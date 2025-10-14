सर्दियों में गीजर इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये बड़ी बात! वरना एक गलती कर सकती है धमाका

गीजर फटने की सबसे बड़ी वजह होती है उसका अत्यधिक प्रेशर और खराब थर्मोस्टैट सिस्टम. जब गीजर के अंदर का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है और भाप बनने लगती है तो उसका दबाव बढ़ जाता है. अगर सेफ्टी वाल्व सही से काम नहीं कर रहा हो या किसी ने उसे ब्लॉक कर दिया हो तो यह प्रेशर बाहर नहीं निकल पाता. ऐसे में गीजर के फटने का खतरा बढ़ जाता है जो कई बार धमाके की तरह होता है.