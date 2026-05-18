हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida में दीपिका की मौत पर 3 दावे: पुलिस ने बताया आत्महत्या, परिवार ने कहा- हत्या, दहेज के लिए मार डाला

Noida में दीपिका की मौत पर 3 दावे: पुलिस ने बताया आत्महत्या, परिवार ने कहा- हत्या, दहेज के लिए मार डाला

Greater Noida Deepika case: ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका की मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि महिला की छत से गिरने से मौत हुई, जबकि परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 18 May 2026 01:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए प्रताड़ना से महिला की मौत.
  • पति और ससुर पर है महिला की हत्या का आरोप.
  • पुलिस ने पति और ससुर को किया गिरफ्तार.
  • मृतका के परिजनों ने लगाया है हत्या का आरोप.

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज उत्पीड़न से जुड़ी एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. इकोटेक-3 थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा घर की छत से कूदकर कथित रूप से आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली है. मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.

मृतका की पहचान दीपिका के रूप में हुई है. उसकी शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले जलपुरा गांव निवासी ऋतिक के साथ हुई थी. महिला के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार किया गया है.

दीपिका के मामले में पुलिस ने क्या कहा?

नोएडा के डीसीपी सेंट्रल शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात, 17 मई 2026, रविवार को थाना इकोटेक-3 पुलिस को सूचना मिली थी कि जलपुरा गांव में डेढ़ वर्ष पहले विवाहिता एक महिला की छत से कूदने के बाद मौत हो गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने कहा कि आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पंचायतनामा भरने और पोस्टमार्टम की व्यवस्था शामिल है. 

Greater Noida News: 14 महीने पहले करोड़ों खर्च कर हुई थी शादी, दहेज प्रताड़ना से टूटी विवाहिता ने दी जान, पति-ससुर गिरफ्तार

डीसीपी के अनुसार, मृतका के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अन्य साक्ष्य संकलन और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

दीपिका के पापा ने क्या बताया?

मृतका के पिता संजय ने बताया कि उनकी बेटी दीपिका की शादी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा गांव निवासी मनोज के बेटे ऋतिक के साथ हुई थी. उनका आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज को लेकर उनकी बेटी को परेशान करने लगा था. उन्होंने कहा कि घटना से एक दिन पहले वह खुद बेटी के ससुराल गए थे और वहां बातचीत कर लौटे थे. 

उनके मुताबिक, घर लौटने के करीब आधे घंटे बाद मनोज का फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी गिर गई है. उन्होंने पूछा कि क्या वह सीढ़ियों से गिरी है या बाथरूम में गिरी है, तो जवाब मिला कि वह छत से गिरी है और उसे शारदा अस्पताल ले जाया जा रहा है. संजय ने कहा कि जब वह अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी मृत मिली. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था.

दीपिका के चाचा बोले- शुरुआत में लगा था...

मृतका के चाचा विशेश नागर ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा. उनके अनुसार, घटना से पहले उनके बड़े भाई मृतका के ससुराल गए थे और वहां से लौटने के करीब आधे घंटे बाद फोन आया कि दीपिका गिर गई है. उन्होंने कहा कि परिवार को शुरुआत में लगा था कि सामान्य चोट लगी होगी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है. 

हाथ में रामचरित मानस लिए वकील पर यूपी में पुलिस ने किया लाठीचार्ज! तस्वीर शेयर कर अखिलेश बोले- ‘अधर्मी भाजपा’ को अब...

विशेश नागर ने आरोप लगाया कि मृतका के शरीर पर मारपीट के निशान थे और एक गहरा घाव भी था, जो किसी धारदार वस्तु या पेचकस जैसी चीज से किया गया प्रतीत होता है. उनका आरोप है कि मारपीट के बाद उसे छत से नीचे फेंका गया ताकि घटना को हादसा दिखाया जा सके. उन्होंने इस पूरे मामले के पीछे दहेज को वजह बताया.

Published at : 18 May 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Up News Greater Noida News NOIDA NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida में दीपिका की मौत पर 3 दावे: पुलिस ने बताया आत्महत्या, परिवार ने कहा- हत्या, दहेज के लिए मार डाला
नोएडा में दीपिका की मौत पर 3 दावे: पुलिस ने बताया आत्महत्या, परिवार ने कहा- हत्या, दहेज के लिए मार डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले BJP संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, नई टीम पर दिल्ली में होगा फैसला
यूपी चुनाव से पहले BJP संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, नई टीम पर दिल्ली में होगा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद में 9 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण के बीच बत्ती गुल! टॉर्च जलाकर मंत्री ने दिया भाषण
फिरोजाबाद में 9 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण के बीच बत्ती गुल! टॉर्च जलाकर मंत्री ने दिया भाषण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Chunav के पिछड़ा आयोग वर्ग की रिपोर्ट कब तक आएगी, कौन-कौन होगा मेंबर? यहां जानें 5 बड़ी बातें
UP Panchayat Chunav के पिछड़ा आयोग वर्ग की रिपोर्ट कब तक आएगी, कौन-कौन होगा मेंबर? यहां जानें 5 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक में चौंकाने वाला खुलासा | CBI | NTA | Breaking News
Kerala CM Oath Ceremony: VD Satheesan के हाथ में केरल की कमान, ली शपथ | Breaking
Iran-US War Update : चीन दौरे के बाद फिर एक्टिव हुआ ट्रंप का धमकी मोड | Strait of Hormuz
Iran-US War Update : ट्रंप की धमकी ने ईरान को दहलाया! | Strait of Hormuz | | Breaking | Trump
Kerala CM Oath Ceremony: VD सतीशन आज लेंगे केरल के CM पद की शपथ | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
मध्य प्रदेश
'बेटी की मौत की खबर से 15 मिनट पहले हुई थी आखिरी बात', ट्विशा के माता-पिता ने बयां किया दर्द
'बेटी की मौत की खबर से 15 मिनट पहले हुई थी आखिरी बात', ट्विशा के माता-पिता ने बयां किया दर्द
इंडिया
'अगले 6 महीने में...', तमिलनाडु CM थलापति विजय पर DMK नेता के बयान से मची खलबली, स्टालिन को लेकर कर दिया बड़ा दावा
तमिलनाडु CM थलापति विजय पर DMK नेता के बयान से मची खलबली, स्टालिन को लेकर कर दिया बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
विश्व
Explained: वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा की बारी क्यों? अमेरिकी हमले के डर से गोरिल्ला युद्ध सीख रहे आम लोग, जानें पूरा मामला
वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा की बारी क्यों? अमेरिकी हमले के डर से गोरिल्ला युद्ध सीख रहे लोग
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का रिलीज से पहले भौकाल, धुआंधार बिक रहे टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग में कितना कर डाला कलेक्शन
दुनियाभर में धुआंधार बिक रहे 'दृश्यम 3' के टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग कलेक्शन
टेक्नोलॉजी
AI पर ज्यादा भरोसा बना सकता है दिमाग को सुस्त! जानिए कैसे बचाएं अपनी सोचने की ताकत
AI पर ज्यादा भरोसा बना सकता है दिमाग को सुस्त! जानिए कैसे बचाएं अपनी सोचने की ताकत
एग्रीकल्चर
Impact of Weak Monsoon El Nino 2026 : इस बार कमजोर रह सकता है मॉनसून, जानें किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?
इस बार कमजोर रह सकता है मॉनसून, जानें किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget