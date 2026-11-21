Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom HarmonyOS AI पर चलता है, कीमत 5,499 युआन से शुरू.

Huawei OSTA O1 Pro : स्मार्टफोन की दुनिया में अब तक बड़ी स्क्रीन पाने के लिए फोल्डेबल फोन का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन Huawei ने इस सोच से हटकर एक ऐसा स्मार्टफोन पेश किया है, जिसकी स्क्रीन नॉर्मल फोन के मुकाबले काफी चौड़ी है और इसे फोल्ड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. कंपनी ने अपने नए सब-ब्रांड OSTA के तहत OSTA O1 Pro को चीन में लॉन्च कर दिया है. यह दुनिया का पहला नॉन-फोल्डेबल वाइड स्क्रीन स्मार्टफोन बताया जा रहा है. तो आइए जानते हैं कि इसकी कीमत और खास फीचर्स क्या हैं.

Huawei OSTA O1 Pro के खास फीचर्स क्या है

Huawei OSTA O1 Pro में 6.39 इंच का फ्लैट LTPS डिस्प्ले दिया गया है. इसकी स्क्रीन 1.5K रेजोल्यूशन और 16:9.5 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है. फोन के चारों तरफ सिर्फ 1.05mm के बेजल दिए गए हैं और इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 96.1 फीसदी है. इसे Starry Black, Nebula White और Starburst Purple कलर में पेश किया गया है. पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल डुअल कैमरा मॉड्यूल और OSTA की ब्रांडिंग मिलती है.

7,000mAh बैटरी और AI फीचर्स भी खास

फोन की एक बड़ी खासियत इसकी 7,000mAh की बैटरी है. इसके साथ 66W वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. OSTA O1 Pro में HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition मिलता है. यह इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला पहला फोन है. कंपनी ने इसे HarmonyOS AI फोन बताया है. इसमें सिस्टम लेवल पर AI स्क्रीन दी गई है, जो यूजर्स को सीधे उनकी जरूरत के फीचर्स तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है. इसके अलावा नए AI इंटरैक्शन और सिर्फ एक फोटो की मदद से थीम तैयार करने का ऑप्शन भी मिलता है.

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200MP कैमरा और Kirin प्रोसेसर की ताकत

परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में Huawei का इन-हाउस Kirin 9030S चिपसेट दिया गया है. यह चार कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगा, जिनमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज, 12GB रैम और 512GB स्टोरेज, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज और 16GB रैम के साथ 1TB स्टोरेज शामिल है. फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसमें 1/1.28-इंच RYYB सेंसर मिलता है. इसके साथ 50MP का 3.7x RYYB पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और रेड मेपल लेंस टेक्नोलॉजी भी दी गई है, हालांकि इसमें अल्ट्रा-वाइड कैमरा मौजूद नहीं है.

Huawei OSTA O1 Pro की कितनी है कीमत?



Huawei OSTA O1 Pro को चीन में चार वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 5,499 युआन (करीब 76,500 रुपये) रखी गई है. वहीं 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट 6,499 युआन (करीब 90,330 रुपये) में मिलेगा, फिलहाल कंपनी ने भारत समेत दूसरे देशों में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

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