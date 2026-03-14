इंडक्शन चूल्हा खरीदते समय इन चीजों पर करें गौर, नहीं तो पसीना निकाल देगा बिजली का बिल

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Induction Cooktop Buying Tips: LPG शॉर्टेज के कारण इन दिनों इंडक्शन चूल्हे की डिमांड बढ़ गई है. डिमांड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. अगर आप भी गैस की किल्लत के बीच बिजली से चलने वाला यह चूल्हा खरीदना चाहते हैं तो कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा न करने पर आपका बिजली का बिल आसमान छूने लगेगा.

इन बातों का रखें ध्यान

पावर रेटिंग- ज्यादातर लोग पावर रेटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर ज्यादातर 1200W से लेकर 2000W तक के इंडक्शन चूल्हे मौजूद हैं. अगर आप कम wattage वाला चूल्हा खरीदते हैं तो यह खाना पकाने में ज्यादा समय लेगा, वहीं ज्यादा wattage वाला चूल्हा जल्दी कुकिंग करेगा. इसलिए जरूरत के हिसाब से पावर रेटिंग देखकर चूल्हा खरीदें.

साइज- अगर आप इंडक्शन चूल्हा ऑर्डर करने या खरीदने जा रहे हैं तो किचन में स्पेस जरूर देख लें. ज्यादातर इंडक्शन चूल्हे सिंगल बर्नर फॉर्मेट में आते हैं. इसलिए अपने किचन काउंटर के स्पेस के हिसाब से चूल्हे का साइज फिक्स कर लें. इससे आप असुविधा से बच पाएंगे.

टेंपरेचर कंट्रोल- इंडक्शन चूल्हा खरीदते समय कंट्रोल सेटिंग जरूरी देखें. हमेशा ऐसे मॉडल को चुनें, जिसमें मल्टीपल पावर लेवल और टेंपरेचर एडजस्टमेंट मिलते हो. इससे आपको खाना बनाने और उबालने जैसे कई ऑप्शन मिल जाएंगे.

सेफ्टी फीचर्स- इंडक्शन चूल्हे में सेफ्टी फंक्शन होना भी जरूरी है. इसलिए यह देख लें कि इसमें ऑटोमैटिक शट-ऑफ, ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन और चाइल्ड लॉक जैसे फंक्शन होने चाहिए. इन फीचर्स को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है.

ब्रांड और सर्विस सपोर्ट- इंडक्शन चूल्हा खरीदते समय उसके ब्रांड पर ध्यान देना जरूरी है. अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स भरोसेमंद होते हैं और इनका सर्विस सपोर्ट भी अच्छा होता है. इससे अगर प्रोडक्ट में कोई खराबी आती है तो इसे रिपेयर करवाना आसान हो जाता है.

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