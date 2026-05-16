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कैमरे के सामने Two Finger Pose बना सकता है कंगाल! AI से हो रही फिंगरप्रिंट चोरी, जानिए कैसे बचें

AI Cyber Fraud: हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने इस खतरे को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 16 May 2026 05:54 PM (IST)
AI Cyber Fraud: हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने इस खतरे को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

आज के दौर में सेल्फी लेना और फोटो में दो उंगलियां दिखाकर ‘पीस साइन’ बनाना एक आम ट्रेंड बन चुका है. लेकिन यही आदत अब आपके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जितना लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है उतना ही साइबर अपराधियों के लिए भी नए रास्ते खोल रहा है. अब हैकर्स सिर्फ पासवर्ड या ओटीपी ही नहीं बल्कि आपकी तस्वीरों से बायोमेट्रिक डेटा तक चुराने लगे हैं.

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हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने इस खतरे को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट के अनुसार, AI तकनीक का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की साधारण सेल्फी से उसके फिंगरप्रिंट निकाले जा सकते हैं. खासतौर पर उन तस्वीरों में खतरा ज्यादा माना जा रहा है जिनमें लोग कैमरे की तरफ उंगलियां दिखाते हुए पीस साइन बनाते हैं.
हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने इस खतरे को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट के अनुसार, AI तकनीक का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की साधारण सेल्फी से उसके फिंगरप्रिंट निकाले जा सकते हैं. खासतौर पर उन तस्वीरों में खतरा ज्यादा माना जा रहा है जिनमें लोग कैमरे की तरफ उंगलियां दिखाते हुए पीस साइन बनाते हैं.
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साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने एक लाइव डेमो में दिखाया कि आज की एडवांस तकनीक कितनी खतरनाक हो चुकी है. उन्होंने एक सेलिब्रिटी की फोटो लेकर बताया कि सिर्फ उंगलियों की तस्वीर से फिंगरप्रिंट पैटर्न को दोबारा तैयार किया जा सकता है. यानी आपकी सोशल मीडिया फोटो भी अपराधियों के लिए सोने की खान बन सकती है.
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने एक लाइव डेमो में दिखाया कि आज की एडवांस तकनीक कितनी खतरनाक हो चुकी है. उन्होंने एक सेलिब्रिटी की फोटो लेकर बताया कि सिर्फ उंगलियों की तस्वीर से फिंगरप्रिंट पैटर्न को दोबारा तैयार किया जा सकता है. यानी आपकी सोशल मीडिया फोटो भी अपराधियों के लिए सोने की खान बन सकती है.
Published at : 16 May 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence Cyber Fraud TECH NEWS HINDI

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