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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन चार्जिंग की ये सच्चाई हर यूजर को पता होनी चाहिए, बैटरी चलेगी लंबी

फोन चार्जिंग की ये सच्चाई हर यूजर को पता होनी चाहिए, बैटरी चलेगी लंबी

Phone Charging Tips: दुनिया में रोजाना अरबों लोग अपना फोन चार्ज करते हैं और ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है. इसके बावजूद चार्जिंग को लेकर लोगों के मन में कई सवाल अभी भी बने हुए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 May 2026 11:46 AM (IST)
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  • चार्जिंग के दौरान फोन इस्तेमाल से बैटरी पर बुरा असर पड़ सकता है।
  • सस्ते चार्जर का इस्तेमाल आपकी फोन बैटरी को नुकसान पहुंचाता है।
  • बैटरी को जीरो होने से पहले चार्ज करना बेहतर होता है।
  • वायरलेस चार्जिंग से हीट जनरेट होकर बैटरी को खराब कर सकती है।

Phone Charging Tips: दुनियाभर में अरबों लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं. इन फोन को डेली चार्ज करने की जरूरत पड़ती है. लोग सालों से फोन चार्ज करते आ रहे हैं, लेकिन अब भी कई ऐसी चीजों पर यकीन कर रहे हैं, जो असल में सही नहीं है. चार्जिंग को लेकर लोगों के बीच कई गलतफहमियां फैली हुई हैं, जो बैटरी लाइफ पर असर डाल रही है. चार्जिंग को लेकर सही जानकारी न होने पर फोन के साथ-साथ आपकी सेफ्टी को भी खतरा हो सकता है. इसलिए आज हम चार्जिंग से जुड़ी कुछ अहम जानकारी लेकर आए हैं.

क्या चार्ज करते समय फोन यूज करना चाहिए?

अगर आप चार्जिंग के समय फोन यूज करते हैं तो इससे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ ही होती है. लॉन्ग टर्म में इससे बैटरी पर असर पड़ सकता है. चार्जिंग के समय आप फोन को कैसे यूज कर रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है. ईमेल चेक करने, मैसेज देखने, गाने सुनने या ईबुक पढ़ने जैसे काम चार्जिंग के दौरान किए जा सकते हैं, लेकिन फोन चार्ज करते समय गेमिंग, हाई-क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क से बचना चाहिए. इससे फोन ओवरहीट हो सकता है.

क्या सस्ते चार्जर से फोन चार्ज करना चाहिए?

सस्ता चार्जर आपके पैसे बचाकर कुछ दिनों तक फोन चार्ज कर सकता है. इससे कुछ लोगों को लग सकता है कि उन्होंने पैसे भी बचा लिए और चार्जिंग का काम भी चल रहा है, लेकिन असल में ऐसा चार्जर फोन की बैटरी को नुकसान पहुंचा रहा होता है. खराब क्वालिटी वाले चार्जर वॉल्टेज को रेगुलेट नहीं कर पाते. इससे बैटरी पर असर पड़ता है.

क्या चार्जिंग से पहले बैटरी को जीरो करना सही है?

कुछ लोग अपने फोन को तब तक चार्ज नहीं करते, जब तक बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज होकर बंद न हो जाए. ऐसा करना बैटरी के लिए अच्छा नहीं है. अगर बैटरी को बार-बार पूरी तरह डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज किया जाता है तो उसे ज्यादा काम करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में उसे नॉर्मल चार्जिंग वॉल्टेज तक पहुंचने में काफी मशक्कत लगती है, जिससे इंटरनल पार्ट्स पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है.

क्या वायरलेस चार्जिंग सेफ है?

आजकल वायरलेस चार्जिंग लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन यह तरीका पूरी तरह एफिशिएंट नहीं है. वायरलेस चार्जिंग में पूरी एनर्जी फोन की बैटरी तक ट्रांसफर नहीं हो पाती. इससे काफी हीट जनरेट होती है. यह हीट बैटरी को खराब करती है. इसके अलावा अगर ओवरहीटिंग की स्थिति बन जाए तो काफी मुश्किल हो सकती है.

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Published at : 18 May 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Phone Charging TECH NEWS
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