कैमरे के सामने Two Finger Pose बना सकता है कंगाल! AI से हो रही फिंगरप्रिंट चोरी, जानिए कैसे बचें

हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने इस खतरे को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट के अनुसार, AI तकनीक का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की साधारण सेल्फी से उसके फिंगरप्रिंट निकाले जा सकते हैं. खासतौर पर उन तस्वीरों में खतरा ज्यादा माना जा रहा है जिनमें लोग कैमरे की तरफ उंगलियां दिखाते हुए पीस साइन बनाते हैं.