गर्मी में बाहर निकलते समय छोटे पोर्टेबल फैन का यूज करना बहुत मददगार हो सकता है. ये फैन हल्के और आसानी से हाथ में पकड़ने वाले होते हैं, जिससे तुरंत ठंडक मिलती है. ऐसे फैन न सिर्फ गर्मी में राहत देते हैं, बल्कि हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकते हैं. इसलिए, जब आप बाहर हों या पार्क, मार्केट, या यात्रा पर हों, एक पोर्टेबल फैन साथ रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है.