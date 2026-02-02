हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ महिलाओं के लिए बने ये 5 स्मार्ट गैजेट्स! पांचवां ऐसा है कि हर लड़की कहेगी – ये तो मुझे चाहिए ही!

सिर्फ महिलाओं के लिए बने ये 5 स्मार्ट गैजेट्स! पांचवां ऐसा है कि हर लड़की कहेगी – ये तो मुझे चाहिए ही!

Smart Gadgets: आज के दौर में टेक्नोलॉजी सिर्फ काम आसान नहीं बना रही बल्कि जरूरतों के हिसाब से स्पेशल गैजेट्स भी तैयार हो रहे हैं.

एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 02 Feb 2026 02:10 PM (IST)
Smart Gadgets: आज के दौर में टेक्नोलॉजी सिर्फ काम आसान नहीं बना रही बल्कि जरूरतों के हिसाब से स्पेशल गैजेट्स भी तैयार हो रहे हैं.

आज के दौर में टेक्नोलॉजी सिर्फ काम आसान नहीं बना रही बल्कि जरूरतों के हिसाब से स्पेशल गैजेट्स भी तैयार हो रहे हैं. महिलाओं की लाइफस्टाइल, सेफ्टी, हेल्थ और कंवीनियंस को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे स्मार्ट गैजेट्स आए हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाते हैं. खास बात यह है कि इनमें से कुछ गैजेट्स इतने काम के हैं कि एक बार देखने के बाद हर महिला कहेगी ,ये तो मुझे चाहिए ही.

सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सेफ्टी अलार्म की. यह छोटा सा डिवाइस बैग, चाबी या पर्स में आसानी से रखा जा सकता है. खतरे की स्थिति में जैसे ही इसका बटन दबाया जाता है, तेज आवाज निकलती है जिससे आसपास के लोग सतर्क हो जाते हैं. कुछ एडवांस मॉडल्स में मोबाइल ऐप से कनेक्ट होकर लाइव लोकेशन भी भेजी जा सकती है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद फायदेमंद है.
सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सेफ्टी अलार्म की. यह छोटा सा डिवाइस बैग, चाबी या पर्स में आसानी से रखा जा सकता है. खतरे की स्थिति में जैसे ही इसका बटन दबाया जाता है, तेज आवाज निकलती है जिससे आसपास के लोग सतर्क हो जाते हैं. कुछ एडवांस मॉडल्स में मोबाइल ऐप से कनेक्ट होकर लाइव लोकेशन भी भेजी जा सकती है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद फायदेमंद है.
दूसरा जरूरी गैजेट है स्मार्ट फिटनेस बैंड जिसे खासतौर पर महिलाओं की हेल्थ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह सिर्फ स्टेप काउंट या हार्ट रेट ही नहीं, बल्कि पीरियड ट्रैकिंग, स्लीप साइकिल और स्ट्रेस लेवल तक मॉनिटर करता है. वर्किंग वूमन हों या स्टूडेंट्स, यह गैजेट हेल्थ को लेकर काफी मददगार साबित होता है.
दूसरा जरूरी गैजेट है स्मार्ट फिटनेस बैंड जिसे खासतौर पर महिलाओं की हेल्थ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह सिर्फ स्टेप काउंट या हार्ट रेट ही नहीं, बल्कि पीरियड ट्रैकिंग, स्लीप साइकिल और स्ट्रेस लेवल तक मॉनिटर करता है. वर्किंग वूमन हों या स्टूडेंट्स, यह गैजेट हेल्थ को लेकर काफी मददगार साबित होता है.
Published at : 02 Feb 2026 02:10 PM (IST)
Smart Gadgets TECH NEWS HINDI

