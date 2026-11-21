Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुफ्त गेम कोड, PC डाउनलोड व फर्जी APK से बचें.

GTA 6 Scam : GTA 6 की लॉन्चिंग के साथ ही गेमर्स का लंबे समय का इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन साइबर ठगों के लिए यह मौका अब भी बना हुआ है. गेम रिलीज होने के बाद भी इंटरनेट पर इसके नाम से फर्जी ऑफर्स और वेबसाइट्स का जाल फैलाया जा रहा है. कहीं गेम की सस्ती कॉपी देने का दावा किया जा रहा है, तो कहीं फ्री रिवॉर्ड और क्रिप्टो टोकन का लालच देकर यूजर्स को लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है.ऐसे में गेम खरीदने या उससे जुड़े ऑफर का फायदा उठाने की जल्दबाजी आपकी निजी जानकारी और पैसे पर भारी पड़ सकती है. तो आइए जानते हैं कि GTA 6 खरीदते समय गेमर्स किन बातों का ध्यान रखें.

GTA 6 लॉन्च के बाद भी कैसे हो रही है ठगी?

रिपोर्ट के मुताबिक, GTA 6 के नाम से कई हजार क्रिप्टो टोकन बनाए गए. इनमें से ज्यादा टोकन फर्जी, संदिग्ध या स्पैम पाए गए. इसके अलावा X पर 100 से ज्यादा अकाउंट्स से 451 पोस्ट शेयर की गईं, जिनमें यूजर्स को फर्जी वेबसाइट्स और ऐप्स के लिंक दिए गए. ठगी के लिए कुछ लोग PlayStation Store जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट्स बना रहे हैं. इन पर GTA 6 के अलग-अलग एडिशन बेचने का दावा किया जाता है. लेकिन गेम खरीदने के नाम पर यूजर्स से क्रिप्टो वॉलेट कनेक्ट करने को कहा जाता है. ऐसा करने से उनके वॉलेट में रखी डिजिटल करेंसी चोरी हो सकती है.

फ्री गेम कोड और PC डाउनलोड के नाम पर ठगी

सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में GTA 6 का फ्री गेम कोड, डिस्काउंट और इनाम देने का दावा किया जा रहा है. इन पोस्ट के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर यूजर को फर्जी वेबसाइट पर पहुंचाया जाता है. कुछ वेबसाइट्स Google के लॉगिन पेज जैसी दिखाई देती हैं और यूजर से ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगती हैं. इसके अलावा कुछ साइट्स GTA 6 का PC वर्जन डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दे रही हैं, जबकि कंपनी ने अभी PC वर्जन की घोषणा नहीं की है. Android के लिए मिलने वाली फर्जी APK फाइलें भी फोन में अनचाहे ऐप इंस्टॉल कर सकती हैं.

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गेमर्स इन तरीकों से बचें

1. आधिकारिक स्टोर से खरीदें- GTA 6 के लिए PlayStation Store, Xbox Store या अधिकृत रिटेलर का यूज करें.

2. फ्री ऑफर पर भरोसा न करें- फ्री गेम कोड, एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड और अनजान एयरड्रॉप के लिंक से बचें.

3. क्रिप्टो वॉलेट कनेक्ट न करें- गेम खरीदने या रिवॉर्ड पाने के लिए किसी अनजान वेबसाइट पर अपना वॉलेट कनेक्ट न करें.

4. वेबसाइट का पता जांचें- पेमेंट या लॉगिन करने से पहले URL को ध्यान से देखें.

5. अनजान फाइल डाउनलोड न करें- GTA 6 के नाम पर मिलने वाली फर्जी PC फाइल और APK से दूर रहें.

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