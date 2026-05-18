Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए प्रताड़ना से महिला की मौत.

पति और ससुर पर है महिला की हत्या का आरोप.

पुलिस ने पति और ससुर को किया गिरफ्तार.

मृतका के परिजनों ने लगाया है हत्या का आरोप.

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज उत्पीड़न से जुड़ी एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. इकोटेक-3 थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा घर की छत से कूदकर कथित रूप से आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली है. मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.

मृतका की पहचान दीपिका के रूप में हुई है. उसकी शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले जलपुरा गांव निवासी ऋतिक के साथ हुई थी. महिला के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार किया गया है.

दीपिका के मामले में पुलिस ने क्या कहा?

नोएडा के डीसीपी सेंट्रल शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात, 17 मई 2026, रविवार को थाना इकोटेक-3 पुलिस को सूचना मिली थी कि जलपुरा गांव में डेढ़ वर्ष पहले विवाहिता एक महिला की छत से कूदने के बाद मौत हो गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने कहा कि आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पंचायतनामा भरने और पोस्टमार्टम की व्यवस्था शामिल है.

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डीसीपी के अनुसार, मृतका के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अन्य साक्ष्य संकलन और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

दीपिका के पापा ने क्या बताया?

मृतका के पिता संजय ने बताया कि उनकी बेटी दीपिका की शादी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा गांव निवासी मनोज के बेटे ऋतिक के साथ हुई थी. उनका आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज को लेकर उनकी बेटी को परेशान करने लगा था. उन्होंने कहा कि घटना से एक दिन पहले वह खुद बेटी के ससुराल गए थे और वहां बातचीत कर लौटे थे.

उनके मुताबिक, घर लौटने के करीब आधे घंटे बाद मनोज का फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी गिर गई है. उन्होंने पूछा कि क्या वह सीढ़ियों से गिरी है या बाथरूम में गिरी है, तो जवाब मिला कि वह छत से गिरी है और उसे शारदा अस्पताल ले जाया जा रहा है. संजय ने कहा कि जब वह अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी मृत मिली. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था.

दीपिका के चाचा बोले- शुरुआत में लगा था...

मृतका के चाचा विशेश नागर ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा. उनके अनुसार, घटना से पहले उनके बड़े भाई मृतका के ससुराल गए थे और वहां से लौटने के करीब आधे घंटे बाद फोन आया कि दीपिका गिर गई है. उन्होंने कहा कि परिवार को शुरुआत में लगा था कि सामान्य चोट लगी होगी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है.

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विशेश नागर ने आरोप लगाया कि मृतका के शरीर पर मारपीट के निशान थे और एक गहरा घाव भी था, जो किसी धारदार वस्तु या पेचकस जैसी चीज से किया गया प्रतीत होता है. उनका आरोप है कि मारपीट के बाद उसे छत से नीचे फेंका गया ताकि घटना को हादसा दिखाया जा सके. उन्होंने इस पूरे मामले के पीछे दहेज को वजह बताया.