशानी हो सकती है. Google Drive का एक खास फीचर आपको इस मुश्किल से बचा सकता है. जानें कैसे ऑफलाइन सेव करें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Oct 2026 06:27 PM (IST)
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कई बार जरूरत के समय जरूरी डॉक्यूमेंट न मिलें, तो परेशानी हो सकती है. सफर के दौरान, डॉक्टर के पास जाते समय या किसी जरूरी काम में इंटरनेट न चलने से भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन थोड़ी तैयारी करके आप इस समस्या से बच सकते हैं. Google Drive में एक ऐसा फीचर मौजूद है, जिसकी मदद से आप जरूरी फाइलों को बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी खोल सकते हैं.

इसके लिए आपको संबंधित फाइल को पहले से ऑफलाइन इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना होगा. इससे टिकट, पहचान पत्र, एडमिट कार्ड, प्रिस्क्रिप्शन, फॉर्म, होटल वाउचर और PDF जैसी जरूरी फाइलें नेटवर्क न होने पर भी आपके काम आ सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि यह फीचर Google Drive में ऑन कैसे करें.

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Google Drive का ऑफलाइन फीचर क्यों है जरूरी?

कई बार यात्रा के दौरान एयरपोर्ट का Wi-Fi ठीक से काम नहीं करता या मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता है. परीक्षा और जरूरी अपॉइंटमेंट के समय भी इंटरनेट की समस्या सामने आ सकती है. ऐसे में अगर जरूरी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही सेव हैं, तो उन्हें खोलना मुश्किल हो सकता है.Google Drive का ऑफलाइन फीचर आपको ऐसी स्थिति के लिए पहले से तैयार रहने में मदद करता है. आप जिन फाइलों को इंटरनेट के बिना इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें पहले ही ऑफलाइन उपलब्ध करा सकते है. 

Google Drive में कैसे ऑन करें यह फीचर?

1. इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आप सबसे पहले अपने फोन में Google Drive ऐप खोलें. 

2. अब उस फाइल को ढूंढें, जिसकी जरूरत आपको इंटरनेट के बिना पड़ सकती है. यह डॉक्यूमेंट, PDF, फोटो या कोई दूसरी फाइल हो सकती है. 

3. इसके बाद फाइल के साइड में दिए गए तीन डॉट वाले मेन्यू पर टैप करें. 

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4. यहां Make available offline का ऑप्शन चुनें. 

5. घर या ऑफिस से निकलने से पहले ऐप के ऑफलाइन सेक्शन में जाकर चेक करें कि जरूरी फाइल उपलब्ध है या नहीं. 

इंटरनेट बंद होने से पहले कर लें तैयारी

इस फीचर का फायदा तभी मिलेगा, जब आप इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध रहते हुए फाइल को ऑफलाइन इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर लेंगे. ऐसे में सफर पर निकलने, परीक्षा देने या किसी जरूरी अपॉइंटमेंट पर जाने से पहले अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को ऑफलाइन उपलब्ध कराना न भूलें. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 12 Oct 2026 06:27 PM (IST)
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