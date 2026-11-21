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चंद्रशेखर आजाद के घर पहुंचे ओवैसी, चंद्रशेखर की मां के साथ खाया खाना, आईं 6 खास तस्वीरें
AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के घर पहुंचे. इस दौरान वे भीम आर्मी चीफ की मां से मिले और साथ बैठकर खाना खाया.
AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के आवास पर पहुंचकर उनकी मां से मुलाक़ात की. इस दौरान ओवैसी ने उनकी मां के साथ बैठकर खाना भी खाया और उनका हालचाल जाना.
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Published at : 21 Nov 2026 05:09 PM (IST)
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