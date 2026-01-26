आपका फोन बन चुका है जासूस? कहीं Google तो नहीं चुपचाप कलेक्ट कर रहा आपका सारा डेटा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीआपका फोन बन चुका है जासूस? कहीं Google तो नहीं चुपचाप कलेक्ट कर रहा आपका सारा डेटा

Google: आज की डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन हमारी रोज़मर्रा की जरूरत बन चुका है. खासतौर पर Android फोन की बात करें तो इनमें Google की कई सर्विस पहले से मौजूद होती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 Jan 2026 03:23 PM (IST)
आज की डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन हमारी रोज़मर्रा की जरूरत बन चुका है. खासतौर पर Android फोन की बात करें तो इनमें Google की कई सर्विस पहले से मौजूद होती हैं. Gmail से लेकर Google Maps, Chrome और YouTube तक, शायद ही कोई यूजर होगा जो इनका इस्तेमाल न करता हो. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि इन ऐप्स के जरिए Google आखिर हमारे फोन से कौन-सी जानकारी इकट्ठा करता है और क्या यह सब हमारी जानकारी में होता है या नहीं.

असल में Google का दावा है कि वह यूजर्स को बेहतर और पर्सनल अनुभव देने के लिए डेटा का इस्तेमाल करता है. जैसे ही आप अपने फोन में लोकेशन ऑन रखते हैं, Google यह समझ पाता है कि आप कहां जाते हैं, कितनी देर किसी जगह रुकते हैं और कौन-से रास्तों का इस्तेमाल करते हैं.
असल में Google का दावा है कि वह यूजर्स को बेहतर और पर्सनल अनुभव देने के लिए डेटा का इस्तेमाल करता है. जैसे ही आप अपने फोन में लोकेशन ऑन रखते हैं, Google यह समझ पाता है कि आप कहां जाते हैं, कितनी देर किसी जगह रुकते हैं और कौन-से रास्तों का इस्तेमाल करते हैं.
इसी तरह जब आप Google पर कुछ सर्च करते हैं तो वह जानकारी आपकी सर्च हिस्ट्री में सेव हो जाती है. YouTube पर देखे गए वीडियो और उन्हें देखने में बिताया गया समय भी रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आगे आपको आपकी पसंद से जुड़े सुझाव दिखाए जा सकें.
इसी तरह जब आप Google पर कुछ सर्च करते हैं तो वह जानकारी आपकी सर्च हिस्ट्री में सेव हो जाती है. YouTube पर देखे गए वीडियो और उन्हें देखने में बिताया गया समय भी रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आगे आपको आपकी पसंद से जुड़े सुझाव दिखाए जा सकें.
