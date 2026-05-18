क्या स्मार्टवॉच का क्रेज हो रहा है खत्म? ये कारण कर देंगे हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्मार्टवॉच का डिजाइन पुराना लग रहा, क्लासिक घड़ी की मांग बढ़ी है।

Smartwatch Craze Fading Up: कुछ साल पहले तक स्मार्टवॉच का खूब क्रेज था. ऑफिस से लेकर जिम तक हर आदमी के हाथ पर स्मार्टवॉच दिख जाती थी. हर समय फोन से कनेक्ट रहने वाली स्मार्टवॉच के फीचर्स इसे खूब यूजफुल बनाते हैं. आप कलाई पर घड़ी देखकर ही यह पता लगा सकते हैं कि आपके फोन पर किसकी कॉल आई है, किसने मैसेज किया है. यहां तक हार्ट बीट तक का स्मार्टवॉच में पता चल जाता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोगों का स्मार्टवॉच से मन भर गया है. अब स्मार्टवॉच की जगह लोग रेगुलर वॉच की तरफ जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि स्मार्टवॉच का क्रेज कम क्यों होता जा रहा है.

हर टाइम फोन से कनेक्टेड

स्मार्टवॉच डेटा सिंकिंग के लिए हर समय फोन से कनेक्ट रहती है. यह बड़े काम का फीचर है, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन नहीं उठाना पड़ता, लेकिन लोग अब इससे परेशान हो गए हैं. अगर नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया से परेशान होकर कोई फोन दूर रख देता है तो भी हाथ पर बंधी स्मार्टवॉच इससे कनेक्टेड रहती है. एक नोटिफिकेशन आते ही लोग दोबारा फोन यूज करना शुरू कर देते हैं.

हर कुछ साल बाद बदलने की जरूरत

स्मार्टफोन की तरह ही मार्केट में हर महीने स्मार्टवॉच के कई नए ऑप्शन लॉन्च होते हैं. ऐसे में अगर आपको नए फीचर्स की तलाश है तो हर 2-3 साल में आपको इसे बदलना पड़ता है. आप इसे ज्यादा समय तक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यह भी एक गैजेट है और इसकी लाइफ लिमिटेड है. ऐसे में लोगों को अब स्मार्टवॉच पर हर कुछ समय बाद पैसा खर्च करना ठीक नहीं लग रहा.

डिजाइन का भी है मामला

डिजाइन के मामले में स्मार्टवॉच भले ही फ्यूचरिस्टिक लगे, लेकिन ये रेगुलर वॉच के आगे फीकी पड़ जाती है. लोग अब फिर से विंटेज चीजों की तरफ जाने लगे हैं, जिसके चलते उन्हें क्लासिक डिजाइन वाली वॉच ज्यादा पसंद आ रही है. रेगुलर वॉच की अगर ठीक से देखरेख की जाए तो ये सालों-साल चल जाती है. इसलिए भी अब लोग रेगुलर वॉच को प्रेफर करने लगे हैं.

फोन में ही हो जाते हैं स्मार्टवॉच वाले ज्यादातर काम

स्मार्टवॉच की एक खासियत यह थी कि यह आपको कलाई पर ही फोन स्क्रीन की सुविधा दे देती थी, लेकिन अब लोग फोन के इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि यह हर समय उनके हाथ में ही रहता है. ऐसे में स्मार्टवॉच का सबसे बड़ा एडवांटेज ही खत्म हो गया. इसके अलावा नोटिफिकेशन, स्टेप काउंटिंग समेत सारी चीजें फोन पर ही देखी जा सकती हैं.

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