Data खत्म होने से हैं परेशान? फोन की ये Hidden Setting चुपचाप पी रही आपका इंटरनेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्लाउड बैकअप सेटिंग्स को मोबाइल डेटा पर बंद करने से बचत होगी।

Internet Data Saving Tips: आजकल लगभग हर काम स्मार्टफोन और इंटरनेट पर निर्भर हो गया है. सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लास, ऑफिस मीटिंग और गेमिंग जैसी चीजें बिना डेटा के अधूरी लगती हैं. लेकिन कई लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका रोज का डेटा पैक जल्दी खत्म हो जाता है जबकि वे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल भी नहीं करते. इसकी सबसे बड़ी वजह फोन में मौजूद कुछ Hidden Settings हो सकती हैं जो बैकग्राउंड में लगातार डेटा खर्च करती रहती हैं.

Background Data बना सबसे बड़ा कारण

स्मार्टफोन में कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो बंद होने के बाद भी इंटरनेट इस्तेमाल करते रहते हैं. ये ऐप्स बैकग्राउंड में फोटो, वीडियो, नोटिफिकेशन और अपडेट्स डाउनलोड करते रहते हैं. यही वजह है कि बिना फोन इस्तेमाल किए भी डेटा तेजी से खत्म होने लगता है.

अगर आपका डेटा जल्दी खत्म हो रहा है तो सबसे पहले फोन की Settings में जाकर Background Data या Background App Refresh विकल्प चेक करें. जिन ऐप्स की जरूरत कम हो उनके लिए बैकग्राउंड डेटा बंद कर दें.

Auto Update फीचर चुपचाप खा रहा इंटरनेट

Google Play Store और कई ऐप्स में Auto Update फीचर ON रहता है जैसे ही फोन को इंटरनेट मिलता है ऐप्स अपने-आप अपडेट होने लगते हैं. कई बार बड़े अपडेट्स सैकड़ों MB डेटा खर्च कर देते हैं और यूजर को पता भी नहीं चलता. इससे बचने के लिए Play Store की सेटिंग में जाकर Update Apps Over Wi-Fi Only विकल्प चुनें. इससे मोबाइल डेटा की बचत होगी.

HD Video Streaming से तेजी से खत्म होता है डेटा

YouTube, Instagram और OTT ऐप्स अक्सर वीडियो को HD या Full HD क्वालिटी में चलाते हैं. इससे इंटरनेट की खपत कई गुना बढ़ जाती है. खासकर Reels और Shorts देखने वालों का डेटा सबसे तेजी से खत्म होता है. वीडियो ऐप्स की सेटिंग में जाकर Video Quality को Data Saver या Medium पर सेट करना बेहतर रहेगा. इससे वीडियो भी चलते रहेंगे और डेटा भी बचेगा.

Hotspot ON छोड़ना पड़ सकता है भारी

कई लोग इंटरनेट शेयर करने के बाद Hotspot बंद करना भूल जाते हैं. ऐसे में दूसरे डिवाइस बैकग्राउंड में अपडेट डाउनलोड करते रहते हैं और मोबाइल डेटा खत्म होता रहता है. इसलिए इस्तेमाल के बाद तुरंत Hotspot OFF करना जरूरी है. कुछ फोन में Auto Hotspot Turn Off फीचर भी मिलता है जिसे ON किया जा सकता है.

Cloud Backup भी बढ़ा सकता है परेशानी

Google Photos, WhatsApp और दूसरी क्लाउड सर्विसेज फोटो और वीडियो का बैकअप लगातार अपलोड करती रहती हैं. अगर यह सेटिंग मोबाइल डेटा पर ON है तो रोजाना काफी इंटरनेट खर्च हो सकता है. इन ऐप्स की सेटिंग में जाकर Backup Over Mobile Data विकल्प बंद कर देना चाहिए.

छोटी सेटिंग बदलते ही बढ़ जाएगी डेटा की लाइफ

अगर आपका इंटरनेट पैक रोज जल्दी खत्म हो जाता है तो जरूरी नहीं कि नेटवर्क कंपनी ही जिम्मेदार हो. कई बार फोन की कुछ छिपी हुई सेटिंग्स ही चुपचाप डेटा खत्म करती रहती हैं. सही सेटिंग्स और थोड़ी सावधानी अपनाकर आप अपने मोबाइल डेटा को लंबे समय तक चला सकते हैं और बार-बार रिचार्ज कराने की परेशानी से बच सकते हैं.

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