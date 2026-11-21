Payment System Hacking: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का दखल लोगों की जिंदगी में काफी बढ़ चुका है. लोगों अब छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक को करने में AI की मदद लेते हैं. एक ओर जहां AI से लोगों के काम आसान हुए हैं तो वहीं दूसरी ओ AI ने आम लोगों के लिए परेशानियां भी खड़ी कर दी हैं. अब साइबर अपराधी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आम लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं.

हाल ही में भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने 20 नवंबर को साइबर अटैक को लेकर चेतावनी जारी की है. एजेंसी के मुताबिक हैकर्स अब एडवांस AI की मदद से पेमेंट सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं. किन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता हैं. जान लीजिए पूरी खबर.

सिस्टम में एंट्री नहीं बल्कि ये काम कर रहे हैकर्स

CERT-In की एडवाइजरी में सामने आया है कि साइबर अपराधी अब बैंकिंग सेक्टर के बाहर मौजूद उन प्लेटफॉर्म को निशाना बना रहे हैं जो सरकारी पेमेंट या वेंडर पेमेंट का काम संभालते हैं. पहले साइबर अटैक्स में सीधे पेमेंट सिस्टम और API को तोड़ने की कोशिश होती थी लेकिन अब अटैकर्स ने अपना तरीका तरह बदल लिया है. अब वे कंपनियों के बिजनेस ऐप्स और सिस्टम के अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं.

साइबर ठग सिस्टम के अंदर घुसकर रिकॉर्ड और पेमेंट अप्रूवल की कंडीशंस को चेंज कर देते है. जिसके बाद पेमेंट सिस्टम के जरिए गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं. इस स्कैम में एजेंटिक ऑफेंसिव फ्रेमवर्क नाम के खास AI टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है. हैकर्स के निशाने पर बड़ी कंपनियां, सरकारी ऑफिस, कॉलेज और रिसर्च सेंटर हैं जहां बड़े लेवल पर पैसों का लेनदेन होता है.





रुकावट आने पर खुद रास्ता बदल लेते हैं ये स्मार्ट AI टूल्स

ऐसे नए तरह के साइबर अटैक की सबसे खतरनाक बात इसके नुकसान पहुंचाने की स्पीड और खुद से फैसला लेने की क्षमता है. इस स्कैम में हैकर्स एक साथ कई AI एजेंट्स को काम पर लगा देते हैं. ये एजेंट्स मिलकर सामने वाले सिस्टम की कमजोरियां ढूंढते हैं पासवर्ड क्रैक करते हैं. इतना ही नहीं अगर हमले के दौरान रास्ते में कोई एरर आ जाए तो ये AI टूल्स रुकते नहीं हैं.

बल्कि खुद ही अपने हमले का तरीका बदल लेते हैं. इसी वजह से हैकर्स का काम पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है और पुराने सिक्योरिटी सिस्टम इन्हें तुरंत पकड़ नहीं पाते. पिछले कुछ समय से देश के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर भी AI से जुड़े हमले तेजी से बढ़े हैं जिसे देखते हुए रिजर्व बैंक यानी RBI ने भी बैंकों को सतर्क रहने को कहा है.





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बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

इस साइबर अटैक के बढ़ते खतरे को देखते हुए CERT-In ने सभी सरकारी विभागों, आईटी कंपनियों और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म को तुरंत अपने सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने की सलाह दी है. एजेंसी ने कहा है कि पैसों के लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड और मेन एडमिन अकाउंट का एक्सेस हर किसी को न दिया जाए. इसके अलावा कंपनियों की तरफ से किसी पेमेंट रूल और बैंक अकाउंट नंबर में चेंज हुआ है तो उसे भी चेक करना जरूरी है.

ऑफिसेज में होने वाली Log In एक्टिविटी और बाहर सेंड किए जा रहे डेटा को भी चेक करते रहने की जरूरत है. जिससे अगर कोई गड़बड़ी होती भी है तो उसे शुरुआत में ही रोका जा सके. इस बारे में CERT-In के नियमों की बात की जाए तो साइबर हमले की जानकारी मिलते ही कंपनियों और दफ्तरों को 6 घंटे के अंदर incident@cert-in.org.in पर ईमेल करके खबर देनी होगी. अगर कोई फ्राॅड होता है तो साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी होगी.

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