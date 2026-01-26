आपका फोन बन चुका है जासूस? कहीं Google तो नहीं चुपचाप कलेक्ट कर रहा आपका सारा डेटा

असल में Google का दावा है कि वह यूजर्स को बेहतर और पर्सनल अनुभव देने के लिए डेटा का इस्तेमाल करता है. जैसे ही आप अपने फोन में लोकेशन ऑन रखते हैं, Google यह समझ पाता है कि आप कहां जाते हैं, कितनी देर किसी जगह रुकते हैं और कौन-से रास्तों का इस्तेमाल करते हैं.