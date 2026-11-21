सोशल मीडिया पर एआईएमआईएम ने यह तस्वीर शेयर की. इसमें दाएं हाथ पर चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए खाना खा रहे हैं. वहीं उनके बाएं हाथ पर असदु्द्दीन ओवैसी खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं. फिलहाल इस दिलचस्प तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा.