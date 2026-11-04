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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीExcitel Diwali Offer : ब्रॉडबैंड यूजर्स को दिवाली गिफ्ट, 3 महीने तक फ्री मिलेगा इंटरनेट

Excitel Diwali Offer : ब्रॉडबैंड यूजर्स को दिवाली गिफ्ट, 3 महीने तक फ्री मिलेगा इंटरनेट

दिवाली पर Excitel नए ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए खास ऑफर लेकर आया है. 200Mbps स्पीड वाले प्लान पर 3 महीने तक अतिरिक्त इंटरनेट फ्री मिल रहा है. जानें प्लान की पूरी डिटेल

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Nov 2026 07:54 PM (IST)
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  • ऑफर नए कनेक्शनों पर 30 नवंबर 2026 तक उपलब्ध.

Excitel Diwali Offer : दिवाली के मौके पर बाजार में खरीदारी से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, हर तरफ ऑफर्स की धूम है. ऐसे में अगर आप भी अपने घर या ऑफिस में नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर Excitel Broadband ने नए यूजर्स के लिए दिवाली धमाका ऑफर पेश किया है. इस ऑफर के तहत कंपनी 200Mbps की इंटरनेट स्पीड वाले प्लान पर अतिरिक्त महीनों तक फ्री इंटरनेट यूज करने का मौका दे रही है.  

इस ऑफर में एक नहीं दो अलग-अलग सब्सक्रिप्शन ऑप्शन दिए गए हैं. इनमें कम समय और लंबे समय तक इंटरनेट यूज करने वाले यूजर्स के लिए अलग-अलग प्लान शामिल हैं, हालांकि इस दिवाली ऑफर का फायदा सिर्फ नए कनेक्शन लेने वाले यूजर ही उठा सकेंगे.

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3 महीने के प्लान पर मिलेंगे 2 महीने एक्स्ट्रा

Excitel के दिवाली धमाका ऑफर में पहला ऑप्शन उन यूजर्स के लिए है, जो कम समय के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहते हैं. इसके तहत कंपनी के तीन महीने वाले सब्सक्रिप्शन पर दो महीने की अतिरिक्त वैलिडिटी दी जा रही है. इस प्लान में 200Mbps की इंटरनेट स्पीड मिलती है. इसकी कुल कीमत GST और इंस्टॉलेशन चार्ज मिलाकर करीब 3,000 रुपये है. कंपनी के मुताबिक, टैक्स से पहले इसकी प्रभावी मासिक कीमत 508 रुपये पड़ती है. ऐसे में कम अवधि के लिए नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने की योजना बना रहे यूजर्स के पास यह एक ऑप्शन है.

9 महीने के प्लान पर 3 महीने इंटरनेट फ्री

कंपनी ने उन यूजर्स के लिए भी एक ऑप्शन रखा है, जो लंबे समय तक एक ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करना चाहते हैं. इस प्लान में नौ महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर तीन महीने की अतिरिक्त वैलिडिटी फ्री दी जाएगी. इससे यूजर्स को कुल 12 महीने तक इंटरनेट यूज करने की सुविधा मिलेगी. इस प्लान की कुल कीमत GST और इंस्टॉलेशन चार्ज सहित करीब 6,000 रुपये है. वहीं इसकी प्रभावी मासिक कीमत 424 रुपये बताई गई है. इस ऑप्शन में भी यूजर्स को 200Mbps की इंटरनेट स्पीड मिलेगी. 

यह भी पढ़ें - LG Free Channels : OTT और केबल को टक्कर? LG Channels पर मिलेंगे 170 से ज्यादा फ्री चैनल

कब तक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा?

Excitel का दिवाली धमाका ऑफर कंपनी के सभी ऑपरेशनल शहरों में उपलब्ध है. नए यूजर 30 नवंबर 2026 तक इस प्रमोशन का फायदा उठा सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, इस ऑफर के तहत मिलने वाले अतिरिक्त महीनों और इंस्टॉलेशन से जुड़े फायदा सिर्फ कैंपेन अवधि के दौरान लिए गए नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर लागू होंगे. यह एक सीमित समय का ऑफर है. इस पर कंपनी के नियम और शर्तें लागू होंगी.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 07:54 PM (IST)
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