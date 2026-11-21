Xiaomi 18 Pro: अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरह के फोन चलाने का शौक होता है इसलिए ही भारतीय बाजार में अलग-अलग कंपनिया एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन निकालती जा रही है. अगर आपको महंगे प्रीमियम फोन का शौक है तो फिर यह खबर आपके लिए है क्योंकि अब जल्द ही भारतीय बाजार में Xiaomi अपने नए फ्लैगशिप फोन Xiaomi 18 Pro को उतारने की तैयारी कर रहा है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है लेकिन उससे पहले ही फोन की संभावित कीमत और खासियतों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ गई है.

कंपनी इस बार अल्ट्रा-प्रीमियम सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने जा रही है. इस फोन की कीमत और इसमें मिलने वाले फीचर्स जानकर हर कोई हैरान है क्योंकि यह सीधे तौर पर मार्केट के सबसे महंगे फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर देगा. आखिर भारत में इस फोन के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और इसमें ऐसा क्या खास मिलने वाला है, जान लीजिए इस खबर में.

भारत में कितनी हो सकती है Xiaomi 18 Pro की कीमत?

मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहीं रिपोर्ट्स की मानें तो Xiaomi 18 Pro को भारत में 1.6 लाख से 1.7 लाख रुपये के बीच लॉन्च किया जा सकता है. इस संभावित कीमत में इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स भी शामिल हैं. हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि इस प्राइस रेंज में फोन का कौन सा रैम और स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा. अगर यह फोन इसी कीमत पर भारतीय बाजार में आता है.

तो यह सीधे अल्ट्रा-प्रीमियम कैटेगरी में अपनी जगह बनाएगा. इस सेगमेंट में इसकी सीधी टक्कर Oppo Find X10 Pro Max से होगी जिसे भारत में 199999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है. ऐसे में 2 लाख रुपये के आसपास पहुंचने वाले दूसरे फ्लैगशिप फोन्स के मुकाबले Xiaomi का यह मॉडल खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.





चीन और ग्लोबल मार्केट के मुकाबले भारत में महंगा होगा फोन

कीमतों की तुलना करें तो भारत में यह फोन चीन और ग्लोबल मार्केट के मुकाबले ज्यादा महंगा पड़ सकता है. चीन में Xiaomi 18 Pro के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट को CNY 5999 यानी करीब 86000 रुपये में पेश किया गया है. वहीं इसके 12GB + 512GB मॉडल की कीमत करीब 1 लाख रुपये और 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत लगभग 1.14 लाख रुपये रखी गई है.

टॉप वेरिएंट 16GB रैम और 1TB स्टोरेज के साथ आता है जिसका दाम करीब 1.29 लाख रुपये है. दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट में इसके 12GB + 256GB मॉडल को EUR 1399 यानी लगभग 1.45 लाख रुपये और 512GB वेरिएंट को करीब 1.64 लाख रुपये में लॉन्च किया गया है. जाहिर है कि भारत में टैक्स जुड़ने के बाद इसकी कीमत और ऊपर जाएगी.

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कब होगा लॉन्च और क्या फीचर्स मिलेंगे?

Xiaomi ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2026 के दौरान ही इस बात को कन्फर्म कर दिया था कि Xiaomi 18 Pro को भारत में लाया जाएगा. लेकिन लॉन्च की सही तारीख पर अभी सस्पेंस बना हुआ है. फीचर्स की बात करें तो इस कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन में 6.4-इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले दी गई है. सबसे खास बात यह है कि इसके बैक पैनल पर भी एक सेकेंडरी AMOLED स्क्रीन मिलती है.





परफॉर्मेंस के लिए इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिपसेट लगाया गया है. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए फोन के पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें दो 200MP के सेंसर और एक 50MP का लेंस शामिल है. पावर बैकअप के लिए इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 100W की फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

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