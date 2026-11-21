Never Store Milk In Fridge Door: दूध खरीदकर हम उसे फ्रिज में रख देते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में रखने के बावजूद दूध जल्दी खराब होने लगता है. कभी उसका स्वाद बदल जाता है तो कभी उसमें खटास आने लगती है. ऐसे में हम अक्सर दूध को ही खराब मान लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रिज में दूध किस जगह रखा गया है, इसका भी उसकी ताजगी पर असर पड़ता है?

फ्रिज का हर हिस्सा एक जैसा ठंडा नहीं रहता. कुछ जगहों पर तापमान बार-बार बदलता रहता है, जबकि कुछ हिस्से ज्यादा ठंडे और स्थिर रहते हैं. यही वजह है कि दूध को फ्रिज में रखने की सही जगह चुनना जरूरी है.

फ्रिज में कहीं भी रख देने से काम नहीं चलेगा

दूध और डेयरी से जुड़ी चीजें जल्दी खराब होने वाली होती हैं और तापमान में बदलाव का इन पर असर पड़ सकता है. फ्रिज के अलग-अलग हिस्सों में तापमान एक जैसा नहीं रहता. जब फ्रिज का दरवाजा बार-बार खुलता है, तो उसके आसपास की जगह पर गर्म हवा का असर पड़ता है. वहीं फ्रिज के पीछे की तरफ, खासकर नीचे की शेल्फ पर तापमान ज्यादा ठंडा और स्थिर रह सकता है. इसलिए दूध को ऐसी जगह रखना बेहतर माना जाता है, जहां तापमान बार-बार न बदले.





फ्रिज के दरवाजे में दूध रखना सही है?

अगर आप दूध का पैकेट या बोतल फ्रिज के दरवाजे में रखते हैं, तो अपनी आदत बदलने का समय आ गया है. फ्रिज का दरवाजा ऐसी जगह है, जहां तापमान सबसे ज्यादा बदलता रहता है. जब भी फ्रिज खोला जाता है, दरवाजे के हिस्से में बाहर की हवा का असर पड़ता है. इस वजह से दरवाजे में रखा दूध बार-बार थोड़ा गर्म और फिर ठंडा हो सकता है. तापमान में इस तरह का बदलाव दूध को जल्दी खराब कर सकता है. फ्रिज के दरवाजे में ऐसी चीजें रखना बेहतर है जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है और जिन्हें तापमान में थोड़े बदलाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता.

दूध रखने की सही जगह कौन सी है?

दूध को फ्रिज के पीछे की तरफ रखना बेहतर माना जाता है. इसके लिए बीच वाली या नीचे की शेल्फ चुनी जा सकती है, जहां तापमान ज्यादा ठंडा और स्थिर रहता है. दूध को इस्तेमाल करने के बाद पैकेट या बोतल को अच्छी तरह बंद करना भी जरूरी है. इससे दूध के आसपास की हवा और फ्रिज में मौजूद दूसरी चीजों की गंध के संपर्क को कम किया जा सकता है. इसके अलावा दूध को उसके मूल पैकेट या कंटेनर में ही रखना बेहतर है. दूध के पैकेट इस तरह बनाए जाते हैं कि वे दूध को रोशनी और बाहरी चीजों के संपर्क से बचाने में मदद करें.





दूध को ज्यादा देर बाहर न छोड़ें

दूध इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस फ्रिज में रखने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए. अगर दूध लंबे समय तक बाहर रखा रहेगा, तो उसका तापमान बढ़ सकता है और इससे वह जल्दी खराब हो सकता है. इसलिए जितना दूध इस्तेमाल करना हो, उतना निकालें और बाकी दूध को तुरंत फ्रिज में वापस रख दें.

क्या हर तरह के दूध के लिए यही तरीका है?

फ्रिज में दूध रखने के ये तरीके ज्यादातर डेयरी वाले दूध पर लागू होते हैं. चाहे दूध फुल क्रीम हो, कम फैट वाला हो या स्किम्ड हो, उसे फ्रिज की ज्यादा ठंडी और स्थिर जगह पर रखना बेहतर है. बादाम, ओट और सोया जैसे नॉन-डेयरी दूध के लिए भी यही बात लागू होती है. तापमान में बदलाव के प्रति ये दूध कुछ कम संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन इन्हें भी फ्रिज की ठंडी जगह पर अच्छी तरह बंद कंटेनर में रखना ज्यादा बेहतर है.

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कैसे पहचानें कि दूध खराब हो गया है?

सही तरीके से रखने के बावजूद दूध हमेशा के लिए नहीं चल सकता. अगर दूध से सामान्य से अलग गंध आने लगे और उसमें खट्टी या खराब गंध महसूस हो, तो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. दूध का टेक्सचर भी खराब होने का संकेत दे सकता है. अगर दूध में गांठें पड़ गई हैं, वह फट गया है, अलग-अलग परतों में बंट रहा है या सामान्य से ज्यादा गाढ़ा हो गया है, तो उसे फेंक देना बेहतर है. अगर दूध का स्वाद खट्टा या अजीब लग रहा है, तो भी उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

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