उत्तर प्रदेश में शुरू हुए पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब AI तकनीक हर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बारिश का अनुमान लगा सकती है. यह पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा सटीक है. इससे अब आपको पता चल सकेगा कि आपके घर या खेत के पास कब और कितनी बारिश होने वाली है. इसमें पुराने बड़े क्षेत्र के डेटा को AI की मदद से घटाकर 1 किलोमीटर तक लाया गया है. इससे नोएडा, गाजियाबाद या लखनऊ के जलभराव वाले हॉटस्पॉट और छोटे-छोटे इलाके पहले ही पहचान लिए जाएंगे.