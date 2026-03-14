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घर बैठे कमाना चाहते हैं पैसे? जानिए कैसे शुरू करें YouTube चैनल और कब मिलेगा मोनेटाइजेशन

YouTube Channel: आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि यह कमाई का एक बड़ा जरिया भी बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Mar 2026 01:14 PM (IST)
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YouTube Channel: आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि यह कमाई का एक बड़ा जरिया भी बन चुका है. खासतौर पर वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube ने लाखों लोगों को घर बैठे कमाने का मौका दिया है. अगर आपके पास कोई खास हुनर, जानकारी या दिलचस्प कंटेंट है तो आप भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं.

YouTube चैनल शुरू करने का आसान तरीका

यूट्यूब चैनल शुरू करना बहुत मुश्किल नहीं है. सबसे पहले आपको एक Google अकाउंट की जरूरत होती है. उसी अकाउंट से आप यूट्यूब पर लॉग-इन करके अपना चैनल बना सकते हैं. चैनल बनाने के बाद आपको अपने चैनल का नाम, प्रोफाइल फोटो और डिस्क्रिप्शन सेट करना होता है. इसके बाद आप अपने पसंद के विषय पर वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर सकते हैं. कई लोग टेक्नोलॉजी, कुकिंग, एजुकेशन, ट्रैवल, गेमिंग या व्लॉग जैसे विषयों पर वीडियो बनाकर लोकप्रिय हो चुके हैं.

अच्छी कमाई के लिए जरूरी है अच्छा कंटेंट

यूट्यूब पर सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है अच्छा और उपयोगी कंटेंट. अगर आपके वीडियो लोगों के काम के हैं या उन्हें पसंद आते हैं तो धीरे-धीरे आपके चैनल पर सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ने लगते हैं. वीडियो की क्वालिटी, साफ आवाज और दिलचस्प प्रस्तुति भी काफी मायने रखती है. साथ ही नियमित रूप से वीडियो अपलोड करने से चैनल तेजी से ग्रो करने की संभावना बढ़ जाती है.

कब मिलता है यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन

यूट्यूब पर कमाई शुरू करने के लिए चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होना जरूरी होता है. इसके लिए प्लेटफॉर्म की कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं. आमतौर पर किसी चैनल को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और पिछले 12 महीनों में 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है. जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं. मंजूरी मिलने के बाद आपके वीडियो पर विज्ञापन दिखने लगते हैं और वहीं से कमाई शुरू होती है.

यूट्यूब से कमाई के और भी तरीके

मोनेटाइजेशन के अलावा भी यूट्यूब से पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं. कई क्रिएटर्स ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और लाइव स्ट्रीम के जरिए भी अच्छी आय प्राप्त करते हैं. अगर आप धैर्य और मेहनत के साथ लगातार अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो यूट्यूब आपके लिए कमाई का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन सकता है.

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Published at : 14 Mar 2026 01:14 PM (IST)
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