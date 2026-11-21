वीकेंड आते ही अगर आप घर बैठकर कुछ अच्छा देखने का प्लान बना रहे हैं, तो ओटीटी पर कई शानदार वेब सीरीज मौजूद हैं. क्राइम थ्रिलर से लेकर रोमांस, कॉमेडी और डॉक्यूमेंट्री तक, इनमें हर तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा.

इन सीरीज को IMDb पर भी अच्छी रेटिंग मिली है. ऐसे में इस वीकेंड बोर होने के बजाय अपनी वॉच लिस्ट में इन्हें शामिल करें. ये सारी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं.

कोटा फैक्ट्री (2019)

ये एक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है, जिसमें कोटा में IIT की तैयारी कर रहे छात्रों की जिंदगी दिखाई गई है. IMDb रेटिंग 9.0 है.

सेक्रेड गेम्स (2018)

ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसमें एक पुलिस अफसर और मुंबई के गैंगस्टर की कहानी दिखाई गई है. IMDb रेटिंग 8.5 है.

दिल्ली क्राइम (2019)

'दिल्ली क्राइम' एक क्राइम ड्रामा और पुलिस प्रोसीजरल सीरीज है, जिसमें दिल्ली पुलिस की जांच और अपराधों की कहानियां दिखाई गई हैं. IMDb रेटिंग 8.4 है.

द रेलवे मेन (2023)

ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा थ्रिलर सीरीज है, जो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान रेलवे कर्मचारियों की बहादुरी की कहानी दिखाती है. IMDb रेटिंग 8.4 है.

लिटिल थिंग्स (2016)

ये एक रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है, जिसमें एक कपल की रोजमर्रा की जिंदगी और रिश्ते की छोटी-छोटी खुशियां दिखाई गई हैं. IMDb रेटिंग 8.2 है.

खाकी द बिहार चैप्टर (2022)

ये एक क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज है, जिसमें बिहार के एक ईमानदार पुलिस अफसर और खतरनाक अपराधी के बीच की लड़ाई दिखाई गई है. IMDb रेटिंग 8.1 है.

कैट (2022)

ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसमें एक पूर्व पुलिस मुखबिर को ड्रग्स के कारोबार में दोबारा घुसपैठ करनी पड़ती है. IMDb रेटिंग 8.1 है.

मामला लीगल है (2024)

ये एक कोर्टरूम कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है, जिसमें पटपड़गंज कोर्ट के वकीलों और उनके मजेदार मामलों की कहानी दिखाई गई है. IMDb रेटिंग 8.0 है.

काला पानी (2023)

ये एक सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज है, जिसमें अंडमान-निकोबार में फैली एक रहस्यमयी बीमारी और उससे बचने की जद्दोजहद दिखाई गई है. IMDb रेटिंग 7.9 है.

ब्लैक वारंट (2025)

ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, जो तिहाड़ जेल के अंदर की दुनिया और वहां के अपराधियों की कहानी दिखाती है. IMDb रेटिंग 7.9 है.

द हंट फॉर वीरप्पन (2023)

ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जिसमें चंदन तस्कर वीरप्पन और उसे पकड़ने के लिए चले लंबे ऑपरेशन की कहानी है. IMDb रेटिंग 7.9 है.

द रोमांटिक्स (2023)

ये हिंदी सिनेमा और यशराज फिल्म्स के सफर पर बनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज है. IMDb रेटिंग 7.8 है.

डिकपल्ड (2021)

ये एक रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है, जिसमें तलाक लेने जा रहे एक कपल की जिंदगी और उनके रिश्तों की उलझनें दिखाई गई हैं. IMDb रेटिंग 7.9 है.

आरण्यक (2021)

ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, जिसमें एक छोटे पहाड़ी शहर में हुए रहस्यमयी अपराध की जांच दिखाई गई है. IMDb रेटिंग 7.7 है.

गन्स एंड गुलाब्स (2023)

ये एक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर सीरीज है, जिसमें 90 के दशक के माहौल में गैंगस्टर, प्यार और अपराध की कहानी दिखाई गई है. IMDb रेटिंग 7.6 है.

ट्रायल बाय फायर (2023)

ये सच्ची घटना पर आधारित ड्रामा सीरीज है, जिसमें उपहार सिनेमा अग्निकांड के बाद न्याय के लिए एक माता-पिता की लड़ाई दिखाई गई है. IMDb रेटिंग 7.6 है.

स्कूप (2023)

ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, जो एक महिला क्राइम जर्नलिस्ट की कहानी दिखाती है. IMDb रेटिंग 7.5 है.

कोहरा (2023)

ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, जिसमें पंजाब में एक एनआरआई की हत्या के बाद दो पुलिस अफसर जांच में जुट जाते हैं. IMDb रेटिंग 7.5 है.

खाकी द बंगाल चैप्टर (2025)

ये एक क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज है, जिसमें कोलकाता की अपराध की दुनिया और पुलिस की कार्रवाई दिखाई गई है. IMDb रेटिंग 7.5 है.

हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराड़ी डेथ्स (2021)

ये एक सच्ची घटना पर आधारित क्राइम डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की मौत से जुड़े रहस्यों की पड़ताल की गई है. IMDb रेटिंग 7.4 है.

ताज महल 1989 (2020)

ये एक रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है, जिसमें 1989 के लखनऊ में प्यार, शादी और रिश्तों को अलग-अलग नजरिए से दिखाया गया है. IMDb रेटिंग 7.4 है.

जामताड़ा सबका नंबर आएगा (2020)

ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसमें झारखंड के जामताड़ा में चल रहे ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क की कहानी दिखाई गई है. IMDb रेटिंग 7.3 है.

सिलेक्शन डे (2018)

ये स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज क्रिकेटर बनने का सपना देखने वाले दो भाइयों और उनके पिता के दबाव की कहानी है. IMDb रेटिंग 7.3 है.

राणा नायडू (2023)

इस क्राइम एक्शन ड्रामा सीरीज में एक सेलिब्रिटी फिक्सर और उसके पिता के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते की कहानी दिखाई गई है. IMDb रेटिंग 7.1 है.

ये काली काली आंखें (2022)

ये एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसमें एक युवक एक ताकतवर नेता की बेटी के जुनून और खतरनाक प्यार के जाल में फंस जाता है. IMDb रेटिंग 7.0 है.