हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीData खत्म होने से हैं परेशान? फोन की ये Hidden Setting चुपचाप पी रही आपका इंटरनेट

Data खत्म होने से हैं परेशान? फोन की ये Hidden Setting चुपचाप पी रही आपका इंटरनेट

Internet Data Saving Tips: स्मार्टफोन में कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो बंद होने के बाद भी इंटरनेट इस्तेमाल करते रहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 18 May 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • क्लाउड बैकअप सेटिंग्स को मोबाइल डेटा पर बंद करने से बचत होगी।

Internet Data Saving Tips: आजकल लगभग हर काम स्मार्टफोन और इंटरनेट पर निर्भर हो गया है. सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लास, ऑफिस मीटिंग और गेमिंग जैसी चीजें बिना डेटा के अधूरी लगती हैं. लेकिन कई लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका रोज का डेटा पैक जल्दी खत्म हो जाता है जबकि वे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल भी नहीं करते. इसकी सबसे बड़ी वजह फोन में मौजूद कुछ Hidden Settings हो सकती हैं जो बैकग्राउंड में लगातार डेटा खर्च करती रहती हैं.

Background Data बना सबसे बड़ा कारण

स्मार्टफोन में कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो बंद होने के बाद भी इंटरनेट इस्तेमाल करते रहते हैं. ये ऐप्स बैकग्राउंड में फोटो, वीडियो, नोटिफिकेशन और अपडेट्स डाउनलोड करते रहते हैं. यही वजह है कि बिना फोन इस्तेमाल किए भी डेटा तेजी से खत्म होने लगता है.

अगर आपका डेटा जल्दी खत्म हो रहा है तो सबसे पहले फोन की Settings में जाकर Background Data या Background App Refresh विकल्प चेक करें. जिन ऐप्स की जरूरत कम हो उनके लिए बैकग्राउंड डेटा बंद कर दें.

Auto Update फीचर चुपचाप खा रहा इंटरनेट

Google Play Store और कई ऐप्स में Auto Update फीचर ON रहता है जैसे ही फोन को इंटरनेट मिलता है ऐप्स अपने-आप अपडेट होने लगते हैं. कई बार बड़े अपडेट्स सैकड़ों MB डेटा खर्च कर देते हैं और यूजर को पता भी नहीं चलता. इससे बचने के लिए Play Store की सेटिंग में जाकर Update Apps Over Wi-Fi Only विकल्प चुनें. इससे मोबाइल डेटा की बचत होगी.

HD Video Streaming से तेजी से खत्म होता है डेटा

YouTube, Instagram और OTT ऐप्स अक्सर वीडियो को HD या Full HD क्वालिटी में चलाते हैं. इससे इंटरनेट की खपत कई गुना बढ़ जाती है. खासकर Reels और Shorts देखने वालों का डेटा सबसे तेजी से खत्म होता है. वीडियो ऐप्स की सेटिंग में जाकर Video Quality को Data Saver या Medium पर सेट करना बेहतर रहेगा. इससे वीडियो भी चलते रहेंगे और डेटा भी बचेगा.

Hotspot ON छोड़ना पड़ सकता है भारी

कई लोग इंटरनेट शेयर करने के बाद Hotspot बंद करना भूल जाते हैं. ऐसे में दूसरे डिवाइस बैकग्राउंड में अपडेट डाउनलोड करते रहते हैं और मोबाइल डेटा खत्म होता रहता है. इसलिए इस्तेमाल के बाद तुरंत Hotspot OFF करना जरूरी है. कुछ फोन में Auto Hotspot Turn Off फीचर भी मिलता है जिसे ON किया जा सकता है.

Cloud Backup भी बढ़ा सकता है परेशानी

Google Photos, WhatsApp और दूसरी क्लाउड सर्विसेज फोटो और वीडियो का बैकअप लगातार अपलोड करती रहती हैं. अगर यह सेटिंग मोबाइल डेटा पर ON है तो रोजाना काफी इंटरनेट खर्च हो सकता है. इन ऐप्स की सेटिंग में जाकर Backup Over Mobile Data विकल्प बंद कर देना चाहिए.

