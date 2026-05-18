Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Galaxy S24 120Hz डिस्प्ले, iPhone 15 60Hz डिस्प्ले देता है.

iPhone 15 Vs Samsung Galaxy S24: अगर आप 60 हजार रुपये के बजट में एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और आपकी नजर Apple iPhone 15 और Samsung Galaxy S24 पर अटकी हुई है तो यह कन्फ्यूजन बिल्कुल जायज है. दोनों ही फोन भारत में काफी लोकप्रिय हैं और दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. हालांकि कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन यूजर एक्सपीरियंस पूरी तरह अलग मिलता है. ऐसे में खरीदने से पहले दोनों स्मार्टफोन्स का फर्क समझना जरूरी हो जाता है.

कीमत, डिस्प्ले और डिजाइन में कौन आगे?

इस समय iPhone 15 की शुरुआती कीमत करीब 59,900 रुपये है जबकि Galaxy S24 लगभग 49,999 रुपये से शुरू होता है. यानी Samsung का फोन करीब 10 हजार रुपये सस्ता पड़ता है. डिस्प्ले की बात करें तो Galaxy S24 में 6.2 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है जबकि iPhone 15 में 6.1 इंच की डिस्प्ले दी गई है.

हालांकि iPhone की स्क्रीन ज्यादा शार्प मानी जाती है क्योंकि इसमें पिक्सल डेंसिटी अधिक है. वीडियो देखने वालों के लिए iPhone में HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट भी मिलता है जिससे कंटेंट ज्यादा शानदार दिखाई देता है.

दूसरी तरफ Samsung का 120Hz रिफ्रेश रेट स्क्रॉलिंग और गेमिंग को काफी स्मूद बनाता है. iPhone 15 के बेस मॉडल में अभी भी 60Hz डिस्प्ले ही मिलता है जो कई यूजर्स को थोड़ा पुराना महसूस हो सकता है. ब्राइटनेस के मामले में दोनों लगभग बराबरी पर हैं लेकिन कलर एक्यूरेसी में iPhone हल्का बढ़त बना लेता है.

कैमरा मुकाबले में किसका जलवा?

कैमरा सेक्शन में दोनों फोन अलग-अलग तरह के यूजर्स को टारगेट करते हैं. Galaxy S24 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रावाइड और 10MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है. वहीं iPhone 15 में 48MP मेन कैमरा और 12MP अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है.

सबसे बड़ा फर्क टेलीफोटो कैमरे का है. Samsung में 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है जिससे दूर की फोटो ज्यादा साफ आती हैं. iPhone 15 में अलग टेलीफोटो लेंस नहीं है बल्कि मेन सेंसर के जरिए 2x जूम मिलता है. हालांकि नाइट फोटोग्राफी में iPhone 15 थोड़ी बेहतर तस्वीरें निकालता है. इसकी इमेज प्रोसेसिंग और नॉइज कंट्रोल ज्यादा शानदार माना जाता है.

वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो Galaxy S24 में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है. लेकिन सिनेमैटिक वीडियो और नैचुरल कलर्स के मामले में iPhone अभी भी कई क्रिएटर्स की पहली पसंद बना हुआ है.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर में कौन ज्यादा दमदार?

iPhone 15 में Apple का A16 Bionic चिपसेट दिया गया है जो खासकर सिंगल-कोर परफॉर्मेंस में काफी तेज माना जाता है. ऐप ओपनिंग, वीडियो एडिटिंग और स्मूद एक्सपीरियंस में यह शानदार काम करता है. वहीं Galaxy S24 भी फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस देता है और मल्टीटास्किंग में काफी मजबूत साबित होता है.

सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो Samsung ने Galaxy S24 के लिए 7 साल तक Android और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है. यह iPhone के सामान्य 5-6 साल अपडेट साइकल से थोड़ा आगे माना जा रहा है. Samsung अपने Galaxy AI फीचर्स के कारण भी चर्चा में है. इसमें लाइव ट्रांसलेशन, फोटो एडिटिंग सुझाव और कई AI टूल्स मिलते हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में काम आते हैं.

आखिर 2026 में कौन सा फोन खरीदना चाहिए?

अगर आप बेहतर जूम कैमरा, 120Hz डिस्प्ले और AI फीचर्स चाहते हैं, तो Samsung Galaxy S24 आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है. लेकिन अगर आप Apple इकोसिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वीडियो क्वालिटी को ज्यादा महत्व देते हैं और सिंपल व स्मूद एक्सपीरियंस चाहते हैं तो iPhone 15 आज भी शानदार ऑप्शन है.

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