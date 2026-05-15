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IMD AI Weather Forecast System 2026: 10 दिन पहले ही जान लेंगे कि आपके एरिया में कब होगी बारिश? यह AI आएगा काम
IMD AI Weather Forecast System 2026: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने नए AI आधारित सिस्टम लॉन्च किए हैं, जिनसे आपके खेत, गली, या मोहल्ले के स्तर तक बारिश और मौसम की जानकारी मिल सकेगी.
भारत में अब मौसम का पूर्वानुमान पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सटीक होने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने नए AI आधारित सिस्टम लॉन्च किए हैं, जिनसे अब सिर्फ बड़े जिलों या शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि आपके खेत, गली, या मोहल्ले के स्तर तक बारिश और मौसम की जानकारी मिल सकेगी. खासकर उत्तर प्रदेश के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो हाई-रिजॉल्यूशन यानी बहुत छोटे इलाके के लिए मौसम की सही जानकारी देगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे 10 दिन पहले ही जान लेंगे कि आपके एरिया में कब बारिश होगी और कौन सा AI काम आएगा.
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Published at : 15 May 2026 10:09 AM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
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