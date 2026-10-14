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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पिछलग्गू बनकर मजा आया...', राहुल के पीछे खड़े अखिलेश पर राजभर ने कसा तंज

'पिछलग्गू बनकर मजा आया...', राहुल के पीछे खड़े अखिलेश पर राजभर ने कसा तंज

यूपी के मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के मार्च में अखिलेश यादव की एक तस्वीर को लेकर तंज कसा है, जिसमें वो राहुल गांधी से काफी पीछे खड़े दिख रहे हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 14 Oct 2026 11:29 AM (IST)
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योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के मार्च को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है. ओपी राजभर ने सपा मुखिया की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो इंडिया गठबंधन के मार्च के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के काफी पीछे खड़े दिख रहे हैं. जिस पर उन्होंने निशाना साधते हुए पूछा कि दिल्ली में पिछलग्गू बनकर मजा आया या नहीं? आप तो खुद लोडर बनकर भीड़ में खो रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा- "अखिलेश यादव जी, दिल्ली में पिछलग्गू बनके घूमने में मजा आ रहा है कि नहीं? ठगबंधन में आपकी असली हैसियत आपके दिल्ली वाले मतलबी दोस्तों ने सबके सामने दिखा दिया. ऐसा लग रहा है आपको बराती वाले ट्रैक्टर पर जबरिया ठूंस दिया गया हो." 

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ओपी राजभर ने लिखा-"जैसे कि आप दूल्हा के दोस्त के ममेरे भाई के नाराज फूफा जी हों.. आपके लोडरवा सब भी सोच रहे होंगे कि हम लोग जिनको 'अवतारी भैया-जी' बताते नहीं थकते थे, हमारे वही भइया जी, सबके सामने खुद ही 'लोडर' बनके भीड़ में खो जा रहे हैं. कुर्सी की ख्वाहिश पाले दरी बिछाने में लगे हैं. नैया की पतवार बड़के भैया राहुल जी के हाथ में चली गई है और जाइए, भाग-भाग के दिल्ली! करा लिये न घनघोर बेइज्जती? आप भी गजब करते हैं! चुनाव यूपी में है और आप दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं...! दूसरे की बरात में कब तक सहबाला बनेंगे महाराज?"

सुभासपा चीफ ने कहा- "ये जान लीजिए कि दिल्ली वाले मतलबी दोस्तों से आपको सिवाय तिरस्कार के कुछ नहीं मिलने वाला. जैसे आप दिल्ली की भीड़ में खो गये, वैसे ही इस बार यूपी में भी विपक्ष की भीड़ में आप कहां होंगे पता नहीं चलेगा. आपके आजकल के लच्छनों से तो यही समझ में आ रहा है कि 'सत्ताइस में सपा साफ' होने जा रही है."

राहुल गांधी से पीछे खड़े दिखे अखिलेश 

बता दें कि सोमवार 12 अक्टूबर को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था. इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे. मार्च के दौरान अखिलेश यादव भीड़ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पिछड़ गए थे.   

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 14 Oct 2026 11:29 AM (IST)
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