छोटी सेटिंग बदलते ही बढ़ जाएगी डेटा की लाइफ

अगर आपका इंटरनेट पैक रोज जल्दी खत्म हो जाता है तो जरूरी नहीं कि नेटवर्क कंपनी ही जिम्मेदार हो. कई बार फोन की कुछ छिपी हुई सेटिंग्स ही चुपचाप डेटा खत्म करती रहती हैं. सही सेटिंग्स और थोड़ी सावधानी अपनाकर आप अपने मोबाइल डेटा को लंबे समय तक चला सकते हैं और बार-बार रिचार्ज कराने की परेशानी से बच सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

OpenAI पर बड़ा आरोप! क्या आपका निजी डेटा Google और Meta तक पहुंचाया गया? कंपनी पर ठोका गया केस

Published at : 18 May 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Tech Tips Internet Data TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Data खत्म होने से हैं परेशान? फोन की ये Hidden Setting चुपचाप पी रही आपका इंटरनेट
Data खत्म होने से हैं परेशान? फोन की ये Hidden Setting चुपचाप पी रही आपका इंटरनेट
टेक्नोलॉजी
फोन चार्जिंग की ये सच्चाई हर यूजर को पता होनी चाहिए, बैटरी चलेगी लंबी
फोन चार्जिंग की ये सच्चाई हर यूजर को पता होनी चाहिए, बैटरी चलेगी लंबी
टेक्नोलॉजी
AI पर ज्यादा भरोसा बना सकता है दिमाग को सुस्त! जानिए कैसे बचाएं अपनी सोचने की ताकत
AI पर ज्यादा भरोसा बना सकता है दिमाग को सुस्त! जानिए कैसे बचाएं अपनी सोचने की ताकत
टेक्नोलॉजी
ऐप्पल के नए AI वाले Siri में क्या-क्या मिलेगा और कब होगा लॉन्च? सारी जानकारी आ गई सामने
ऐप्पल के नए AI वाले Siri में क्या-क्या मिलेगा और कब होगा लॉन्च? सारी जानकारी आ गई सामने
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक में चौंकाने वाला खुलासा | CBI | NTA | Breaking News
Kerala CM Oath Ceremony: VD Satheesan के हाथ में केरल की कमान, ली शपथ | Breaking
Iran-US War Update : चीन दौरे के बाद फिर एक्टिव हुआ ट्रंप का धमकी मोड | Strait of Hormuz
Iran-US War Update : ट्रंप की धमकी ने ईरान को दहलाया! | Strait of Hormuz | | Breaking | Trump
Kerala CM Oath Ceremony: VD सतीशन आज लेंगे केरल के CM पद की शपथ | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
बिहार
आनंद मोहन ने जदयू को कहा थैली की पार्टी, अब JDU का बड़ा बयान- 'आपकी पत्नी को…'
आनंद मोहन ने जदयू को कहा थैली की पार्टी, अब JDU का बड़ा बयान- 'आपकी पत्नी को…'
इंडिया
'अगले 6 महीने में...', तमिलनाडु CM थलापति विजय पर DMK नेता के बयान से मची खलबली, स्टालिन को लेकर कर दिया बड़ा दावा
तमिलनाडु CM थलापति विजय पर DMK नेता के बयान से मची खलबली, स्टालिन को लेकर कर दिया बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
RCB से हार के बाद बेहद मायूस प्रीति जिंटा, श्रेयस अय्यर से बातचीत के दौरान की तस्वीर वायरल
RCB से हार के बाद बेहद मायूस प्रीति जिंटा, श्रेयस अय्यर से बातचीत के दौरान की तस्वीर वायरल
विश्व
Explained: वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा की बारी क्यों? अमेरिकी हमले के डर से गोरिल्ला युद्ध सीख रहे आम लोग, जानें पूरा मामला
वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा की बारी क्यों? अमेरिकी हमले के डर से गोरिल्ला युद्ध सीख रहे लोग
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का रिलीज से पहले भौकाल, धुआंधार बिक रहे टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग में कितना कर डाला कलेक्शन
दुनियाभर में धुआंधार बिक रहे 'दृश्यम 3' के टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग कलेक्शन
नौकरी
घर बैठे नौकरी का शानदार मौका, जानिए क्या है NCS Portal और कैसे करें रजिस्ट्रेशन
घर बैठे नौकरी का शानदार मौका, जानिए क्या है NCS Portal और कैसे करें रजिस्ट्रेशन
ब्यूटी
Glowing Skin Tips: महंगे पार्लर की जरूरत नहीं, इन आसान स्किन केयर हैबिट्स से वापस पाएं चेहरे का खोया हुआ निखार
महंगे पार्लर की जरूरत नहीं, इन आसान स्किन केयर हैबिट्स से वापस पाएं चेहरे का खोया हुआ निखार
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget