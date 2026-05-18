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केरल में कांग्रेस ने वीडी सतीशन के CM बनते BJP का बड़ा दावा, कहा- 'मुस्लिम लीग के दबाव में...'
केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में वीडी सतीशन ने शपथ ले ली है. राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री और 20 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है. केरल में नई सरकार के गठन के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL