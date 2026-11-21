भारतीय टेस्ट टीम से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को बाहर किए जाने के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा भेदभाव के आरोप लगाए जाने के बाद अब सियासी पारा चढ़ गया है. इस पर एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सिराज के संघर्ष, उनकी इच्छाशक्ति और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना करते हुए भरोसा जताया कि उन्हें लंबे समय तक टीम से बाहर रखना किसी के लिए भी आसान नहीं है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'वे (सिराज) हैदराबाद के एक गरीब परिवार से आते हैं और एक ऑटो-रिक्शा चालक के बेटे हैं. उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए बेहद कड़ी मेहनत की है. दुनिया को शायद उन बलिदानों और कठिनाइयों के बारे में पता न हो जो उन्होंने झेली हैं. अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई टेस्ट मैच खेले और 144 विकेट अपने नाम किए. सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी इच्छाशक्ति है. उन्हें दबाना या दरकिनार करना आसान नहीं है. सिराज जरूर वापसी करेंगे.'

जल्द ही टीम में वापसी करेंगे सिराज: ओवैसी

उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि एक तेज गेंदबाज होने के बावजूद सिराज ने सभी पांच मैच खेले, कुल 1,113 गेंदें फेंकीं और सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. असदुद्दीन ओवैसी ने सिराज को एक सच्चा फाइटर करार देते हुए कहा कि मैदान के बाहर भी उनका चरित्र और सादगी मिसाल के काबिल है. उन्होंने भरोसा जताया कि मोहम्मद सिराज जल्द ही टीम में जोरदार वापसी करेंगे, लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम की सेवा करते रहेंगे और देश को और भी बड़ी सफलताएं दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे.

इमरान मसूद के बयान से चढ़ा सियासी पारा

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया कि क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को धर्म के कारण न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम से बाहर रखा गया है. वहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन पर राजनीतिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का आरोप लगाया. कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने दावा किया कि सिराज का चयन उनकी धार्मिक पहचान के कारण नहीं हुआ. उन्होंने कहा, ‘उनका नाम मोहम्मद सिराज है, इसीलिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है.’

किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि भारत में किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता और न ही किसी को अवसरों से वंचित रखा जाता है. उन्होंने कहा, ‘अगर किसी को ऐसा महसूस होता है, तो यह ठीक नहीं है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सब एक हैं और हमारा लक्ष्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ तथा ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ है. ऐसे में जाति या धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है.’