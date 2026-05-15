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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीHome Cooling Hacks For Summer : पोर्टेबल फैन से स्मार्ट लाइटिंग तक, यहां जानें गर्मी में घर को ठंडा बनाने की 5 आसान ट्रिक्स

Home Cooling Hacks For Summer : पोर्टेबल फैन से स्मार्ट लाइटिंग तक, यहां जानें गर्मी में घर को ठंडा बनाने की 5 आसान ट्रिक्स

Home Cooling Hacks For Summer : कभी-कभी गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि यह हमारी सेहत के लिए खतरा बन सकती है. ऐसे में गर्मी से लड़ना सिर्फ आराम का सवाल नहीं रह गया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 May 2026 10:21 AM (IST)
Home Cooling Hacks For Summer : कभी-कभी गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि यह हमारी सेहत के लिए खतरा बन सकती है. ऐसे में गर्मी से लड़ना सिर्फ आराम का सवाल नहीं रह गया है.

भारत में गर्मियों का मौसम हर साल पहले से ज्यादा होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन की वजह से यह और भी गंभीर हो गया है. कभी-कभी गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि यह हमारी सेहत के लिए खतरा बन सकती है. ऐसे में गर्मी से लड़ना सिर्फ आराम का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि यह योजना बनाने और समझदारी से कदम उठाने की जरूरत बन गया है. आज की टेक्नोलॉजी और स्मार्ट गैजेट्स हमें इस मौसम में राहत पाने और घर को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि गर्मी में घर को ठंडा बनाने की 5 आसान ट्रिक्स क्या हैं.

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गर्मी में बाहर निकलते समय छोटे पोर्टेबल फैन का यूज करना बहुत मददगार हो सकता है. ये फैन हल्के और आसानी से हाथ में पकड़ने वाले होते हैं, जिससे तुरंत ठंडक मिलती है. ऐसे फैन न सिर्फ गर्मी में राहत देते हैं, बल्कि हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकते हैं. इसलिए, जब आप बाहर हों या पार्क, मार्केट, या यात्रा पर हों, एक पोर्टेबल फैन साथ रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है.
गर्मी में बाहर निकलते समय छोटे पोर्टेबल फैन का यूज करना बहुत मददगार हो सकता है. ये फैन हल्के और आसानी से हाथ में पकड़ने वाले होते हैं, जिससे तुरंत ठंडक मिलती है. ऐसे फैन न सिर्फ गर्मी में राहत देते हैं, बल्कि हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकते हैं. इसलिए, जब आप बाहर हों या पार्क, मार्केट, या यात्रा पर हों, एक पोर्टेबल फैन साथ रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है.
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घर को ठंडा रखने के लिए BLDC (ब्रशलेस डायरेक्ट करंट) फैन का यूज करें. ये फैन एनर्जी की बचत करते हैं और कम बिजली में लंबे समय तक काम कर सकते हैं. इसका फायदा यह होता है कि आप घर में लगातार ठंडक बनाए रख सकते हैं और बिजली के बिल में भी बचत कर सकते हैं.
घर को ठंडा रखने के लिए BLDC (ब्रशलेस डायरेक्ट करंट) फैन का यूज करें. ये फैन एनर्जी की बचत करते हैं और कम बिजली में लंबे समय तक काम कर सकते हैं. इसका फायदा यह होता है कि आप घर में लगातार ठंडक बनाए रख सकते हैं और बिजली के बिल में भी बचत कर सकते हैं.
Published at : 15 May 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
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