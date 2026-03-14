अब AI करेगा डील की शुरुआत! Facebook Marketplace पर नया एआई फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

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Facebook Marketplace: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta Platforms लगातार अपने प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए फीचर जोड़ रहा है. इसी कड़ी में अब Facebook Marketplace के लिए भी एक नया AI फीचर लाया जा रहा है जो खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान बना सकता है. इस फीचर की मदद से खरीदारों द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला सवाल Is this still available? अब खुद AI के जरिए जवाब पा सकेगा.

बार-बार पूछे जाने वाले सवालों का ऑटोमैटिक जवाब

दरअसल, जब भी कोई व्यक्ति Marketplace पर किसी प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिखाता है तो वह अक्सर सबसे पहले यही पूछता है कि सामान अभी उपलब्ध है या नहीं. ऐसे में विक्रेताओं को बार-बार एक ही सवाल का जवाब देना पड़ता है.

अब Meta AI की मदद से यह काम आसान हो जाएगा. जब खरीदार उपलब्धता के बारे में सवाल करेगा तो विक्रेता AI की सहायता से ऑटोमैटिक रिप्लाई तैयार कर सकते हैं. यह जवाब लिस्टिंग में दी गई जानकारी जैसे प्रोडक्ट का विवरण, कीमत, उपलब्धता और पिक-अप लोकेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा.

लिस्टिंग बनाते समय ही तैयार हो जाएगा जवाब

Meta के अनुसार, विक्रेता चाहें तो लिस्टिंग बनाते समय ही इन ऑटो-रिप्लाई मैसेज का प्रीव्यू देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव भी कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर AI ऐसा जवाब तैयार कर सकता है: “हां, यह आइटम अभी उपलब्ध है. क्या आपको इसके बारे में कुछ और जानना है?”

इससे विक्रेताओं का समय बचेगा और खरीदारों को भी तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि जिस प्रोडक्ट में उनकी रुचि है वह अभी बिक्री के लिए मौजूद है या नहीं.

फोटो देखकर भी जानकारी देगा AI

नए फीचर की खास बात यह भी है कि AI किसी प्रोडक्ट की तस्वीर को देखकर उसके बारे में कुछ जरूरी जानकारी भरने में मदद कर सकता है. इतना ही नहीं, आसपास बिक रहे मिलते-जुलते सामान को देखकर संभावित कीमत का सुझाव भी दे सकता है. इससे नए विक्रेताओं को सही कीमत तय करने में आसानी होगी.

खरीदारों को दिखेगी विक्रेता की जानकारी

खरीदारों के लिए भी प्लेटफॉर्म में बदलाव किए जा रहे हैं. अब Marketplace पर किसी विक्रेता की प्रोफाइल का एक छोटा सारांश ऊपर दिखाई देगा. इसमें यह जानकारी मिलेगी कि वह व्यक्ति कितने समय से Facebook पर सक्रिय है, उसके कितने दोस्त हैं और Marketplace पर उसकी गतिविधि कैसी रही है.

साथ ही यह भी दिखेगा कि वह आमतौर पर किस तरह के सामान बेचता है और उसे अन्य यूजर्स से कैसी रेटिंग मिली है. इससे खरीदारों को किसी विक्रेता पर भरोसा करने में आसानी होगी.

विक्रेताओं के लिए शिपिंग और ऑर्डर ट्रैकिंग सुविधा

Meta ने यह भी बताया कि व्यवसाय और विक्रेता अपनी लिस्टिंग में शिपिंग विकल्प जोड़कर ज्यादा लोगों तक पहुंच बना सकते हैं. इसके अलावा वे प्री-पेड शिपिंग लेबल तैयार कर सकेंगे और एक डैशबोर्ड के जरिए ऑर्डर की स्थिति भी ट्रैक कर पाएंगे. Facebook Marketplace में आने वाले ये AI फीचर खरीद-फरोख्त के अनुभव को तेज, आसान और ज्यादा भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं.

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