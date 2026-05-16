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पेट्रोल-डीजल के बाद अब मोबाइल रिचार्ज भी हो सकता है महंगा! जानिए क्यों बढ़ रही है टेंशन
Mobile Recharge Price Hike: दरअसल, मोबाइल नेटवर्क को चालू रखने के लिए हजारों टावर लगातार काम करते हैं. इन टावरों को चलाने में बिजली और डीजल का बड़ा योगदान होता है.
देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. कई शहरों में पेट्रोल के दाम 107 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं. रोजमर्रा के खर्च पहले ही लोगों की जेब पर दबाव बना रहे हैं और अब आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में मोबाइल रिचार्ज प्लान भी महंगे हो सकते हैं. माना जा रहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा असर टेलीकॉम कंपनियों के खर्च पर पड़ सकता है जिसका बोझ आखिरकार ग्राहकों पर डाला जा सकता है.
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Published at : 16 May 2026 06:52 PM (IST)
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