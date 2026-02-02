सिर्फ महिलाओं के लिए बने ये 5 स्मार्ट गैजेट्स! पांचवां ऐसा है कि हर लड़की कहेगी – ये तो मुझे चाहिए ही!

सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सेफ्टी अलार्म की. यह छोटा सा डिवाइस बैग, चाबी या पर्स में आसानी से रखा जा सकता है. खतरे की स्थिति में जैसे ही इसका बटन दबाया जाता है, तेज आवाज निकलती है जिससे आसपास के लोग सतर्क हो जाते हैं. कुछ एडवांस मॉडल्स में मोबाइल ऐप से कनेक्ट होकर लाइव लोकेशन भी भेजी जा सकती है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद फायदेमंद है.