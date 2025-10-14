एक्सप्लोरर
सर्दियों में गीजर इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये बड़ी बात! वरना एक गलती कर सकती है धमाका
Geyser in Winters: जैसे-जैसे सर्दी का मौसम नजदीक आता है वैसे-वैसे घरों में गीजर (Water Heater) का इस्तेमाल बढ़ जाता है.
जैसे-जैसे सर्दी का मौसम नजदीक आता है वैसे-वैसे घरों में गीजर (Water Heater) का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ठंडे मौसम में गर्म पानी की जरूरत हर किसी को होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीजर का गलत इस्तेमाल कभी-कभी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है? हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मामूली लापरवाही के चलते गीजर फटने या गैस लीक होने से जान-माल का नुकसान हुआ है. इसलिए सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
