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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर के लिए गीजर खरीदने जा रहे हैं, जानें मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?

घर के लिए गीजर खरीदने जा रहे हैं, जानें मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?

सर्दियां शुरु होने ही वाली हैं और ऐसे में यदि आप गर्म पानी के लिए गीजर खरीदने की सोच रहे हैं, तो मार्केट में इसके लिए कई अलग-अलग ऑप्शन्स मौजूद हैं. जानें आपके लिए घर के लिए कौनसा सबसे बेहतर.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 12 Oct 2026 04:50 PM (IST)
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सर्दियों का मौसम आते ही घरों में गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप भी नया गीजर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बाजार में इसके लिए आपको कई ऑप्शन्स मिल जाएंगे. आजकल मार्केट में छोटे बाथरूम से लेकर बड़े परिवारों की जरूरत के हिसाब से कई तरह के गीजर मिलते हैं. इनमें इंस्टेंट गीजर, स्टोरेज गीजर, गैस गीजर और एनर्जी एफिशिएंट मॉडल शामिल हैं.

हालांकि, सही गीजर चुनने के लिए सिर्फ कीमत देखना काफी नहीं होता है. गीजर चुनने से पहले आपको उसकी क्षमता, बिजली की खपत, सुरक्षा फीचर्स और इस्तेमाल की जरूरत को भी अच्छी तरह देखना चाहिए. आइए जानते हैं आपके लिए कौनसा गीजर सबसे बेहतर होगा.

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स्टोरेज गीजर हो सकता है बेस्ट

स्टोरेज गीजर भारतीय घरों में काफी लोकप्रिय हैं. इनमें पानी गर्म करने के लिए एक टैंक होता है, जिसमें गर्म पानी कुछ समय तक जमा रहता है. ये आमतौर पर 10, 15, 25 लीटर या उससे अधिक क्षमता में मिलते हैं. अगर आपके घर में कई लोग हैं और सभी को नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए तो 15 से 25 लीटर का गीजर आपके लिए सही हो सकता है. अगर आपका छोटे परिवार है तो आपके लिए 10 से 15 लीटर का मॉडल बेहतर हो सकता है. स्टोरेज गीजर की खासियत यह है कि एक बार पानी गर्म होने के बाद जरूरत के समय उसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

इंस्टेंट गीजर भी फायदेमंद

अगर आपके घर में जगह कम है या गर्म पानी की जरूरत केवल हाथ-मुंह धोने, बर्तन साफ करने या थोड़े समय के लिए होती है, तो इंस्टेंट गीजर आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें पानी को स्टोर करने के बजाय जरूरत के अनुसार गर्म किया जाता है. ये आमतौर पर 1 से 3 लीटर की क्षमता वाले छोटे मॉडल में मिलते हैं. कुछ मॉडल अधिक क्षमता और ज्यादा पावर के साथ भी आते हैं. इनका आकार छोटा होता है और पानी गर्म करने में कम समय लगता है.

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गैस गीजर हो सकता है बेहतरीन विकल्प

गैस गीजर LPG या पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) से पानी गर्म करते हैं. इसमें पानी जल्दी गर्म हो जाता है और बिजली से पानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आपके घर में गैस की सुविधा उपलब्ध है, तो आपके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन में सुरक्षा सबसे जरूरी है. गैस गीजर को बंद और बिना वेंटिलेशन वाले बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का खतरा होता है.

सोलर गीजर में बिजली की बचत

अगर आपके घर की छत पर पर्याप्त जगह और अच्छी धूप आती है तो आपके लिए सोलर वॉटर हीटर भी अच्छा विकल्प हो सकता है. यह सूर्य की एनर्जी से पानी गर्म करता है, जिससे बिजली की खपत कम होती है. हालांकि इसकी शुरुआती लागत अधिक होती है और बादल वाले दिनों में बैकअप हीटिंग की जरूरत पड़ सकती है.

गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

गीजर का चुनाव हमेशा परिवार के सदस्यों और नहाने के तरीके के हिसाब चुनना बेहतर होता है. वहीं गीजर खरीदते हुए केवल कीमत नहीं बल्कि सुरक्षा फिचर्स पर ध्यान देना भी जरूरी होता है. गीजर खरीदने से पहले ISI मार्क, थर्मल कट-ऑफ और प्रेशर रिलीज वाल्व जैसे फीचर्स देखें. खरीदते वक्त गीजर की कीमत के साथ इंस्टॉलेशन खर्च, बिजली की खपत और सर्विस सुविधा भी जांचें.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर लॉन्च होंगे ये स्मार्ट गैजेट्स! बाजार में मचाएंगे धूम

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 12 Oct 2026 04:50 PM (IST)
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