हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीGadgetsसर्दियों में गीजर इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये बड़ी बात! वरना एक गलती कर सकती है धमाका

सर्दियों में गीजर इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये बड़ी बात! वरना एक गलती कर सकती है धमाका

Geyser in Winters: जैसे-जैसे सर्दी का मौसम नजदीक आता है वैसे-वैसे घरों में गीजर (Water Heater) का इस्तेमाल बढ़ जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 10:47 AM (IST)
Geyser in Winters: जैसे-जैसे सर्दी का मौसम नजदीक आता है वैसे-वैसे घरों में गीजर (Water Heater) का इस्तेमाल बढ़ जाता है.

जैसे-जैसे सर्दी का मौसम नजदीक आता है वैसे-वैसे घरों में गीजर (Water Heater) का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ठंडे मौसम में गर्म पानी की जरूरत हर किसी को होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीजर का गलत इस्तेमाल कभी-कभी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है? हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मामूली लापरवाही के चलते गीजर फटने या गैस लीक होने से जान-माल का नुकसान हुआ है. इसलिए सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

1/5
गीजर फटने की सबसे बड़ी वजह होती है उसका अत्यधिक प्रेशर और खराब थर्मोस्टैट सिस्टम. जब गीजर के अंदर का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है और भाप बनने लगती है तो उसका दबाव बढ़ जाता है. अगर सेफ्टी वाल्व सही से काम नहीं कर रहा हो या किसी ने उसे ब्लॉक कर दिया हो तो यह प्रेशर बाहर नहीं निकल पाता. ऐसे में गीजर के फटने का खतरा बढ़ जाता है जो कई बार धमाके की तरह होता है.
गीजर फटने की सबसे बड़ी वजह होती है उसका अत्यधिक प्रेशर और खराब थर्मोस्टैट सिस्टम. जब गीजर के अंदर का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है और भाप बनने लगती है तो उसका दबाव बढ़ जाता है. अगर सेफ्टी वाल्व सही से काम नहीं कर रहा हो या किसी ने उसे ब्लॉक कर दिया हो तो यह प्रेशर बाहर नहीं निकल पाता. ऐसे में गीजर के फटने का खतरा बढ़ जाता है जो कई बार धमाके की तरह होता है.
2/5
अक्सर लोग इलेक्ट्रिक गीजर को लंबे समय तक ऑन रखते हैं या फिर गीले हाथों से उसका स्विच छू लेते हैं. यह एक बहुत बड़ी गलती है. नमी और करंट का मेल बेहद खतरनाक हो सकता है. अगर गीजर का वायरिंग सिस्टम पुराना या डैमेज है तो करंट बाथरूम में फैल सकता है और जानलेवा हादसा हो सकता है. इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपके गीजर की वायरिंग और अर्थिंग ठीक से की गई हो.
अक्सर लोग इलेक्ट्रिक गीजर को लंबे समय तक ऑन रखते हैं या फिर गीले हाथों से उसका स्विच छू लेते हैं. यह एक बहुत बड़ी गलती है. नमी और करंट का मेल बेहद खतरनाक हो सकता है. अगर गीजर का वायरिंग सिस्टम पुराना या डैमेज है तो करंट बाथरूम में फैल सकता है और जानलेवा हादसा हो सकता है. इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपके गीजर की वायरिंग और अर्थिंग ठीक से की गई हो.
3/5
गैस गीजर का इस्तेमाल आज भी कई घरों में होता है लेकिन इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गीजर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है. गैस गीजर ऑक्सीजन की खपत करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है जो एक जहरीली गैस है. अगर बाथरूम में वेंटिलेशन नहीं है तो यह गैस अंदर भर सकती है और दम घुटने जैसी स्थिति पैदा कर सकती है. कई बार लोग अनजाने में बाथरूम में बेहोश भी हो जाते हैं.
गैस गीजर का इस्तेमाल आज भी कई घरों में होता है लेकिन इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गीजर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है. गैस गीजर ऑक्सीजन की खपत करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है जो एक जहरीली गैस है. अगर बाथरूम में वेंटिलेशन नहीं है तो यह गैस अंदर भर सकती है और दम घुटने जैसी स्थिति पैदा कर सकती है. कई बार लोग अनजाने में बाथरूम में बेहोश भी हो जाते हैं.
4/5
गीजर का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सर्विस करवा लें. अगर गीजर से किसी तरह की आवाज़ आ रही है या उसमें से पानी लीक हो रहा है तो उसे तुरंत बंद करवा दें. बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन या खिड़की खुली रखें ताकि गैस या गर्म भाप बाहर निकल सके. इसके अलावा, अगर आप इलेक्ट्रिक गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे नहाने के दौरान चालू न रखें पहले पानी गर्म कर लें, फिर स्विच बंद कर दें.
गीजर का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सर्विस करवा लें. अगर गीजर से किसी तरह की आवाज़ आ रही है या उसमें से पानी लीक हो रहा है तो उसे तुरंत बंद करवा दें. बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन या खिड़की खुली रखें ताकि गैस या गर्म भाप बाहर निकल सके. इसके अलावा, अगर आप इलेक्ट्रिक गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे नहाने के दौरान चालू न रखें पहले पानी गर्म कर लें, फिर स्विच बंद कर दें.
5/5
गीजर सर्दियों में एक जरूरी उपकरण है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा करा सकती है. इसलिए इस सर्दी अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और गीजर का इस्तेमाल सावधानी से करें.
गीजर सर्दियों में एक जरूरी उपकरण है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा करा सकती है. इसलिए इस सर्दी अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और गीजर का इस्तेमाल सावधानी से करें.
Published at : 14 Oct 2025 10:36 AM (IST)
Tags :
Geyser TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Richest People in Nepal: कौन हैं नेपाल के 'अंबानी' और कितनी है संपत्ति, जानें सब कुछ
कौन हैं नेपाल के 'अंबानी' और कितनी है संपत्ति, जानें सब कुछ
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: Mukesh Sahani के बयान से सियासी हलचल तेज, क्या हैं मायने? | RJD-Congress
Bihar Seat Sharing: Mahagathbandhan में RJD-Congress के बीच सीटों को लेकर सुलझ गई गुत्थी? | ABP News
Bihar Seat Sharing: NDA में 9 सीटों पर फिर होगा मंथन? नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी! | ABP News
दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Richest People in Nepal: कौन हैं नेपाल के 'अंबानी' और कितनी है संपत्ति, जानें सब कुछ
कौन हैं नेपाल के 'अंबानी' और कितनी है संपत्ति, जानें सब कुछ
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
ओटीटी
Bridgerton Season 4 Release: 'ब्रिजर्टन 4' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब देख सकेंगे नेटफ्लिक्स का ये मच अवेटेड शो
'ब्रिजर्टन 4' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब देख सकेंगे नेटफ्लिक्स का ये मच अवेटेड शो
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
यूटिलिटी
Saheli Pink Card: इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
नौकरी
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget