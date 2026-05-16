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कैमरे के सामने Two Finger Pose बना सकता है कंगाल! AI से हो रही फिंगरप्रिंट चोरी, जानिए कैसे बचें
AI Cyber Fraud: हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने इस खतरे को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
आज के दौर में सेल्फी लेना और फोटो में दो उंगलियां दिखाकर ‘पीस साइन’ बनाना एक आम ट्रेंड बन चुका है. लेकिन यही आदत अब आपके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जितना लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है उतना ही साइबर अपराधियों के लिए भी नए रास्ते खोल रहा है. अब हैकर्स सिर्फ पासवर्ड या ओटीपी ही नहीं बल्कि आपकी तस्वीरों से बायोमेट्रिक डेटा तक चुराने लगे हैं.
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Published at : 16 May 2026 05:54 PM (IST)
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